Úřednice je obviněná, že pro podvodnici ověřovala falešné podpisy

Nově obviněná úřednice pomáhala čtyřiačtyřicetileté podvodnici a jejím prostřednictvím i druhé o dva roky starší ženě.

Zatímco první hříšnice už je za mřížemi, nově obviněná úřednice na soud teprve čeká ve vazbě. Policisté ji zadrželi v září po příletu ze Skotska a viní ji z podvodů za více než pět milionů korun (více čtěte v článku Úvěrová podvodnice zneužila sociálně slabé).

„Úřednice vycházela vstříc své známé, která jí požadavek o ověření podpisu zdůvodňovala tím, že ti lidé s tím souhlasí, někam odjeli a že se na to spěchá. Žádnou finanční odměnu, kromě pár stokorun, za to neobdržela,“ uvedla hradecká policejní mluvčí Iva Kormošová.



Úřednici policie stíhá na svobodě

Osmatřicetiletá úřednice pracuje na obecním úřadu na Kolínsku a má na starosti ověřování pravosti podpisů a shody kopie nebo opisu listiny s originálem.

„Ověřovala podpisy lidí, kteří dané dokumenty nikdy nepodepsali, a listiny opatřila ověřovacími doložkami včetně otisku úředního razítka. Tyto dokumenty dále byly dokládány k žádostem o úvěry,“ vysvětlila mluvčí.

Policie ženu viní, že za půl roku ověřila pět falešných podpisů a nejspíš to není konečný počet.

Úřednice dosud nebyla trestaná, policie ji proto stíhá na svobodě. Za zneužití pravomoci úřední osoby jí hrozí tři roky až deset let vězení. Pokud by žalobce její jednání kvalifikoval jako podíl na úvěrovém podvodu, mohl by jí soud uložit až osm let vězení.