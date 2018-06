Dvě kamarádky nadchl život bez zbytečných obalů, chtějí inspirovat ostatní

Neznalého zákazníka překvapí absence jednorázových obalů, které nahrazují sklenice či krabičky. Podobné bezobalové obchody jsou i na jiných místech v Česku a snaží se inspirovat k ohleduplnosti vůči přírodě.

„Stále procházím procesem, protože bezodpadová domácnost je dlouhá cesta. V koupelně už nemám žádné lahve a v kuchyni jen sklenice, které dosypávám. Celé je to o vybalancování potřeb ostatních členů rodiny,“ popisuje spolumajitelka bezobalového obchodu Marta Dolanová.

Dvě kamarádky mají jasno. Údajně je oslovila filozofie, kterou objevily v knize Bey Johnsonové.

„Je to filozofie, která naprosto rezonuje s mým životním postojem. V podstatě mi to přišlo do cesty ve správný okamžik,“ říká o setkání s knihou Zero Waste Home, kde Bea Johnsonová mimo jiné popisuje, jak dokáže dostat roční odpad své čtyřčlenné rodiny do jediné litrové zavařovačky.

Hradecký bezobalový obchod otevřel na začátku září a už si získal i své věrné zákazníky. Samy majitelky přiznávají, že k nim občas zabloudí i náhodní lidé, kteří se pak nestíhají divit.

„A pak jsou zákazníci, kteří na nás čekali a vítají to. To jsou právě lidi, kteří přemýšlí o bezodpadovém životě,“ podotýká Dolanová.

Možná právě proto k nim nejčastěji chodí nakupovat maminky s dětmi, které nyní řeší třeba otázku plen. „Když máte jednorázové pleny, je to obrovský zdroj odpadu. Stále více mladých maminek je chce nahradit látkovými,“ uvádí majitelka.



Podle obou „žen za pultem“ jsou bezobalové nákupy výhodnější. „Když jdete do obchodu, koupíte mnoho dalších věcí, které nepotřebujete a pak se jen válí ve spíži. Když jdete k nám, už musíte mít promyšleno, co všechno chcete koupit a mít na to připraveny sklenice nebo krabičky,“ vysvětlují.

V bezobalovém obchodě mysleli i na děti, pro které je tu připraven hrací koutek. „Máme tady i malé posezení pro všechny zákazníky,“ připomíná spolumajitelka.

Zákazník, který zamíří do obchodu, má na výběr z mnoha druhů těstovin, rýže, mouky, cukru nebo si tu také může pořídit bezobalovou drogerii. „Zatím tu nemáme čerstvé maso a mléčné výrobky. Nově jsme začali nabízet pečivo,“ říká.

Největší potíž? Dodavatelé

Obě dámy přiznávají, že je to jejich životní styl, který pro ně má smysl a dělá jim radost. „Znamená to, že ve svém životě budu minimalizovat zbytečnosti a nadbytečnosti. Chci se zabývat tím, co je smysluplné a má to užitek,“ přiznává s úsměvem Dolanová.

I když se podle názorů většinové konzumní společnosti může zdát, že je to pouze dočasný trend, majitelky si s tím nelámou hlavu. Obě mají za to, že je to postoj, která má příjemný a užitečný dopad na životní prostředí.



„Pokud nad tím začnou lidé jenom přemýšlet, je to výhra,“ zdůrazňují.

Největší problém zatím vidí v dodavatelích, kteří se přizpůsobují jen velmi zvolna. Zboží do obchodu dodává pouze několik firem, které jsou opravdu bezobalové.