Nemocnice Náchod je v dluzích, tendr na přestavbu vyhrály Geosan a BAK

Audit si nemocnice nechala udělat po několika závažných zjištěních týkajících se zejména finančních problémů, kvůli nimž v září padlo i trestní oznámení.



Je to právě ekonomika, která nemocnici trápí. Kraj chce v následujících letech do její rekonstrukce nalít 1,4 miliardy korun, ač se potácí na hraně krachu. Některé hlasy dokonce hovoří o hrozbě insolvence. Audit měl pomoci nemocnici dostat se z nejhorších čísel, která jsou hodně červená.

Nabídky na přestavbu nemocnice podaly tři firmy Královéhradecký kraj dostal tři nabídky na přestavbu Oblastní nemocnice Náchod. Nejnižší nabídku podaly dohromady firmy Geosan Group a BAK stavební společnost, činí 1,344 miliardy korun bez DPH. Nynější tendr na přestavbu nemocnice je čtvrtý v pořadí, předchozí tři soutěže hejtmanství z různých důvodů zrušilo. Další nabídky podaly firmy Zlínstav (1,382 miliardy) a také OHL ŽS (1,390 miliardy). „Čekali jsme větší zájem, nicméně v poslední době je velký tlak na stavebním trhu, jeho kapacita je poměrně naplněná. Možná do toho vstoupily i nepovedené předchozí tendry," uvedl radní kraje pro investice Václav Řehoř (ODS). Nabídka s nejnižší cenou nyní podstoupí kontrolu, zda má potřebné náležitosti. Řehoř potvrdil, že stavba by mohla začít příští rok na jaře, trvat by měla 26 měsíců. Základem projektu je výstavba dvou nových nemocničních objektů. Dále vznikne objekt pro medicinální plyny, bude vystavěn nadzemní koridor a vzniknou i podzemní koridory mezi budovami. Součástí tendru je i opce na případnou druhou etapu modernizace nemocnice.

„Závazky po splatnosti k poslednímu říjnu činí 61 milionů korun, hospodářský výsledek za to samé období je minus 96 milionů korun,“ uvedl šéf krajského zdravotnického holdingu Miroslav Procházka.

Ztráta se ke konci letošního roku podle odhadu může dostat až ke 120 milionům korun.

Hospodárně nemocnice nepostupovala v různých oblastech, audit prokázal i možné falšování faktur, za letošní rok mělo jít o dva miliony korun.

„Do finanční účtárny dorazily faktury v tak nápadně velkém objemu, že jsme pochybovali, že byly pokryty prací,“ uvedla Ivana Urešová, která nemocnici vede od začátku srpna.

Nemocnice už v září podala trestní oznámení na neznámého pachatele kvůli nesrovnalostem ve fakturách, které se týkaly služeb pro činnost etické komise.

Materiály komise však jsou podle Urešové stále v držení firmy Nova Medica. Nemocnice čeká, až si je vyžádá policie.

„Poté jsme připraveni zřídit komisi, která je posoudí,“ řekla ředitelka. Firma měla administrovat práce spojené s klinickými studiemi.

Pro zlepšení finanční kondice audit nemocnici doporučil i revize vnitřních směrnic, podle nichž se zadávají veřejné zakázky. Její vedení proto rozhodlo, že veškeré smlouvy, které neprošly řádnou soutěží, postupně ukončí a provede novou soutěž.

„Věřím, že tento postup přinese reálné úspory,“ uvedla Urešová, podle níž na takových nákupech mohla nemocnice přijít až o čtyři miliony korun.

Jedním z důvodů špatného finančního stavu je podle krajského náměstka pro zdravotnictví Aleše Cabicara (TOP 09) také to, že zdravotní pojišťovny nemocnici odmítly uhradit některou poskytnutou péči.

„V letech 2015 až 2017 evidujeme poměrně velký počet neuhrazené péče. S pojišťovnami jsme jednali, ale neúspěšně, zvažujeme proto nastartování právních kroků vůči pojišťovnám, neboť mají vleklý vliv na hospodaření náchodské nemocnice,“ upozornil Cabicar. O jak vysoké částky jde, však neupřesnil.

Krajské nemocnice se sloučí v jednu firmu

Podle šéfa holdingu Procházky jsou to úhrady za zákroky, které byly nad limitem.

„Běžnou praxí je, že pojišťovny hradí nemocnicím péči o pacienty do výše předem stanoveného limitu na dané výkony. Limit a výši ceny stanoví úhradová vyhláška. Pokud se dostaneme nad limit, s pojišťovnou jednáme o úhradě,“ vysvětlil Procházka.

Podle Cabicara by vyjednávací pozici vůči pojišťovnám mohlo posílit jejich sdružení pod jedno IČ, o čemž uvažovaly už předchozí krajské vlády. Žádné se však záměr nepodařilo dotáhnout do konce. Kraj uvažuje, že ke sjednocení by mohlo dojít nejdříve v roce 2019.

Podporovala by ho i ředitelka Urešová, která v minulosti vedla nemocnici ve Vysokém Mýtě. Ta spolu s dalšími špitály Pardubického kraje spadala pod jedno IČ. „V tlaku na zdravotní pojišťovny bylo toto uspořádání mnohem účinnější,“ potvrdila náchodská šéfka.

Součástí sjednocení všech krajských nemocnic pod jedno IČ by byla i optimalizace krajského zdravotnictví. Šlo by o stejný proces, o jaký se kraj snaží ve svém školství, tedy o omezení některých oborů v některých nemocnicích a naopak o jejich podporu v jiných.

„Pokud bychom chtěli zachovat stávající dohodnutou péči, bude nutné zvýšit krajský závazek veřejné služby (oficiální pojmenování krajských dotací jednotlivým nemocnicím, pozn. redakce),“ uvedl Cabicar.

V současnosti se k optimalizaci schází pracovní skupina, v níž sedí například ředitel hradecké fakultní nemocnice Vladimír Palička či exministr zdravotnictví Leoš Heger (TOP 09).

„Pokud péči přehodnotíme a některé obory v některých nemocnicích omezíme, částka na provoz bude menší,“ uvedl radní. Pro pacienty by to podle něj mělo výhodu vzniku specializovaných center a také kratší čekací doby.

Náchodská nemocnice nyní kraj požádá o dotaci 130 milionů korun.

„Zabývat se tím bude rada i zastupitelstvo, ale nepředpokládám úhradu v celé výši, protože část tvoří zmiňované neuhrazené výkony od pojišťoven,“ řekl Cabicar.

Pro příští rok kraj podle něj počítá s 90 miliony. Náchodská nemocnice každý rok ošetří přes 30 tisíc hospitalizovaných pacientů a obrat má zhruba 1,175 miliardy korun.