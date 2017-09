Kamion na úzkou cestu nesměl, náraz do chalupy zbrzdil vysoký břeh cesty

Nehodu způsobil jednatřicetiletý řidič v sobotu v 0:20 hodin, podle lidí z místa šlo o Čecha.

Jel s nákladním autem Volvo s návěsem od Červeného Kostelce k České Skalici a vezl autodíly. Nejspíš se plně nevěnoval řízení a vyjel za levý okraj vozovky. Přední částí kabiny vozidla narazil do rohu domu a částečně ho poškodil. V chalupě naštěstí v té době nikdo nebyl (o nehodě jsme psali zde).

„Byla slyšet rána, to nás probudilo. Syn je dobrovolný hasič a dostal se tam, myslím, jako první, aby pomohl tomu řidiči, který byl docela zmordovaný. Pak někdo, kdo projížděl, volal záchranáře. Řidič byl zaseklý nahoře, hlavou ležel dolů, určitě byl v šoku. Kabina narazila do domu, ale pak odskočila a auto se naklonilo. Hrozilo, že se kamion převrátí. Můj kluk vletěl do kabiny a snažil se řidiči přizvednout hlavu, aby mohl dýchat. Já jsem zase běžel pro trámky, abych aspoň podepřel kabinu. Místní kluci také zabezpečili auto proti požáru,“ popsal Petr Rosa, jehož dům sousedí hned s poničenou chalupou.

Tvrdí, že kamion jel možná šedesátkou a zbrdil ho nejspíš zvýšený břeh, takže náraz do domu nebyl už tak silný. Už v sobotu dobrovolní hasiči čistili silnici a nechali odčerpat uniklou nafti. V pondělí pak coby zastupitel dojednával s firmou, aby přijela dočistit hlínu u silnice a navezla drť.

Přes obec smějí jen kamiony místních firem

Zaklíněného řidiče museli ze zdemolované kabiny vyprostit hasiči se speciální technikou. Na místě byl hasičský jeřáb, dlouho trvalo i překládání nákladu.

Řidič po nehodě skončil s podezřením na lehké zranění v nemocnici. „Policisté zjistili, že muž za volantem v uvedeném úseku navíc porušil zákaz vjezdu, který zde platí pro nákladní vozidla s vyznačenou hmotností. Alkohol u něho policisté vyloučili dechovou zkouškou. Řidič policistům na místě sdělil, že během jízdy zřejmě usnul,“ uvedla mluvčí hradecké policie Lenka Burýšková. Za přestupek hrozí řidiči sankce ve správním řízení.

Škoda na autě je podle policie předběžně odhadnuta na 500 tisíc korun, na domě na 250 tisíc.

Dům se musel nárazem zhoupnout, odhaduje chalupář

Majitel se byl podívat na chalupě už v neděli, v pondělí se vydal na pojišťovnu. Statik na místě ještě nebyl.

„Podle mého laického úsudku popraskaly stropy. Ani nevím, jak bude možné opravit prasklou kamennou zeď o šířce 80 centimetrů. Ani nechci pomýšlet na to, že dům nepůjde zachránit a musel by se zbourat,“ řekl majitel chalupy, který žije na Pardubicku. Své jméno nechtěl zveřejnit.

Kamion naboural do bývalých chlévů, přestavěných pro bydlení. Z druhé strany navazuje roubenka. Náraz prý musel být značný.

„V roubené části se samo otevřelo okno a vypadl kus omítky. Dům se možná celý zhoupnul a ujel třeba o pět centimetrů, pak se zase vrátil, jinak si to nedokážu představit. Nahoře také visí jeden trám. V patře máme nové pokojíčky, tam zatím není nic vidět, ale na kraj jsem radši nešel,“ řekl majitel.

Chalupáři se dozvěděli o nehodě až se zpožděním z televizních zpráv. „Sousedi dali policii číslo na mého tátu, ale ten měl vypnutý mobil. Pak mi volali rodiče, že to viděli v televizi a že je to asi naše chata. Našel jsem si to pak na internetu a začal obvolávat policii, co se vlastně stalo, jestli tam je díra a jestli je to zabezpečené nebo ne, ale na to mi nikdo nedokázal odpovědět,“ poznamenal vlastník chalupy.

Místní lidé neskrývají roztrpčení, že přes Červenou Horu a Žernov si zkracují objížďku právě řidiči kamionů. Místo aby jeli z Červeného Kostelce dál na Trutnov a Jaroměř, zabočí v Kostelci směrem na Českou Skalici (o situaci čtěte více zde).

„Nehod je teď víc a provoz mi připadá víc nebezpečný, třeba minulý týden jsem viděl nad Červenou Horou osobní auto mimo silnici. Je to všechno dané opravami v Náchodě, kvůli kterým je objížďka. Na druhou stranu někdy se to musí udělat,“ podotkl Jan Lžičař ze Žernova.

Naštvaní jsou i policisté. V pondělí museli k další nehodě nad Červenou Horou, kde skončila tatra silničářů převrhnutá v příkopu. „V tomhle krátkém úseku mezi Červenou Horou a Červeným Kostelcem jsme teď třikrát do týdne. Ten kamion o víkendu neměl na téhle silnici vůbec co dělat,“ zlobil se jeden z policistů.