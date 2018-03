Bylo to dětské porno a obvinil bych i rodiče, řekl u soudu sexuolog Uzel

Podle sexuologa, který v úterý dopoledne u soudu vypovídal, je pornografických až devadesát procent fotek, které v ateliéru vznikly a které měl možnost si prohlédnout. Obžalovaný tato tvrzení odmítl, podle něj neexistuje zákon, který by to definoval.

Podle spisu Rohel a jeho společníci v letech 2006 až 2014 v ateliéru v Červeném Kostelci na Náchodsku vyráběli a šířili dětskou pornografii. Pořizovali snímky dětí ve spodním prádle, kostýmech i nahých.

Policie obvinila další čtyři cizince, kteří byli dopadeni ve Španělsku, Švédsku, Francii a Kanadě. Při domovních prohlídkách kriminalisté zajistili obrovské množství dat, které obsahovaly přes 600 tisíc kontroverzních snímků, čímž poškodili téměř stovku dětí ve věku od 7 do 18 let.

Rohel u soudu opakovaně vinu odmítá a brání se, že rodiče dětí o focení věděli, navíc dostali zaplaceno. Fotky podle jeho názoru byly sexy, ne porno. „Za sto fotek dostal člověk 40 tisíc. Rodičům i dětem jsem dal informační letáky, kde bylo všechno popsáno. Sami rodiče nám volali, jestli pro ně mám práci. Většinou to byli lidé s finančními problémy,“ brání se Rohel.

Krajským soudem byl loni odsouzen k sedmi letům za mřížemi (více v článku Za focení porna se stovkou dětí dostala čtveřice až sedm let vězení).

Vrchní soud v Praze rozsudek v celém rozsahu zrušil a požádal o nové projednání a doplnění znaleckých posudků. U nového projednání obžalovaný řekl, že si trest už odseděl.

Nový posudek Radima Uzla

Tento krok učinil odvolací soud poté, co obžalovaný předložil znalecký posudek sexuologa Radima Uzla, podle kterého nebylo možné snímky považovat za pornografii.

Jenže Uzel tehdy od Rohela obdržel jen třicet snímků. Sexuolog byl proto přizván jako znalec k dalšímu líčení a měl vypracovat nový posudek, tentokrát z veškerých materiálů. „Co se týče mého původního posudku, ten se týkal pouze fotografii, které mi pan Rohel poskytl. Závěr posudku byl tedy zcela irelevantní. Nyní jsem dostal do rukou veškerý materiál, přes 600 tisíc fotografii. Z nich je devadesát procent dětská pornografie,“ sdělil.

Obžalovaný se proti jeho novému posudku ohradil a žádal po něm, aby mu ukázal konkrétní zákon, který takto dětskou pornografii vymezuje.

„Chtěl bych se vyjádřit k panu Uzlovi, pan doktor nám nedokázal dát důkaz, jenom povídal o sexuologických knihách,“ zlobil se Rohel.

„Není to v paragrafu, je to vědecké stanovisko, které nepotřebuje žádný zákon,“ odvětil Uzel. Následné opakované námitky obžalovaného ukončil až předseda senátu.

Sexuolog Uzel na závěr zdůraznil, že podíl na tomto činu mají i rodiče dětí, kteří je dobrovolně nechali do ateliéru docházet. „I pro ně by to mělo mělo být trestné, jelikož se podle mého názoru dopustili trestného činu držení dětské pornografie,“ dodal.

Před soudem vypovídali i další dva soudní znalci z oboru psychologie. Podle nich obžalovaný Rohel netrpí žádnou psychickou poruchou a k činu ho dovedli finanční problémy. „Obžalovaný vykazuje sklony ke zkreslování a blokování informací, které upravuje dle svých potřeb. Resocializace je obtížná, ale nevylučuje se. Bylo by nutné, aby se zdržel hraní na automatech a stabilizoval svůj osobní život,“ zmínila znalkyně.

Znalecké posudky nyní vypracovává také léčebna v Bohnicích. Další líčení je naplánované na 15. května.