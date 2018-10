Nové Město mívalo jedno z nejhezčích koupališť, lidé ho chtějí obnovit

Skupina aktivních občanů v Novém Městě nad Metují se v předvolebním čase šikovně připomněla místním politikům s žádostí o nové koupaliště. Na příjemném místě v nivě Metuje chtějí obnovit plovárnu, na niž mnozí stále vzpomínají.

Za časů největší slávy tam chodívalo denně na osm set lidí. V roce 1998 však odešel z koupaliště nájemce a budova podruhé vyhořela. Od té doby bazén i okolí zarostly býlím.

„Vybudování koupaliště je nákladná věc. Koupaliště na přírodní bázi by však mělo po první investici minimální náklady a určitě by se našel zájemce o pronájem občerstvení v tomto krásném koutě od jara do podzimu,“ tvrdí petičníci kolem podnikatele Vladimíra Brože, Karla Falty a dalších.

Míní, že Nové Město mívalo jedno z nejhezčích koupališť v Čechách, a znepokojuje je, že se vlastně nikdy k žádné stavbě neodhodlalo. Požádali proto, aby to město přehodnotilo. K petici se přidalo 2 200 lidí.

V biotopovém koupališti se nečistí voda s pomocí chemie, ale využívá se biologické funkce rostlin a živočichů k přirozenému čištění. Rozhodlo se pro ně již město Česká Skalice u přehrady Rozkoš, ale zatím se je nepovedlo dobudovat kvůli sporu s dodavatelem.

Specializovaná firma, která má za sebou již dvacet biotopových koupališť, vyčíslila, že v Novém Městě by přestavba obdélníkového bazénu s plochou 1500 metrů čtverečních stála 21 milionů korun bez započtení daně.

Příznivci petice však na facebookové stránce Jdeme na koupálko nedávno připustili, že by stavba mohla stát kolem 25 milionů bez započtení daně. Náklady na roční provoz se odhadují na 700 tisíc korun, koupaliště by mohlo mít mírný zisk, kdyby tam ročně zavítalo 13,5 tisíce lidí za padesátikorunové vstupné.

Areál by sloužil pro 500 návštěvníků, bazén by doplnila jednopodlažní dřevostavba se zázemím a občerstvením, v sousedství se počítá s hřišti pro volejbal a badminton, letním kinem, lezeckou stěnou, dětským hřištěm a parkovištěm pro 70 aut. Ostatní návštěvníci by museli jet autobusem nebo přijít pěšky, v údolí totiž nejsou odstavné plochy.

Musíme to dát na misky vah, tvrdí starosta

Po léta přitom už z radnice zaznívá, že na koupaliště nejsou peníze. V roce 2011 už město mělo projekt i stavební povolení, jenže nové koupaliště by vyšlo na 80 až 100 milionů korun a město na něj tehdy nesehnalo dotaci. Obavy byly i kvůli vysokým provozním nákladům.

V anketě před několika lety novoměstští občané potvrdili, že koupaliště chtějí, ale upřednostňovali před ním spravené silnice, chodníky a vzhled města. Zastupitelé tak nechali projekt u ledu. Loni město nanejvýš navezlo písek a pár laviček k Daškovu splavu na Metuji v Krčíně, aby se lidé aspoň v létě mohli osvěžit v řece.

Zastupitelé se těsně před volbami zabývali obnovou koupaliště jen okrajově. Na posledním jednání ho neodmítli, ale zaúkolovali starostu a úředníky, aby připravili podklady pro nově zvolené zastupitelstvo. V něm po říjnových komunálních volbách pokračuje 19 z 21 dřívějších politiků.

Případně by se tak mohla dostat do rozpočtu na příští rok konkrétní částka na přípravu koupaliště.

„Zatím neznáme přesnou částku, kolik by nové koupaliště stálo. Skupina lidí, kteří ho prosazují, odpracovala mnoho práce, připravili návrh studie. Musíme to dát na misky vah s dalšími potřebami ve městě, což je třeba rozšíření domova pro seniory, sociální bydlení, opravy dalších ulic a chodníků v městském majetku, řešení areálu kasáren,“ řekl dosavadní starosta Petr Hable (Volba pro Nové Město), který by měl ve funkci pokračovat i v dalším období.

Architekt zdarma připravil studii, koupaliště navázal na přírodu

S podobou nového koupaliště se každý mohl seznámit na venkovní výstavě u lékárny v minulých týdnech. Když ve městě a na internetu začala kolovat petice, mladý architekt pocházející z Nového Města Vojtěch Lichý se přidal k aktivistům a za dva týdny zdarma připravil koncepční studii areálu.

Mrzí ho totiž některé zpackané místní stavby, kde stavebníci šetřili na návrhu. Chtěl nabídnout lidem vizualizace pro lepší představu, jak by biotopové koupaliště zapadlo do původního areálu. Staré koupaliště si přitom architekt pamatuje z dětských let, kdy tam chodil s rodiči na koncerty.

„Pokud má místo bývalého koupaliště ještě nějakou šanci, tak je to přesně tento přístup, navržený Letní areál u Metuje. Hodně vychází z kontextu, snaží se navázat na přírodu jak principem koupání, tak i architekturou, která je střízlivá, jednoduchá, nadčasová a funkční,“ vysvětlil architekt Lichý ze Studia MLAA.