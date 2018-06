Nutná přístavba staré nemocnice v Rychnově za 380 milionů nabírá skluz

Moderní pavilon by měl být hotov do tří let. Zpoždění způsobily změny na ministerstvu zdravotnictví, které musí schválit zadávací podmínky tendru na projektové práce i na samotnou přístavbu špitálu. To si nejprve vytvořilo strategii podpory regionálního zdravotnictví. Původní termín vypsání soutěže na projektanta se proto z přelomu března a dubna posunul na polovinu prázdnin.



„Ve spolupráci s ministerstvem zdravotnictví pracujeme na tom, abychom byli v souladu s dotačním programem,“ vysvětlila zdržení vedoucí oddělení průmyslových zón krajského Centra investic, rozvoje a inovací Jana Jiráňová.

Přestože dokumentace k dotačnímu programu měla být hotova již před měsícem, podle mluvčí ministerstva zdravotnictví Gabriely Štěpanyové zatím stále není dokončena: „Je téměř hotová a bude v nejbližší době předložena ministerstvu financí ke schválení.“

Přístavbu, jejíž cena se zatím odhaduje na 380 milionů korun včetně daně, bude z větší části financovat stát v rámci rozvoje průmyslové zóny Solnice-Kvasiny (více čtěte v článku Vláda znásobila miliardy pro Rychnovsko).

Ministerstvo zdravotnictví na nový objekt pošle 300 milionů korun. Jenže ty mu nejdříve musí poslat ministerstvo financí. Právě komplikovaný penězovod vzešlý z vládního usnesení o balíku celkem šesti miliard korun pro Rychnovsko je důvodem zpoždění, kvůli němuž už v Rychnově zavládla lehká nervozita, zda s projektem počítá i nová vláda.

Letos v únoru se dokonce sešli senátor Miroslav Antl a rychnovský starosta Jan Skořepa s premiérem Andrejem Babišem. „S panem starostou jsme ocenili věcný a vstřícný přístup pana premiéra. Výstupem setkání je jasné potvrzení, že inkriminovaná vládní usnesení z let 2015 a 2017 bude jeho vláda plnit,“ rozptýlil spekulace Miroslav Antl.

Klíčové obory pod jednou střechou

„Pokud se program schválí podle plánu, v červenci či srpnu bychom chtěli schválit zadávací podmínky. Pokud to vše půjde dobře, mohlo by se stavět v červenci příštího roku,“ odhadla Jiráňová. Stavba má trvat 24 měsíců.

Termíny však mohou posunout námitky proti stavebnímu povolení či další požadavky z ministerstva, které musí stavbu schválit ještě před tím, než ji podpoří rada kraje. Podle předsedy představenstva krajského zdravotnického holdingu Miroslava Procházky zpoždění stavby provoz v rychnovské nemocnici nijak neomezuje:

„V tuto chvíli nemají přípravy projektu žádný vliv na chod nemocnice ani na provoz oddělení.“

Nový pavilon bude stát na místě současného parkoviště v samém středu nemocničního areálu a bude napojený na stávající budovu dětského oddělení, interny, gynekologie a porodnice. V pětipatrové budově vznikne urgentní příjem a přesunou se tam operační sály, ARO, chirurgie a ortopedie. Klíčové obory tak budou pod jednou střechou a odpadne převážení pacientů po areálu.

„Když nám pacienta přivezli třeba na chirurgickou ambulanci, což je samostatný pavilon, museli jsme ho transportovat do jiného pavilonu na CT. Tím se péče prodlužovala a mohlo dojít k různým komplikacím. Teď budou odborníci vedle sebe, bude tam i radiodiagnostické zařízení, takže to zrychlí práci, upřesní diagnostiku, zamezíme různé komplikace a včas můžeme odejít i na operační sály,“ vysvětlil přínos pro péči o pacienta lékařský náměstek nemocnice Marcel Maršík.

Heliport bude výtahem spojen s urgentním příjmem

Stávající prostory už jsou přestárlé a počítá se s jejich opuštěním. Pokud by se nový pavilon nestavěl, kraj by do nich stejně musel časem investovat. Nyní na dofinancování dotace počítá s částkou zhruba 80 milionů korun. Na přípravě multifunkční budovy se podíleli sami lékaři. Na střeše vznikne heliport, který bude výtahem spojen s urgentním příjmem v přízemí. Nad ním mají být oddělení ARO a víceoborová JIP s celkem 14 lůžky.

Ve třetím patře budou čtyři operační sály a 10 dospávacích lůžek, nad nimi lůžkové oddělení chirurgie a v pátém patře lůžková ortopedie – obě s 25 lůžky a možností rozšíření o dalších pět. Celková kapacita nemocnice by však podle projektu měla z 222 lůžek klesnout na 174. Počítá se také s úsporou personálu.

„Výstavba posune poskytovanou péči v regionu směrem k medicíně 21. století. Pomůže tedy nejen k lepší spolupráci všech dotčených oddělení, ale též k efektivnější péči o pacienty. Tento krok pomůže také racionalizovat samotný provoz nemocnice a předpokládáme i úsporu provozních nákladů,“ zdůraznil Procházka.

Kraj si nechal na projekt loni v srpnu zpracovat investiční záměr. Ten je hotový od prosince a řeší i to, jak nahradit zabraná parkovací místa. Nové parkoviště pro 150 aut má vzniknout v zadní části areálu.