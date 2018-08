Nedokončené stavby hyzdí Orlické hory. Mohly z nich být hotely

Doslova to praští do očí. Při průjezdu Bartošovicemi v Orlických horách minete kostel svaté Máří Magdaleny a naproti přes cestu vidíte třípatrovou trojúhelníkovou budovu. Neomítnutá hrubá stavba zarůstá náletovou zelení.

„Obec chtěla na konci osmdesátých let postavit dům služeb, kde by sídlil obecní úřad - tehdy místní národní výbor, byla by tam ordinace lékaře a další služby. Začalo se stavět v roce 1990, ale po revoluci vyschl tok peněz, obec neměla na dostavbu, a tak se rozhodla budovu prodat,“ vzpomíná bartošovický starosta Kostas Kotanidis.

Budova několikrát změnila majitele a teď ji vlastní podle katastru nemovitostí společnost Xreal Dobypo. Za společnost se vyjadřuje Jiří Vlk a říká, že firma, jejíž vlastník sídlí ve Spojených státech, chce budovu zbourat a místo ní postavit v obci s vesnickým lyžařským areálem rodinný hotel.

Všechno ale podle něj blokuje správa Chráněné krajinné oblasti Orlické Hory, ve které Bartošovice i budova leží:

„CHKO, nebo jak se jmenuje ta organizace, od nás má asi 15 návrhů hotelu a pokaždé nám to zamítnou. Pořád to běží dokola už asi deset let. Člověk tam chce něco udělat - jednou to vypadá jako horská chalupa, podruhé je to moderní prosklená budova. Ti úředníci už nevědí, co by si vymysleli. Je tam metr vysoký stoh dokumentů a už mě nebaví s nimi bojovat,“ tvrdí Vlk.

Správa CHKO ale popisuje situaci poněkud jinak. Zástupce vedoucího Rudolf Remeš připomíná, že majitel budovy získal v říjnu 2014 povolení k odstranění stavby:

„Od té doby majitel objektu nepodal Agentuře (Správa CHKO organizačně patří pod Agenturu ochrany přírody a krajiny - pozn. red.) další formální žádost o vyjádření k záměru budoucího využití pozemku. Z ústního sdělení bývalé kolegyně pracující do loňského roku na pozici stavaře vyplývá, že se neformálně projednávaly nějaké představy či skicy,“ vysvětluje Remeš.

„Navržené objekty byly neúměrně objemné a přijatelná podoba nižší zástavby na větší ploše pozemku nerušící výškou či hmotou staveb zase narazila na problém územních limitů zastaralého územního plánu obce. Situace se snad změní po schválení nového územního plánu, který se již pět let připravuje. To však nic nemění na skutečnosti, že stávající objekt už mohl být dávno odstraněn,“ říká Remeš.

Třípatrová budova v centru Bartošovic je v žalostném stavu. Teď v létě ji skrývají náletové stromy. „Když dostali demoliční výměr, jen sundali plechovou krytinu ze střechy, takže teď tam jsou jen prkna a do budovy už několik let zatéká. Statik nejsem, ale každý víme, že když do budovy teče, poškozuje to statiku,“ rozčiluje se starosta Kotanidis.

„Co mám s tím dělat? Dávno už tam mohl stát hotel,“ brání postup majitele budovy Jiří Vlk. Starosta Bartošovic zvažuje, zda se neobrátí na stavební úřad, aby vlastníkovi nařídil, aby se o budovu lépe staral nebo ji zboural.

„Fajfka“ na prodej

Trochu jiný osud má podobná stavba na druhém konci Orlických hor. Patrová cihlová budova se sedlovou střechou a zastavěnou plochou 1 300 metrů čtverečních stojí na křižovatce Na Krahujci mezi vesničkami Bystré, Dobřany a Sněžné.

„Stavba začala v roce 1991 a měl to být hotel napojený na okolní lyžařské areály,“ popisuje vznik budovy, která stojí na trojúhelníkovém pozemku ohraničeném silnicemi, starosta Sněžného Petr Jirásek.

„Investorovi asi došly peníze. Straší to tam. Pochybuji, že se to někdy dostaví,“ míní jeho kolega ze sousedních Dobřan Michal Moravec. Hrubá stavba bez oken je na první pohled v lepším stavu než obdobně starý objekt v Bartošovicích.

Také ji ale teď v létě zakrývají hojné nálety a také tady se měnili majitelé. Poslední koupil rozestavěný hotel před čtyřmi lety. Chtěl ho proměnit na domov důchodců, ale nakonec od plánu upustil.

„Teď budovu prodávám za 4,5 milionu, prostavěno je ale 30 milionů. Možná by tam mohl být hotel,“ říká podnikatel David Foršt.

„Je to tam zarostlé zpustlé, nevěřím, že se tu budovu podaří využít. Je to taková podkova, půl střechy je potlučeno šindelem, půlka je lepenková. Je to škoda, ale je to mimo obce, takže její ráz to nehyzdí,“ dodává smířlivě Petr Jirásek, starosta Sněžného, na jehož katastru rozestavěný hotel už 27 let stojí.

