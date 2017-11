Policie obvinila dvě firmy z podplácení v kauze černých staveb u Hradce

Policisté z oddělení hospodářské kriminality obě firmy viní, že chtěly získat neoprávněnou výhodu v souvislosti se svým podnikáním. Za to jim hrozí zákaz činnosti, peněžitý trest nebo zrušení právnické osoby.

„Jedna nabídla Magistrátu města Hradec Králové finanční dar ve výši 7 milionů a druhá 15 milionů korun na jakýkoliv veřejně prospěšný účel zvolený městem za umožnění rozšíření stávající příjezdové komunikace,“ uvedla hradecká policejní mluvčí Iva Kormošová.

V obou případech jde o dostavbu hal v hradeckých Svinarech. Nizozemská splečnost CTP je začala budovat v roce 2014, ale ukázalo se, že nemá stavební povolení. V březnu 2015 proto hradecký magistrát stavbu zastavil a firma se od té doby snaží získat povolení dodatečně. Jenže radnice jí odejmula souhlas s rozšířením městské komunikace, který je pro legalizaci stavby potřeba.

Firma proto v listopadu 2015 nabídla městu 7 milionů korun výměnou za souhlas. Někteří zastupitelé to však už tehdy označili za možný úplatek a zastupitelstvo výzvu v prosinci odmítlo.

Do případu se poté zapojila otrokovická společnost PSG, která byla dodavatelem stavby. Protože pověst CTP byla ve městě značně pošramocená, chtěla PSG jednat o dostavbě hal místo ní s vidinou větších šancí na úspěch. Městu tehdy nabídla za souhlas dar 15 milionů korun. I tentokrát ale pohořela, na možný úplatek upozornil i Nadační fond proti korupci.

Developer obvinění odmítá

Společnost CTP považuje postup policie za „šikanózní a nesprávný“. Obvinění odmítá a tvrdí, že při jednáních s městem vždy postupovala transparentně a veřejně.

„Proti postupu policie jsme podali stížnost. Respektujeme zásady právního státu s jednoznačným důrazem na veřejné projednání a schválení v zastupitelských orgánech města. Toto okomentovala v minulosti i nezávislá organizace Transparency International, která označila náš postup za legitimní, běžný a rozhodně ne nezákonný,“ uvedl v prohlášení mluvčí české pobočky CTP Július Hájek.

Připomněl, že společnost chce být městu dobrým partnerem. „Chceme narovnat vzájemně poškozený vztah, usmířit se a dokončit náš projekt, který je v souladu s územním plánem města. Považujeme se za slušnou společnost a věříme, že v rámci presumce neviny na nás tak bude i nahlíženo,“ uvedl Hájek.

Mluvčí upozornil také na to, že město už dvakrát souhlas s rozšířením veřejné komunikace udělilo, a to v letech 2007 a 2011, ale poté rozhodnutí stáhlo. Radnice však již dříve oponovala, že tehdy měl projekt jiné parametry a souhlas byl časově omezený.

Společnost PSG se zatím k obvinění nevyjádřila. Její ředitel je na zahraniční dovolené a redakci iDNES.cz se s ním nepodařilo spojit.



Firma CTP si řekla o dvacet milionů za zdržení stavby

Projekt dostavby skladovacích hal se dosud neposunul. Rozestavěná torza jsou na okraji města už tři roky. Firma CTP mezitím přešla do protiútoku.

Nejprve městu pohrozila žalobou o 220 milionů korun za zmařenou investici, ale poté si u soudu řekla jen o 20 milionů korun za zdržení stavby a o vydání souhlasu s rozšířením komunikace. Znovu nabídla také 10 milionů jako dar městu. Rada města však smír letos v červenci opět odmítla a zastupitelé o návrhu v září vůbec nehlasovali.

„Pan primátor to stáhl a teprve to do zastupitelstva půjde. Obvinění firem je pro mě důkaz, že naše rozhodnutí dar nepřijmout bylo správné. Stále si stojím za svým názorem, že je to nedůvěryhodná firma (CTP, pozn. red.). Ukázala to v Hradci Králové a podle mých informací i v dalších městech České republiky,“ reagoval na informaci o obvinění firem náměstek primátora Hradce Králové Jindřich Vedlich (TOP 09).

Nyní se navíc ukázalo, že by příjezdová komunikace mohla kolidovat s navrhovaným sjezdem hradeckého severního obchvatu (o kolizi se severní tangentou čtěte zde).