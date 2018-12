Tři stavby jedné firmy mají potíže, jezírka i lázně dostaví někdo jiný

Chyby na nedokončené stavbě biotopových koupacích jezírek u přehrady Rozkoš jsou až komické, je tam třeba zrcadlově obrácená zeď nebo kanalizace vedená jiným směrem než v projektu. Stavba za 19 milionů korun bez započtení daně se vleče od loňského října a úředníci se netají výhradami ke kvalitě prací.

Když v srpnu radní České Skalice odmítli prodloužit termín dokončení a firma dostala vyměřené penále, nečekaně odstoupila od smlouvy. Pak odstoupilo od smlouvy i město. Avšak ani čtvrt roku poté firma nepředala staveniště zpět.

„Město odstoupilo od smlouvy pro neplnění povinností zhotovitele. Předchozí odstoupení zhotovitele je v podstatě účelové a především nedůvodné a podle našeho názoru neplatné,“ říká nová starostka České Skalice Zuzana Jungwirthová. Město už firmě zaplatilo 7,9 milionu korun, ale ta se dožaduje dalších tří milionů.

Radnice chtěla vylepšit koupání pro návštěvníky přehrady Rozkoš, jejíž vodu v teplém létě opakovaně kazí sinice. Stavaři měli zdemolovat staré sociální zázemí a vedle vyhloubit jezírka s přírodním čištěním vody pomocí rostlin. Na místě po nich však zbyla nedokončená novostavba toalet a vyhloubené jámy.

Nyní se stále ještě předává staveniště, ale radnice dosud nedostala ani dokumentaci k postaveným částem díla.

„Zjistili jsme vady v dokladech k dosud dokončené části stavby, které požadujeme odstranit. Zároveň jsme podali žalobu na zaplacení smluvních pokut z prodlení s dokončením díla a jednáme o finančním vypořádání s firmou. Jeho předmětem by měly být především naše nároky související s vícenáklady na předělání špatně provedených částí stavby a odstranění dalších vad, na druhé straně i nároky firmy za řádně vystavěné části, pokud bude odsouhlasen soupis provedených prací,“ vysvětluje českoskalická starostka.

Firma sdělila radnici, že odstupuje od smlouvy, protože jí prý město neposkytlo součinnost. Majitel Green Projectu Lukáš Novotný však na e-mailové dotazy MF DNES k jezírkům ani ostatním stavbám na Náchodsku neodpovídá.

Českoskaličtí už zmapovali, co je postaveno, a nechají znalce, aby hodnotu rozestavěných jezírek ocenil. Projektant se zabývá tím, jak by bylo možné jezírka dokončit. Na některé odchylky od projektu naváže, jiné bude muset předělat. Až město získá upravený projekt, vyhlásí nové výběrové řízení na firmu, která jezírka dokončí.

Náchod vyhlásí další tendr

Komplikace se stejnou firmou mají i v Náchodě v Malých lázních. Za Kauflandem vzniká od loňského listopadu replika Komenského vily se zastřešenou kolonádou s pítky minerálky z nových vrtů. Ve městě kvůli sporu se soukromým vlastníkem neteče minerálka už tři roky. Město nechalo vybudovat minerálkovod z louky za řekou. Za Malé lázně vydá s přispěním evropské dotace 18 milionů korun.

Náchod v létě pouze připouštěl, že stavba nabírá zdržení, avšak v listopadu už ohlásil, že se s firmou loučí. Stavba je zatím pozastavena.

„Dodavatel stavby firma Green Project bohužel z kapacitních důvodů nestíhá dokončit stavbu ve stanoveném termínu, proto s ní jednáme o odstoupení od smlouvy se všemi náležitostmi,“ říká mluvčí náchodské radnice Nina Adlof.

Město nechá zabezpečit stavbu přes zimu a zreviduje, jak daleko je celé dílo, aby mohlo vypsat nový tendr na firmu. Malé lázně mají být hotovy v prvním pololetí příštího roku a město doufá, že to stihne. Dotaci z českopolského projektu, do níž se zapojil Náchod, Hronov a dvě polská města, to zatím neohrožuje. Nejzazší termín je duben roku 2020, o který požádal polský Duszniki Zdrój.

Hronov se pře o penále

Jedině v Hronově, kde také stavěl Green Project, mohou téměř slavit, protože Jiráskův park slouží. Minulé vedení města i úředníci však nezakrývali, že zkušenost s firmou byla špatná.

Město ji s nabídkou 22,6 milionu korun nejdříve z tendru vyřadilo, že prý nezvládne specializované práce, aleÚřad pro ochranu hospodářské soutěže vrátil firmu do hry. Když se loni v říjnu park uzavřel, žádný dělník tam nenastoupil a firma teprve sháněla, kdo z místních subdodavatelů pro ni začne pracovat.

Firma nestihla termín dokončení a po dohodě ho odložila téměř do začátku festivalu Jiráskův Hronov. Na začátku převzetí obnoveného parku čítal soupis vad a nedodělků sedmdesát menších i zásadnějších položek. Ještě v září řemeslníci dokončovali amfiteátr nebo toalety.

Město převzalo park koncem září, ale s firmou se ještě pře o peníze. Chce, aby za zpožděné dokončení zaplatila penále téměř tři miliony korun. Hronov k tomu reklamuje třináct položek, některé z nich firma nechce uznat.

„Vzniklé spory už pravděpodobně nejsme schopni řešit jinak než variantou buď nezávislého auditu v projektové dokumentaci, rozpočtu, fakturaci a stavbě, nebo přímo soudní cestou,“ říká nový hronovský starosta Petr Koleta.