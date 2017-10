Bez Superbu bychom přišlo o čtvrtinu míst, bojí se odbory v Kvasinách

„Týkalo by se to zhruba dvou tisíc lidí. Mám velkou obavu, že by se to dotklo i kmenových zaměstnanců. Tolik agenturních lidí už nemáme. Z agentury tu je něco přes tisíc pracovníků. V továrně dělají i celé rodiny a nedokážu si představit, že by někdo řekl Ty zítra zůstaneš doma,“ neskrýval obavy šéf tamních odborů Martin Lustyk.



Závod přitom jen za loňský rok nabral přes tři tisíce zaměstnanců. Do několika let by tak mohl opět zhubnout. Jenže to je podle odborů neekonomické. Navíc výroba v Německu by byla kvůli vyšší ceně práce dražší než u nás a ve hře je také česká prestiž.

„Loni jsme nabírali personál na 18směnný systém, abychom dokázali, že jsme flexibilní, že dokážeme hodně vyrábět, když to zákazníci chtějí. Toto je rána do vazu. Mně osobně se nelíbí, když je to vlajková loď Škodovky, aby se vyráběla někde jinde. To je, jako kdyby se passat vyráběl v Maďarsku,“ upozornil Martin Lustyk.

Automobilka situaci nechce podrobněji komentovat. Odkázala pouze na vyjádření koncernového vedení, které ujistilo, že nyní žádné přesuny ve výrobě neplánuje.

„Rutinní analýza výrobních plánů je jednou z částí obvyklého plánovacího procesu. Pro značku Škoda nejsou momentálně předpokládány žádné změny,“ stojí v prohlášení koncernu (více zde).

O záměru managementu německého Volkswagenu (VW) nejprve veřejně hovořily škodovácké odbory, poté zprávu o tom přinesla i agentura Reuters (podrobnosti tady).

Jde o souboj značek

Podle bývalého šéfa Škody Auto Vratislava Kulhánka jde jen o boj mezi koncernovými značkami. „Historicky je pravda, že se značka VW snažila vždy nějakým způsobem omezit Škodovku, protože panuje přesvědčení, že ta je pro značku VW velkým konkurentem. Pro koncern je ale myslím výhodná záležitost vyrábět auta ve Škodě,“ řekl Kulhánek.

Podobně klidní zůstávají také starostové obcí v okolí automobilky. Ti dostali od Škodovky ujištění, že žádný přesun výroby se aktuálně neplánuje.

„Dostali jsme informaci, že nic takového nehrozí. Budu se tedy obávat následků, až budu vědět, že něco takového nastane. Záleží na té míře, co by se dělo, a na čase, jestli by to šlo rychle nebo pomalu,“ odmítla spekulace o případných dopadech na okolí starostka Kvasin Alice Nováková.

Škoda Auto v předchozích třech letech investovala do rozvoje své továrny v Kvasinách miliardy korun a zvýšila počet zdejších zaměstnanců z 4 200 na více než osm tisíc. To s sebou přineslo problémy v dopravě i bezpečnosti (více o problémech čtěte zde).

Automobilka zaměstnává vedle českých pracovníků také velký počet cizinců, především z Polska, ale i dalších východoevropských zemí. Na Rychnovsku kvůli tomu vyrostla řada ubytoven i neoficiálních ubytování v soukromí. Situace vygradovala na konci loňského roku, kdy se místní lidé začali obávat o bezpečnost. Policie kvůli tomu posílila hlídky a otevřela i novou služebnu v Solnici.

„Tlak je zde nyní velký, ale situaci se snažíme zvládat. Myslím, že jsme mnohem dál, než jsme byli na konci loňského roku,“ vyzdvihl řadu přijatých opatření starosta Solnice Jan Hostinský.

Podle něj nehrozí, že by se kvůli spekulacím o přesunech výroby zadrhly projekty, do nichž stát v souvislosti s rozvojem automobilky plánuje nalít šest miliard korun: „Ty věci jsou nutné už v tuto chvíli a byly nutné i v minulosti. Obchvat Rychnova, Solnice, Častolovic, ten je nutný v každém případě, i kdyby tu továrna nebyla.“

Nabízíme pomoc, řekli němečtí odboráři

Snížení počtu zahraničních zaměstnanců by mohlo snížit napětí i v samotném závodě, který nyní pracuje na hranici svých možností. Začátkem září musely odbory řešit porušování výrobních pravidel na montáži, to když si většinově polský tým zasedl na českého pracovníka a nechal ho několik měsíců na nejtěžších pracích bez jakékoliv rotace. Odbory tehdy nechaly přeřadit mistra a sesadit koordinátora skupiny.

O tom, že by se superb mohl vyrábět v Německu, se přímo v Kvasinách hovořilo minulý týden při návštěvě předsedy odborů IG Metall Wolfsburg Hartwiga Erba.

„Řekl, že si dovede představit, že by nám třeba v Německu vypomohli s výrobou superbu, kdybychom nestíhali. Ale základ, že by musel zůstat tady. Takto by to mohlo fungovat. Asi jako je to teď s karoqem. Je o to zájem, a tak nám s produkcí vypomáhá Boleslav,“ tlumočil jeho slova Martin Lustyk.