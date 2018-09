Nemocnice v Rychnově neuzavře porodnici a dětské. Sehnala lékařku

Situace kolem rychnovské nemocnice je po více než půl roce opět napjatá. Kritický nedostatek personálu se poprvé projevil loni v lednu, kdy nemocnice musela kvůli chybějícím sestrám uzavřít jedno pracoviště interny.

Další krize přišla letos v únoru, když hrozilo uzavření porodnice kvůli tomu, že v ní zůstal už jen primář s potřebnou atestací. Kraji se tehdy podařilo přesvědčit lékařku na mateřské, aby se do práce vrátila dříve a pomohla tak oddělení udržet (více v článku Na porodnici v Rychnově zůstal jediný lékař s atestací, marně shání další).

Teď se scénář opakuje, ovšem k porodnici se přidalo i dětské oddělení. Z něj totiž v červenci odešel do důchodu primář Jan Ondruš a oddělení má od té doby jen jednoho lékaře s potřebnou atestací - nového primáře Lukáše Trejtnara. Jenže musí mít dva a to je problém.

„Situaci nám komplikuje současná legislativa. Máme pět lékařek bez atestace na mateřské dovolené, další čtyři jsou na oddělení, ale první z nich bude mít atestaci nejspíš za dva roky. Potřebujeme ty dva roky přežít,“ přiznává vedoucí lékař rychnovské nemocnice Marcel Maršík.



Nemocnice se už skoro rok snaží získat druhého atestovaného lékaře. Jenže se to nedaří. V létě oddělení na dva týdny uzavřelo. Využilo nutnosti malování a zdravotníkům naordinovalo hromadnou dovolenou. Pokud by si jich víc naráz vzalo volno, mělo by oddělení stejně problém.

Nemocnice měla původně v plánu uzavřít většinu dětského oddělení a udržovat pouze novorozeneckou část, aby udržela provoz porodnice. Jenže nakonec zjistila, že to nejde.

„Chtěli jsme oddělení sloučit s náchodskou nemocnicí, což by nám zajistilo lékaře s atestací. Podle legislativy však musíme mít atestaci z neonatologie. To mají jen na klinikách, kde jsou patologičtí novorozenci. To je ještě horší podmínka, než když potřebujete atestovaného pediatra. Řekl bych, že legislativa se bude do budoucna muset předělat, protože okresní nemocnice s tím budou mít problémy čím dál víc,“ upozorňuje na hlavní příčinu potíží Maršík.



Bez neonatologie však nemůže fungovat ani porodnice. Vedení špitálu proto v pátek personálu oznámilo, že obě oddělení od 1. listopadu uzavřou.

„Bohužel, nikdo z nás nerozumí důvodům uzavření, byť jsme se snažili nalézt různá řešení a alternativy. S celým kolektivem jsme se snažili zdejší porodnici rozvíjet a udržet ji co nejdéle. Pro mě je skoro nepředstavitelné, aby město jakým Rychnov je, zůstalo bez komplexní zdravotnické péče o své občany,“ napsala v neděli na Facebooku Veronika Šustková, která v nemocnici pracuje jako porodní asistentka.

V tu chvíli v Rychově opět ožila doskuze o budoucnosti nemocnice. Lidé se obraceli i na vedení města. To však o uzavření podle místostarostky Jany Drejslové (ODS), jež je současně i krajskou zastupitelkou, do poslední chvíle nevědělo: „Teď se to nějak vyhrotilo. Mě lidé atakovali, co s tím budu dělat. Opravdu to začalo v pátek, ale my jsme nevěděli nic.

Až z dotazu na vedení nemocnice se místostarostka dozvěděla, že situaci v pondělí přímo ve špitálu řeší vedení nemocnice se špičkami kraje. Nakonec se jim podařilo vyjednat alespoň oddechový čas.

„Jedna z lékařek, která tu dříve pracovala a nyní má soukromou praxi, se uvolila, že přijde místo druhého atestovaného lékaře. Už nyní nám se službami pomáhala. Ve své ordinaci se střídá s pediatričkou v důchodu, která vezme více služeb, aby se ona mohla věnovat nemocnici,“ popsal provizorní řešení Marcel Maršík.



Jenže řešení je jen dočasné, v nemocnici se hovoří o půl roce. Pak se chce lékařka do soukromé praxe vrátit. Nemocnice tak musí vyřešit, jak místo trvaleji nahradit.

„Skutečně je to jen dočasné. Budeme se snažit do té doby zintenzivnit hledání nového lékaře,“ přiznala Ivana Urešová, ředitelka Oblastní nemocnice Náchod, pod níž rychnovský špitál spadá.

Vedení nemocnice dobře ví, že nedostatek lékařů trápí zdravotnická zařízení v celé republice. Sází proto hlavně na příležitosti, které menší nemocnice lékařům nabízí. „Věříme, že atraktivní je i plánovaná modernizace,“ dodala Urešová.

Královéhradecký kraj se do svých nemocnic snaží hledat lékaře a zdravotníky i v zahraničí, hlavně na Slovensku a Ukrajině. Přímo v Rychnově již nyní tři ukrajinští lékaři slouží na porodnickém oddělení. Také to se potýkalo s chybějícími akreditovanými lékaři. Podle Urešové nyní jedna Ukrajinka získala českou akreditaci a je tak již plnohodnotnou součástí tamního týmu.

„Naším zájmem je však zabezpečit personální situaci i na dětském oddělení, protože porodnice i dětské jsou velmi provázané. Když nebude dětské, neudržíme ani porodnici,“ varovala Urešová.