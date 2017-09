Náchod dál drží dvě obce v šachu, aby neblokovaly stavbu obchvatu

Náchodští zastupitelé odmítli smazat půjčku a úvěr pro dvě sousední vesnice, ačkoli obchvat Náchoda dospěl po letech peripetií letos v dubnu k pravomocnému územnímu rozhodnutí (psali jsme zde). Vysokovská i kramolenská starostka žádaly o prominutí částek i s úroky, které stále naskakují.

Obě vsi argumentovaly, že s obchvatem vyslovily jediný možný souhlas a v dalším řízení už nemají šanci nic ovlivnit. Přitom potrvá ještě roky, než se například vykoupí veškeré pozemky.



„Problém je v tom, že úroky nám půjčku zdražují,“ řekla starostka Kramolny Jitka Kropáčková (nez.). Stejně jako její vysokovská kolegyně chce věc znovu probrat se svými zastupiteli a uváží další kroky.

Podle vedení Náchoda zatím není možné prominout půjčené částky. „V dodatcích smluv je, že prominutí bude možné, až bude mít obchvat územní rozhodnutí i stavební povolení, ale stát získal zatím jen to prvé. Dodatek smlouvy nebyl naplněn, proto nemůžeme prominout finanční prostředky, to by bylo trestné. Smlouvy jsme prodloužili, nechceme se k tomu chovat špatně. Jednoho krásného dne obchvat bude mít stavební povolení. Teď už tomu věřím,“ uvedl starosta Náchoda a poslanec Jan Birke (ČSSD).

Na přelomu tisíciletí se to jevilo jako výhodný obchod pro obce, ale pro současné samosprávy je to naopak zátěž.

V roce 1999 Náchod slíbil Vysokovu dar 5 milionů korun na kanalizaci a čističku, pokud obchvat vznikne. Z úvěrové smlouvy Vysokovští vyčerpali pouze 2,2 milionu korun na budování kanalizace a trafostanici a o zbytku částky už Náchod nechtěl v pozdějších letech nic slyšet. Úroky dosáhly do loňska téměř 300 tisíc korun.

Kramolenští dostali z Náchoda půjčkou celkem 2 miliony korun a využili je na plynofikaci. I tato půjčka se má s uskutečněním obchvatu změnit v dar, úroky za ni se však do loňska vyšplhaly přes 160 tisíc.

Na výkupy už stát slíbil peníze

I když ještě může trvat roky, než se vůbec na obchvatu kopne do země, Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) počítá se zahájením stavby výhledově v letech 2021 až 2023. Stát hlavně potřebuje vykoupit velké množství pozemků od pěti set vlastníků.

Stavbu také mohou zdržet protesty odpůrců a Náchod čekají jednání s majiteli některých domů, které se budou bourat. Státní fond dopravní infrastruktury už přislíbil 70 milionů korun na výkupy pozemků v trase obchvatu.

Kudy povede obchvat Náchoda

„Obchvat má pravomocné územní rozhodnutí, letos probíhal podrobný geotechnický průzkum jako podklad pro další stupeň dokumentace pro stavební povolení a můžeme počítat řádově s desítkami milionů korun na dokumentaci ke stavebnímu povolení. Ohledně výkupu pozemků je příslib, že pokud prostředky budou potřeba, budou k dispozici. Ale jak máme dřívější zkušenosti s inženýringem a majetkoprávní přípravou, spíše se obávám, že tolik peněz nevyčerpáme, protože asi nebudeme schopni uzavřít tolik smluv,“ odhadl Marek Novotný, který vede královéhradeckou pobočku ŘSD.

Obchvat bude dlouhý 6,43 kilometru a povede severozápadně od města od Vysokova po Běloves. Bude mít převýšení mezi nejnižším a nejvyšším bodem 85 metrů. Součástí stavby budou dvě mimoúrovňové křižovatky, 66 přeložek a úprav silnic třetí třídy, 16 mostů či dva tunely v Kramolně a Dolní Radechové v celkové délce 463 metrů. Podle údajů ŘSD by měl obchvat stát 2,8 miliardy korun.

Do města znovu najely kamiony

Náchodem obvykle jezdí přes 20 tisíc aut denně, v kritických úsecích je to až 24 tisíc vozidel za čtyřiadvacet hodin, což vede k opakovaným zácpám i k zdravotní zátěži obyvatel. ŘSD už přitom ve městě pátou sezonu po sobě opravuje hlavní křižovatky a silnice první třídy a nyní ještě zůstává rozkopaný poslední úsek Pražské ulice (o opravách čtěte zde).

Po prázdninách se však na mezinárodní tah směrem do Polska vrátilo hodně řidičů s kamiony, byť Náchod žádal spediční firmy, ať se městu vyhýbají.

Ve špičkách teď vždy s koncem týdne zahlcují město kolony, a proto policie se strážníky zkouší několik opatření. Od středy policejní hlídky zjišťovaly situaci a ve čtvrtek zkoušely řídit dopravu na několika křižovatkách na příjezdu do Náchoda od Hradce Králové. Řidiči si však na sociálních sítích všímali, že kolona ve čtvrtek odpoledne sahala nejen k vysokovskému kopci, ale až k penzionu u Rozkoše.

„Kruháče řídí policajti. Jen mi přijde, že je to díky tomu ještě horší než bez nich,“ dělila se o zkušenost Šárka Šnajdrová.

Policie už varovala, že v krajním případě sáhne i k odstavování kamionů v pravém stoupacím pruhu na Vysokov. „Ve čtvrtek bývá v Náchodě obvykle nejvyšší hustota dopravy. Tento čtvrtek jsme zaznamenali extrémní nájezd kamionů, doprava byla těžko řiditelná, i když jsme dodali naše hlídky. Stejně se průjezd městem ucpával, proto hledáme ještě další alternativy. Krátkodobě jsme i odstavili kamiony ve Vysokově,“ popsala mluvčí náchodské policie Eva Prachařová.