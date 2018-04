Hlavní tah kolem Nového Města se opravuje, silnice se však nerozšíří

Uzavření tepny se nyní silně projevuje na objížďkách. Podle policie se hlavně v Jaroměři tvoří kolony. Velká část řidičů zase míří přes novoměstské historické náměstí, kde ve frontách čekají, než projedou úzkými výjezdy.



„Silný provoz na náměstí je hodně znát každé odpoledne, když se v automobilce střídají směny. Přitom jsme si tu už zvykli na určitou odlehlost a klid,“ poznamenal jeden z místních obchodníků.

Nejhorší situace bývá na náměstí v odpolední špičce od dvou hodin do půl čtvrté, kdy tudy projede až čtyři sta aut. Dopravu proto řídí strážníci, případně i dopravní policisté.

Kamiony jsou problém

Za první den uzavírky městská policie odklonila z města pětatřicet kamionů a jejich řidičům rozdala pokuty za víc než 30 tisíc korun.

„Kamiony jsou problém. V naprosté většině nejsou zbloudilé, ale řídí je přestupkuchtiví řidiči. Městská policie v prvních dnech odkláněla maximum kamionů ještě před příjezdem do města, o to se snaží i v současnosti. Během dne i noci řidiči nerespektující objížďku dostávají pokuty. Situace se postupně lepší, snad i díky rozeslání informace o stavbě do logistických oddělení Škody Auto a jejích dodavatelů. Také si to řidiči kamionů řeknou mezi sebou,“ řekl místostarosta Nového Města Michal Beseda (Volba pro Nové Město).

Podle stanovené objížďky musí jet všichni motoristé od Náchoda přes Velkou Jesenici na Opočno, v opačném směru od Rychnova nad Kněžnou a Dobrušky do Opočna, Českého Meziříčí, Josefova, Jaroměře a dál na Náchod. Královéhradecký kraj dá za opravy silnice od Spů do Krčína 38 milionů korun.

Silnice bude zavřena ještě nejméně pět měsíců. Místní občany však zaskočilo, že se při opravě nerozšíří, byť na ni kraj čerpá dotace pro průmyslovou zónu kolem automobilky. Když se na vyvýšené klikaté vozovce míjejí kamiony či autobusy, nebývá to nic příjemného ani při dodržení stanovené omezené rychlosti.

„Je škoda, že nedojde k rozšíření silnice, když už se to bude dělat. Takhle to dopravu o moc nevylepší. Mělo se to lépe připravit než se snažit utratit peníze za každou cenu,“ uvedl na facebookovém profilu města Václav Švarc.

Situaci musí řešit obchvat města

Vláda před třemi lety slíbila peníze na veřejné stavby v okolí průmyslové zóny Solnice - Kvasiny a kraj mezi ně zařadil i silnici u Spů. Její rozšíření se však neřešilo. Kraj to obhajuje tím, že to je silnice třetí třídy a její současné parametry vyhovují standardům pro tento typ vozovky.

„Komunikace v Novém Městě nad Metují nahrazuje silnici I/14, která v současné době prochází městem a průjezdu nákladních vozidel nevyhovuje. Dopravní situaci musí řešit obchvat města a odvedení dopravy mimo zastavěnou část,“ odkázal mluvčí Královéhradeckého kraje Michal Friček, že je to záležitost státu.

Opravovaná silnice vypadá jako obchvat města, ve skutečnosti vede hlavní tah na Náchod přes Spy a centrum města.

Vedení Nového Města kvituje, že silnice mezi Spy a Krčínem se po letech aspoň opraví. Přípravy na rozšíření stavby by totiž zabraly pět až sedm let navíc. Pokud se to podaří, přibude k nedávno opraveným krčínským silnicím další úsek.

„My jsme za Novoměšťáky i všechny řidiče rádi, že se silnice opraví. V rámci možností se narovnají zatáčky, udělají se pořádné krajnice a povrch silnice se postaví do tvaru střechy, takže kabiny kamionů a autobusů budou od sebe více odvráceny. Všechny tyto úpravy povedou k tomu, že silnice bude mnohem bezpečnější a doprava plynulejší,“ uvedl novoměstský starosta Petr Hable (Volba pro Nové Město).

Oceňuje, že se rozšíří podjezd pod viaduktem v Krčíně, takže zmizí kolony čekajících kamionů.

Na silnici stavaři v délce 2,8 kilometru položí nový asfaltobeton, šířkové a směrové poměry zůstanou stejné. Jsou navrženy autobusové zastávky s nástupní plochou, navazujícími přechody pro chodce a osvětlením.

Hotovo má být do konce srpna, ale Správa železniční dopravní cesty bude poté v Krčíně kvůli špatnému stavu opravovat dva mostní objekty.

Oprava viaduktu se chystá zřejmě od 4. září a úplné dokončení silnice bude záležet na postupu prací na viaduktu. Podjezd se rozšíří na dva jízdní pruhy a oddělený prostor pro chodce a cyklisty, „myší díra“ pro chodce zmizí.

Kdy vznikne pořádný obchvat pro nákladní dopravu kolem Nového Města, je zatím nejasné. Novoměstští budou na podzim v referendu vybírat mezi přeložkou, kterou léta připravovaloŘeditelství silnic a dálnic, a obchvatem navrhovaným aktivisty.