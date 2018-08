Opilý řidič při předjíždění kolony naboural a utekl, vypátral ho pes

Nehoda se stala ve čtvrtek krátce před osmou hodinou večer mezi Ostroměří a Hořicemi na Jičínsku.

Řidič přejel plnou čáru a předjížděl kolonu vozidel jedoucí ve směru na Hradec Králové. Jedno z nich však v tu chvíli začalo odbočovat do Holovous.

„Předjíždějící řidič zřejmě kvůli vysoké rychlosti nestihl zareagovat a narazil do levé přední části odbočujícího vozidla. To po střetu skončilo v pravém příkopu, kde narazilo do dopravní značky. Druhý vůz skončil v levém příkopu, kde rovněž porazil dopravní značku, navíc i kovovou tyč označující plynové vedení a poškodil oplocení u jednoho z místních pozemků,“ popsal jičínský policejní mluvčí Aleš Brendl.

Vůz viníka nehody byl po střetu značně poškozený. Šofér, který před jízdou pil, se proto rozhodl utéct.

Směr jeho úprku pomohl policistům určit služební pes. Ti pak hříšníka našli o několik vesnic dál v Úlibicích.

„Dechové zkoušky u něho prokázaly 1,26 a 1,18 promile alkoholu. Řidič se přiznal, že před jízdou požil alkoholické nápoje a dobrovolně se podrobil odběru krve,“ uvedl mluvčí.

Nehoda se obešla bez zranění. Celková škoda se však odhaduje na 425 tisíc korun. Řidiči nyní hrozí za ohrožení pod vlivem návykové látky až tři roky vězení. Přesnou příčinu nehody policisté dál zjišťují.