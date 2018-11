Záchrana nosorožců je na dobré cestě, přibližuje dvorská zoo výzkum DNA

Park je majitelem posledních dvou extrémně ohrožených nosorožců. Obě jeho samice žijí od roku 2009 v keňské rezervaci Ol Pejeta.

Autoři studie použili vzorky od 232 žijících nebo v muzeích uchovaných jedinců severních a jižních bílých nosorožců.

„Uvádí se, že před sto lety v přírodě žily tisíce severních bílých nosorožců. Ze studie přitom vyplývá, že jejich genetická variabilita byla tenkrát v podstatě srovnatelná s rozmanitostí, která je uložena ve vzorcích, jež jsou v současnosti pro záchranu tohoto nosorožce k dispozici díky Safari parku Dvůr Králové, IZW Berlín a zoo v americkém San Diegu,“ uvedl koordinátor mezinárodních projektů dvorské zoo Jan Stejskal.

Podle Jana Robovského z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity, který se na studii také podílel, se oba druhy nosorožců odlišily před zhruba milionem let.

„Od té doby bohužel došlo u obou nosorožců k úbytku genetické variability, jak vlivem přírodních procesů, tak člověka,“ přibližuje.

Jedinou naději na přežití populace severního poddruhu odborníci spatřují v umělé reprodukci. V minulých letech získali velké množství genetického materiálu, mimo jiné i od pětačtyřicetiletého samce Sudána, jenž v Ol Pejetě letos v březnu uhynul.

V létě se mezinárodnímu týmu vědců a zoologů z Německa, Itálie a Česka dokonce poprvé podařilo uměle vyvinout embryo nosorožce. Existuje slušná šance, že po jeho vložení do těla náhradní matky samice zabřezne. Náhradními matkami se stanou samice příbuzných nosorožců jižních bílých.

Výsledky nové studie naznačily, že se oba nosorožci od svého vzniku několikrát potkali a že došlo mezi nimi v určité míře i ke genetickému toku. K záchraně severních bílých nosorožců by tak mohlo přispět také křížení s jižním poddruhem.

„Při záchraně severních bílých nosorožců nepochybně budou vznikat i jejich kříženci s těmi jižními. Jedno z embryí bílého nosorožce, které jako první na světě dokázal vyprodukovat náš tým, bylo právě ono hybridní embryo. Musíme se však snažit především o záchranu čistých severních bílých nosorožců a pouze v případě, že by tato cesta selhala, bude mít smysl klást větší důraz na křížení severních a jižních bílých nosorožců,“ vysvětlil ředitel dvorského safari parku Přemysl Rabas.

Odborníci v současnosti precizují techniku, jak nejvhodněji vložit embryo do dělohy nosorožce.

„U nosorožců je to poměrně komplikované, dříve to ještě nikdo nedělal. Tak jako při odebírání vajíček to nejprve zkoušíme u samic jižních bílých nosorožců,“ řekl Jan Stejskal.

Hledání správné metody podle něj zabere ještě několik měsíců. V příštím roce by se experti měli pokusit odebrat vajíčka ze dvou samic v Ol Pejetě, aby z nich mohli vytvořit embrya, která donosí náhradní matky.