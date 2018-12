Radní chystají rozvod nemocnic. Rychnov má ztráty, ale bude samostatný

Rychnovská nemocnice se po sloučení s náchodskou dostala na pokraj uzavření.

„Je možná minutu po dvanácté. Kraj si uvědomil, že pokud teď nezasáhne, může se nemocnice rozpadnout úplně,“ varuje lékařský náměstek rychnovské nemocnice Marcel Maršík s odkazem na dvě letošní krize kolem porodnice a dětského oddělení i na údajný bossing, po němž bude muset z Náchoda odejít náměstek ředitelky Pavel Svoboda.

Nové vedení by měla nemocnice dostat od prvního ledna. Formálně půjde o pobočku náchodského špitálu.

„My v tuto chvíli řešíme, zda se vytvoří odštěpný závod nebo takzvaná organizační jednotka. Rozdíl je, že odštěpný závod je zapsán u soudu, takže je tam časová prodleva, než dojde k zápisu do rejstříku,“ vysvětluje náměstek hejtmana pro zdravotnictví Aleš Cabicar (TOP 09).

Úplné oddělení nemocnic by nebylo efektivní. Trvalo by příliš dlouho, musel by mu předcházet audit a sjednání nových smluv s pojišťovnami, na nichž by nemocnice pravděpodobně tratila.

Kraj navíc počítá s tím, že by v budoucnu měly být odštěpnými závody všechny krajské nemocnice, které uvažuje sloučit pod jednu hlavičku. Změna proto bude především organizační. Některé agendy jako účtování plateb zůstanou i nadále v Náchodě.

Rychnov však dostane vlastního ředitele, náměstky i personalisty. Nemocnice by měla hospodařit samostatně, nezávisle na Náchodu.

Kraj nyní jedná o tom, že by se do čela mohl vrátit ekonom Luboš Mottl, který nemocnici řídil od února 2009 do listopadu 2011. „Vedeme velmi závazné jednání,“ potvrzuje Cabicar.

Ať se nemíchají peníze na stavby

Sám Mottl zatím své budoucí angažmá nechce komentovat, že je to nyní předčasné. Ve vedení má i dál zůstat dosavadní lékařský náměstek Marcel Maršík, který od listopadu podléhá už jen předsedkyni představenstva náchodské nemocnice Ivaně Urešové.

„Myslím, že rychnovská nemocnice je na to připravená a náchodská nemocnice začíná tvrdit, že se jí uleví,“ komentuje situaci senátor Miroslav Antl (ČSSD), který se kolem nemocnice dlouhodobě angažuje. Varuje i před možnými machinacemi při paralelních přestavbách nemocničních areálů v Náchodě a Rychnově nad Kněžnou.

„Modernizace v Rychnově by měla být oddělena od modernizace nemocnice v Náchodě. Byly tam i tendence k převodu peněz a podobně,“ upozorňuje Antl.

„Je potřeba, aby řízení nemocnice bylo operativnější. Aby tam byl ředitel, který bude mít plné kompetence,“ říká hejtman Jiří Štěpán (ČSSD).

Podle Maršíka budou lednové změny spíše papírové. Skutečné oddělení rychnovské nemocnice bude trvat několik měsíců a bude úkolem především pro nového ředitele. Pro řešení personální krize bude podle něj klíčový vznik vlastního personálního útvaru. Nyní nové pracovníky nabírali v Náchodě a do Rychnova se dostala jen část z nich. Velký vliv na atmosféru v Rychnově bude mít také změna názvu nemocnice.

„Každé město je pochopitelně hrdé na svou nemocnici. Je to drobnost, ale velmi symbolická, když bude třeba na pláštích Nemocnice Rychnov a ne Nemocnice Náchod,“ dodává Štěpán.