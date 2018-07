Obscene Extreme začal zběsile a bez zábran, ranami na holé zadky

Je poledne, drobně mrholí a areál na Bojišti se začíná plnit metalovými fanoušky z celého světa. Ve stanu u hlavního vchodu organizátoři připravují nezbytné propriety pro Freak festival – tradiční otvírák Obscene Extreme.

Připravené jsou černé kontejnery, ve kterých fanoušci za chvíli budou za frenetického povzbuzování diváků jezdit dokola jako smyslů zbavení.

Mistr popravčí v sutaně Arnošt Rybín si chystá důtky, plácačky, rákosky a další instrumenty pro bičovací soutěž.

„Chcete vidět bolest, zvratky a další parády?“ ptá se přes mikrofon obecenstva v polozaplněném stanu.

Odpovídají mu hlasitým skandováním, jako když fotbaloví fandové oslavují vstřelení gólu. Z reprobeden duní tvrdá muzika. Na stole jsou už také lahvičky s pálivým roztokem, při jehož pojídání se budou fandům valit slzy z očí a čela budou zbrocená potem.



Výheň v žaludku

Sestava diváků připomíná bizarní karneval. Přichází metalista s maskou batmana, další má na hlavě plynovou masku, před stánkem postává trojice mužů v dámských retrošatech. Na lavičkách posedávají děti v holínkách a pláštěnkách, po cestě projde pár v teplákových soupravách připomínající východoněmecké olympioniky. Začíná zběsilá jízda v popelnicích.

Po loňské nehodě, kdy mladý Němec vypadl z kontejneru a rozrazil si lebku, „piloti“ fasují povinné helmy. Jeden sedí uvnitř a dva ho usilovně tlačí. Vyhrává tým, který zvládne dvě kola obkroužit nejrychleji. Popelnice se převracejí a hlouček diváků hlasitě fandí.

Na řadě je druhá disciplína. Dobrovolníci pojídají jalapeno omáčku, nejpálivější čili papričku moruga scorpion a nakonec čistý kapsaicin, rostlinný alkaloid, který může za pálivou chuť papriček. Odvážlivcům červenají obličeje, z očí jim proudí slzy. Někteří vstřebávají bolest v pokleku, jiní se nesnesitelnou výheň v žaludku snaží naopak rozchodit a všichni nemají daleko ke kolapsu.

„Tohle není scorpion,“ snaží se jeden soutěžící přesvědčit organizátory, vypadá, jako by na něm pálivé směsi neměly vůbec žádný účinek. Po pár minutách jeho obličej připomíná barvu papričky, kterou právě snědl, a v koutku se svíjí v bolestech. Rozpálené vnitřnosti pomáhají zchladit doušky mléka.

„Omáčka i čili paprička byly v pohodě, ale kapsaicin mě dostal. Opravdu to šíleně pálí,“ přiznává Alberto z Itálie patřící k nejodolnějším borcům a nedává na sobě téměř nic znát.

Rákoska, bičík, plácačka

Zatímco na hlavním pódiu hrají první kapely, dole pod amfiteátrem zvrhlá zábava vrcholí. Začíná nejbolestnější podívaná – „soutěž“ v bičování.

První dobrovolníci se opřou o lavici a nechávají se mlátit přes kalhoty: rákoskou, dudky a později bičíky. Netrvá to dlouho a spodní prádlo jde dolů. Dvojice mučitelů švihá na holé zadnice. Ty se po několika ranách barví do červena, soutěžící skučí bolestí. Zvednuté ruce jsou jasným signálem: konec trýznění.

Návštěvníci festivalu Obscene Extreme v Trutnově (18.7.2018).

Extrakty z chilli papriček, proti pálení pomůže mléko (18.7.2018).

„Plácačky ani tolik nebolely, ale rákoska štípala hodně. Někdy je bolest příjemná, záleží na momentální náladě i na tom, jak je člověk vyhecovaný,“ říká dvaatřicetiletá Tereza.

Diváci se činí, drsná podívaná se jim očividně líbí. „Alex, Alex, Alex,“ skandují jméno mladého muže, kterého chtějí vidět na pranýři. Rány se budou hojit několik týdnů, na to ale v tuto chvíli nikdo z účastníků soutěže nemyslí.

„Dělám to pro kamarády a lidi, co jsou tady. Chci, aby se bavili. Kdybych měl bolest vyjádřit na stupnici od jedné do deseti, tak to bude sedmička. Vím, že si teď na zadek chvíli nesednu,“ přiznává pětadvacetiletý Petr.

Trýznitelé si odolnost soutěžících pochvalují. Vítěz není jeden, ale hned tři.

„Výdrž měli velkou, hodně se hecovali a diváci jim pomohli. Bez nich by to nešlo. Tentokrát jsme vynechali bič, protože jsme našli účinnější drezúrový bičík. Ve dvou to bylo lepší, aspoň si zadečky trochu užily,“ pochvaluje si spolupráci s kolegou Arnošt Rybín.

Úvodní festivalový den byl ve znamení kapel, které hrály na úplně prvním ročníku Obscene Extreme v roce 1999. Na pódiu se představila česká death metalová stálice Tortharry. Na festivalu během pěti dní zahraje více než 80 skupin z celého světa, slavní Napalm Death vystoupí v pátek večer.

Přehlídka extrémní muziky potrvá do neděle. Obscene Extreme je pro trutnovské Bojiště první velkou letošní akcí. Tou druhou budou slavnosti piva na přelomu srpna a září. Rockový festival pořádaný Martinem Věchetem se stejně jako v loňském roce neuskuteční.