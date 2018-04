Zkratka pro kamiony vedle Kladské bude zbytečná a drahá, tvrdí odpůrci

Spojka dostala pracovní název Nová Kladská. Podle města by měla vzniknout mezi hradeckou pekárnou a garážemi, kde se táhne přes 50 metrů široký pás zeleně a náletových stromů. Přestože její stavba je vzdálena s největší pravděpodobností ještě několik let, o její užitečnosti se vedou již nyní velmi ostré spory.

Komunikace má z ulice Bratří Štefanů uhnout a vést až k nadjezdu nad železniční tratí u Ferony. Město si od ní slibuje, že by měla hlavně Kladské a Pouchovské ulici, kudy proudí doprava směřující do skladištní oblasti, ulevit od nepřetržitého toku aut (více v článku Kamiony ničí obytnou část na severu Hradce, obchvat je v nedohlednu).

„Je to sice stavba kraje, ale tato komunikace je v eminentním zájmu města, protože napojí skladištní oblast a odlehčí především Pouchovské ulici. Věřím, že se dořeší vše potřebné a vše se podaří,“ říká náměstek hradeckého primátora Jindřich Vedlich (TOP 09). Náklady podle něj mohou být jen kolem 40 milionů korun.

Naopak předsedkyně Komise místní samosprávy Slezské Předměstí jih, zastupitelka a poslankyně Eva Matyášová (ANO) se domnívá, že Nová Kladská je docela zbytečná a navíc i drahá.

„Považuji to za zbytečné mrhání úsilím a financemi, které mohou být použity jinde a efektivněji. Odklonu dopravy z obydlených částí Slezského Předměstí pomůže jedině výstavba severní tangenty, která vyvede dopravu z města,“ míní.

Matyášové vadí i snaha města o údajně nevýhodnou směnu pozemků s římskokatolickou farností. Církev za svou půdu žádá stavební pozemky ve Věkoších a Pouchově, kde údajně chce stavět dům pro seniory.

„Směnu farnost podmiňuje tím, že městu převede i pozemky, které pro stavbu spojky nejsou potřeba. Ačkoli by měla církev městu doplatit rozdíl hodnot pozemků ve výši necelé tři miliony korun, v žádném případě se směnou pro její nevýhodnost pro město nemohu souhlasit. Město může pozemky na Pouchově využít pro vlastní záměry nebo je prodat za tržní cenu,“ říká poslankyně.

Velmi podobně argumentuje i Lubomír Štěpán (KSČM). „My naše zajímavé pozemky vyměňujeme za nezastavitelné pozemky, prakticky bezcennou bažinu na výpadovce vhodnou maximálně jako zelená plocha. Cena není v souladu, protože ty městské jsou několikanásobně dražší,“ říká.

Podle Vedlicha však směna za stavbu propojky stojí. A souhlasí i opoziční zastupitel Adam Záruba (Změna pro Hradec), který vývoj Nové Kladské sleduje už od zrodu myšlenky v roce 2010.

„Je to zásadní investice pro zklidnění Pouchovské ulice. Dnešní Kladská je příliš úzká na to, aby se mohla rozšířit a já velmi vítám, že se to konečně pohnulo,“ poukazuje Záruba na probuzení projektu, který usnul kvůli nejrůznějším dědickým řízením a nejasnostem okolo pozemků patřících pekárně. Městu stále zbývá dojednat koupi nebo směnu poslední potřebné parcely.

Ačkoli severní tangenta na sebe částečně převezme roli zásobovací komunikace pro skladištní oblast, spojka prý bude mít opodstatnění i poté.

„Bude životně důležitá hlavně pro Pouchovskou ulici,“ argumentuje Vedlich.

„Na Novou Kladskou by navíc měl v budoucnosti navázat obchvat Slatiny, takže to vlastně bude přeložka Kladské ulice mimo město,“ podotýká Záruba.

Pouchov s nárůstem dopravy bojuje už několik let a místní obyvatelé podle informací MF DNES zvažovali i krátkou protestní „blokádu“ na jednom z přechodů pro chodce.

„Obytnou čtvrtí projíždějí nejen kamiony ze skladištní oblasti, ale i ti řidiči, kteří se snaží vyhnout placení mýta na silnici I/33,“ připomíná předseda pouchovskověkošské KMS Zdeněk Petr.