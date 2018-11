Domov pro lidi s roztroušenou sklerózou má po proměně i dlážděné náměstí

Stavbou náměstí vyvrcholily investice do hlavní části areálu. Oblastní charita Červený Kostelec, která Domov provozuje, do něj za 17 let i díky dotacím investovala téměř čtvrt miliardy korun.



Dlážděná plocha bezbariérově propojila přístup ke třem objektům – budovám sv. Josefa, sv. Damiána a sv. Kláry, kde se kromě lůžek nachází také rehabilitace a jídelna. Ještě nedávno přitom v centru areálu ležely jen hromady sutě a kamení.

„Náměstí se podařilo zpřístupnit našim klientům, kteří jsou ve většině případů na invalidním vozíku,“ zdůraznil hlavní přínos projektu ředitel charity Miroslav Wajsar.



Na náměstí přibyla kašna napájená vodou z farní studny, lavičky a květináče s okrasnými rostlinami.

Stavaři vykáceli přerostlé keře a několik bříz, větší část zrevitalizované centrální plochy, pod kterou vede zatrubněný potok, zabírá trávník s vysázenými jasany. Kvůli opravě bylo nutné mimo jiné také přestěhovat čapí hnízdo.

„Stavba náměstí je důležitou etapou v revitalizaci celého areálu. Vzniklo zde nové prostranství pro setkávání zdravých a nemocných. Domov sv. Josefa je významnou barokní památkou na půli cesty mezi hospitálem Kuks a zoologickou zahradou ve Dvoře Králové nad Labem, jezdí k nám hodně turistů. Návštěvnost i vzhledem k plánované cyklostezce bude stále stoupat,“ poznamenal ředitel Domova sv. Josefa Dominik Melichar.

Na místě dnešního náměstí původně býval rybník. Ten zanikl ve druhé polovině 20. století, tehdy ho zasypali odpadovým materiálem.

Výstavbou náměstí skončila hlavní část revitalizace celého areálu Domova sv. Josefa, který je stále jediným lůžkovým zařízením pro nemocné s roztroušenou sklerózou u nás. Za 17 let se investice podle Dominika Melichara vyšplhaly na téměř 250 milionů korun.

„Renovační práce v areálu se prováděly postupně od roku 2001. Máme celkem jedenáct budov, z toho tři jsou vyhrazené pro sociální služby. Dá se říct, že všechny objekty, které slouží pro naši činnost zdravotní a sociální, jsou dnes už opravené,“ sdělil.

Ve sklepení vznikne galerie miniatur

V roce 2015 zařízení zdvojnásobilo kapacitu. Ve dvou zrekonstruovaných domech, bývalém pivovaru a faře, vzniklo 44 nových lůžek, rehabilitační centrum a jídelna. Největší investice v historii domova vyšla na více než 80 milionů korun. Už od roku 2013 je v areálu zřízena bylinková zahrada, v loňském roce se na okraji parku v bývalé barokní sýpce otevřelo Muzeum cyklistiky.

Domov sv. Josefa se nyní chce ještě více zaměřit na rekonstrukce hospodářských budov. Už v příštím roce plánuje zahájit opravu tří pivovarských sklepů v bývalé bramborárně, kam umístí galerii miniatur památkových a poutních objektů z Čech a Polska. Investice je součástí česko-polského projektu.

„Na začátku příštího roku budeme vědět, zda na tento projekt získáme dotaci. Celkové náklady se budou pohybovat kolem 25 milionů korun,“ řekl Dominik Melichar. Galerie miniatur by se měla otevřít v roce 2020.

Mezi další plány patří přeměna objektu s byty na zázemí pro ergoterapii, logopedii a další doprovodné služby pro klienty zařízení. „V části budovy by mohly být také byty pro naše zaměstnance,“ dodal ředitel.

Domov sv. Josefa vznikl v roce 2001 v areálu bývalého jezuitského kláštera jako páté středisko Oblastní charity Červený Kostelec.

Do té doby, než se přestěhoval do centra Dvora Králové nad Labem, zde od 60. let působil domov pro seniory, Uvolněný areál v restituci získala řeholní instituce sester Nejsvětější Svátosti z Českých Budějovic, která budovy darovala červenokostelecké charitě. Prakticky okamžitě začala rekonstrukce areálu, první oddělení ošetřovatelských lůžek se otevřelo už v prosinci 2001.