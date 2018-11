Šéfka špitálu v Náchodě odvolala náměstka, primáři si na něj stěžovali

Až osobní pronásledování či nepříjemné e-maily s pracovními úkoly. To jsou zřejmě důvody, proč končí ve funkci náměstek šéfky náchodské nemocnice, jehož dosud hájila. Přesné důvody nikdo nechce potvrdit. I královéhradecký hejtman, který se po stížnostech rychnovských primářů do věci vložil, volí diplomatický slovník.

„Dal jsem jednoznačně najevo, že provoz rychnovské nemocnice musí zůstat zachován v plném rozsahu. Nemůžeme si dovolit ztratit jediného lékaře nebo sestru, protože by to ohrozilo provoz daného oddělení. S odchodem náměstka Svobody by se personální nevraživosti mezi rychnovskou a náchodskou nemocnicí měly zmírnit a šance na brzké vyřešení současné krizové situace se zvýší,“ uvedl hejtman Jiří Štěpán (ČSSD), který ohlásil odvolání náměstka v pátek vpodvečer.

Kraj také uvolní peníze pro interní oddělení rychnovské nemocnice, kde by to mělo pomoci stabilizovat počet sester.

Primář dětského oddělení rychnovského špitálu Lukáš Trejtnar řekl, že odchod náměstka je pro místní personál přijatelné řešení.

„Náměstek Svoboda byl nejaktivnější svým stylem jednání, svým vystupováním, chováním. Celé jeho vystoupení by vedlo až k útlumu fungování celé nemocnice,“ poznamenal primář Trejtnar ve videu na facebookovém profilu Žijeme Rychnovem.

Šéfka spojené nemocnice Urešová, která působí v Náchodě od loňského srpna, se k odvolání náměstka nevyjádřila, on sám také ne. Ředitelka pouze vysvětluje, že vedení letos tlačilo na primáře kvůli zhoršujícím se výsledkům rychnovského špitálu.

„Začali jsme provádět podrobnější analýzy hospodaření jednotlivých oddělení. Při nich byly zjištěny některé nedostatky v efektivitě, které se snažíme nápravnými kroky odstranit a zlepšit tak chod i hospodaření nejen oddělení, ale i celkové výsledky lokality Rychnov a v důsledku nemocnice jako celku,“ popsala předsedkyně představenstva Urešová.

Vedoucí lékař i primáři v Rychnově dostali úkoly, na které došlo na přelomu roku podobně v Náchodě a které pomohly. Kontroly v různých lokalitách špitálu také zjistily nesrovnalosti například ve vykazovaných hodinách, včetně podezření, že zaměstnanci vykazují neodpracované hodiny. Proto se vedení špitálu podle ředitelky snaží sjednotit způsob kontroly, aby byly stejné podmínky pro zaměstnance ve všech lokalitách.

Senátor upozornil na bossing

Na situaci v Rychnově upozornil na říjnovém krajském zastupitelstvu rychnovský senátor a krajský zastupitel Miroslav Antl. Žádal, aby se výbor pro zdravotnictví zabýval bossingem ze strany manažerů vůči rychnovským primářům a chtěl i odvolání šéfky špitálu.

Už předtím senátor poslal upozornění na bossing na vedení nemocnice i náměstkovi hejtmana a radnímu pro zdravotnictví Aleši Cabicarovi.

„Psal jsem opakovaně panu Cabicarovi svou senátorskou výzvu a poté i žádost o okamžité řešení situace, protože po mé výzvě se situace ještě zhoršila. Předsedkyně představenstva Urešová začala doslova bombardovat primáře nemocnice v Rychnově nesmyslnými pracovními úkoly, začala posílat na kontroly do nemocnice svého náměstka Pavla Svobodu, který od začátku vnímá rychnovskou nemocnici velmi negativně. Jde o zášť vedení náchodské nemocnice ve vztahu k rychnovské a o vystupňovaný tlak ze strany vedení a některých náchodských primářů,“ uvedl senátor Antl (za ČSSD).

Podle Antla je nynější odvolání náměstka jen nedůsledným ústupkem, rychnovská nemocnice totiž dál zůstane pod stejným vedením náchodské ředitelky i šéfa krajského zdravotnického holdingu a mnoho se nezmění, pokud nedostane vlastní samostatnost.

Zda manažeři špitálu uplatňovali údajný bossing na podřízené, teď zjišťuje vedení zdravotnického holdingu v celé náchodské nemocnici, výsledek podle jeho šéfa Miroslava Procházky zatím není znám. Několik rychnovských primářů nechtělo bossing potvrdit.

„Určitě indicie k tomu jsou, podklady jsou, ale probíhá interní vyšetřování. Počkáme. Lidé, kteří jsou kompetentní, by se k tomu pak měli vyjádřit,“ sdělil ve čtvrtek primář anesteziologicko-resuscitačního oddělení a zástupce náměstka pro léčebnou péči v Rychnově Marcel Maršík.



V Rychnově se potýkají s odchody sester, není ani dost lékařů, podobně jako v jiných špitálech. Od ledna loňského roku je uzavřeno jedno pracoviště lůžkové interny. V únoru hrozilo uzavření rychnovské porodnice kvůli scházejícímu lékaři, ale kraj přesvědčil k rychlejšímu návratu lékařku, která byla na mateřské dovolené. Naposledy v září to vypadalo vážně pro porodnici i dětské oddělení, které se měly uzavřít od 1. listopadu. Našla se lékařka, ale jen na půl roku.

Kraj se státem chystá v Rychnově stavbu nového pavilonu za 380 milionů korun z peněz pro rozvoj průmyslové zóny kolem Kvasin, i tak tam ale vládne nejistota ohledně budoucnosti. Hlavní zájem se teď spíš soustředí na zahájenou modernizaci náchodského špitálu za 1,3 miliardy.



Nemocnice v Rychnově by mohla být zase samostatná

Také zesílilo volání po opětovném osamostatnění špitálu v Rychnově. Radní Cabicar rychnovskému personálu přislíbil na konci října, že nechá prověřit, zda by šlo z pohledu obchodního práva vydělit rychnovskou nemocnici z Oblastní nemocnice Náchod k 1. lednu.

Fungovala by pak jako „odštěpný závod“ s vlastním ředitelem. Spadala by přímo pod vedení Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje. Radní to podle svých slov bere jako jednu z možných variant řešení, situaci v Rychnově přitom nevnímá jako vyhrocenou.

„Jisté je, že od 1. ledna 2019 bude fungovat nová forma řízení nemocnic jednou správní radou. Zaniknou dozorčí rady všech nemocnic. Já teď zjišťuji, jestli během této šibeniční doby půjde oddělit rychnovskou nemocnici od Oblastní nemocnice Náchod. Pokud by se to nestihlo z jakéhokoli důvodu, ty věci se budou dál řešit,“ poznamenal náměstek hejtmana Cabicar (TOP 09).



Rychnovští politici tvrdí, že sloučení rychnovské a náchodské nemocnice v půlce roku 2013 dodnes nepochopili. Kraj tehdy argumentoval, že fúze bude dál pokračovat a sloučí všechny špitály pod jedno vedení. S tím se mělo začít už od roku 2014, ale dosud se neuskutečnilo, nemocnice stále fungují jako akciové společnosti zastřešené zdravotnickým holdingem. Před pěti lety rychnovské nemocnici hrozil až bankrot, proto bylo sloučení s Náchodem východiskem z nouze.



Rychnovský starosta Jan Skořepa, který předsedá dozorčí radě Oblastní nemocnice Náchod, vnímá jako problém personální vztahy mezi náchodským „vedením“ a rychnovskými „podřízenými“.

„Bude asi prospěšné dokončit projekt fúze všech nemocnic, který měl být už dávno dokončen, kde by každá lokální nemocnice měla své operativní vedení, tedy i ta v Rychnově nad Kněžnou, a celokrajské otázky zdravotnictví a vztahy se zdravotními pojišťovnami by byly na vedení krajské nemocnice,“ tvrdí starosta Skořepa.



Připomíná však, že i když se rychnovský špitál osamostatní, budou ho dál tížit finanční problémy. Před lety se tam privatizovaly lukrativní obory jako dialýza či zobrazovací metody, takže tyto platby od pojišťoven pak scházejí pro krytí ztrátových provozů.



Náchodský špitál zlepšil hospodaření, musí víc šetřit

Sloučená náchodská a rychnovská nemocnice spotřebují oproti ostatním krajským špitálům nejvíc krajských dotací. Podle kraje se však hospodaření Oblastní nemocnice Náchod oproti loňsku významně zlepšilo.

„Je to především díky ekonomickým opatřením, která nastavilo vedení nemocnice v závěru loňského roku. Nejedná se jen o řízení nákladů, ale je také snaha o zvyšování příjmů, například byla úspěšná jednání o proplácení neuhrazené péče od zdravotních pojišťoven,“ řekl mluvčí Královéhradeckého kraje Dan Lechmann.

Loni v půli roku krajský holding odvolal po třech letech šéfa náchodské nemocnice Zbyňka Chotěborského kvůli špatným ekonomickým výsledkům. Od 1. srpna 2017 ho nahradila bývalá ředitelka Pardubické nemocnice Urešová, která si s sebou do Náchoda jako svého náměstka přivedla exšéfa pardubické záchranky Svobodu.

V pololetí roku 2017 měla nemocnice v Náchodě závazky po splatnosti ve výši zhruba 78 milionů Kč a ztrátu ve výši téměř 42 milionů Kč. Nyní špitál vykazuje ztrátu za devět měsíců roku 43 milionů.

Rychnovská nemocnice má 255 lůžek z celkových 840 v Oblastní nemocnici Náchod, loni v ní pracovalo průměrně 53 přepočtených lékařů z celkem 184. Ztráta rychnovského špitálu však letos byla skoro dvojnásobná oproti většímu zařízení v Náchodě.