Oceněný student zahodil sádru a pomohl podchlazené seniorce z potoka

Neváhal s pomocí a zužitkoval při tom všechny rady ze školení pro dobrovolné hasiče. Podchlazenou osmasedmdesátiletou paní se i díky němu podařilo zachránit (více v článku Seniorka ležela hodiny v ledovém potoce. Záchranáři jí naměřili 26 stupňů).

V pondělí při malé slavnosti na radnici v Polici nad Metují studentovi poděkoval šéf náchodské policie Radek Bohuslav a Česká pojišťovna mu udělila titul Mladý hrdina, kterým od letošního září oceňuje děti a mladé lidi do osmnácti let. Už v srpnu ho ocenila i tamní starostka.



„Nestíhal jsem, šel jsem rychlým krokem. Už jsem byl skoro v Polici v místě u mostku, kde potok teče betonovým korytem. Tam se občas koukám. Nahlédl jsem tam a jen periferně jsem zahlédl postavu a modrou hůl. Myslel jsem, že je to síťka. Jako první mě napadlo, kdo tam tak brzy ráno ještě relativně v zimě chytá něco v potoce? Bylo mi to divné,“ popisoval nyní již osmnáctiletý student obchodní akademie Tomáš Jirman z Radešova.



Nahlédl přes zábradlí do koryta a spatřil seniorku ležící ve vodě, vedle níž zůstala hůl. Zkoušel na ni volat, ale paní nereagovala, proto volal linku zdravotnických záchranářů 155.

S dispečerkou pak dost složitě řešili, kde se vlastně nachází. I když je potok hned u odbočky z Police do Radešova, bylo těžké se opřít o nějaký záchytný bod.

Proto si dvě auta hasičů i policisté nevšimli mávajícího mladíka a napřed místo události minuli. Znovu o tom mluvil s dispečerkou a naváděl ji po mapě podle potoka od Petrovic až k polickému kruhovému objezdu a k mostku do Radešova. Ta pak záchranné složky navigovala až na správné místo a trefil i vrtulník.

Sádra se mu ve vodě rozpadla

Než záchranáři dorazili, student se musel postarat o paní. Skočil za ní asi dva metry dolů a přetáhl ji na mělčinu, kvůli vyzděným břehům to jinak nešlo. Žena dýchala chraptivě, byla studená. Dispečerka mladíkovi radila, aby jí stlačoval hrudník.

On sám měl přitom kvůli své zlomenině sádru až po předloktí, ale po dvou minutách ve vodě se mu rozpadla, a tak sádru zahodil.

„Paní byla na mělčině, stlačoval jsem jí hrudník, aby se jí lépe dýchalo. Dispečerka se mnou pořád mluvila. Musím říct, že v té situaci jsem byl úplně klidný. Necítil jsem nervozitu, nebál jsem se, neklepal jsem se. Musím poděkovat paní na telefonu, že mi pomohla a vše mi řekla, co dělat. Hodně mi pomohla i hasičská školení. Už když jsem skákal do potoka, vybavovala se mi,“ pochvaloval si student.

Od nadace pojišťovny dostal poukázky do obchodu se sportovním zbožím, protože si některé věci zničil. O události vyprávěl se sebejistým klidem. Sám je přitom ve složité situaci kvůli nemoci.



„Vidět naživo práci hasičů, to je strašně pěkná věc. Byli koordinovaní, věděli, co mají dělat, hned za mnou skočili do potoka a převzali si paní, na nosítkách ji vytáhli z koryta a začali ji resuscitovat. Dvě minuty po nich přijela sanitka a hned také přilétl vrtulník. Už jsem byl stranou a začalo mi docházet, co se děje. Tíha na mě dolehla, bál jsem se, ani nevím čeho. Pak jsem mluvil s policisty. Potom paní odvezli. Zachránili ji a to jsem moc rád,“ líčil mladík.



Doma se hodně divili, když student po tři čtvrtě hodině dorazil špinavý a unavený nazpátek. Jeho rodiče jsou na něj hodně hrdí.

„Překvapil nás tím. Máme teď sice každý při sobě mobil, ale nikdo neví, jak se kdo zachová. Někdo třeba zpanikaří, na věku nezáleží. Jsme rádi, jak se syn zachoval, když mu život přivedl do cesty takovou zkoušku,“ shodují se Šárka a Vojtěch Jirmanovi.

Celá rodina u hasičů

Jejich celá rodina je „hasičská“, maminka pomáhá třeba při soutěžích s občerstvením, tatínek je preventistou v místním sboru, syn je členem. Radešov patří k Polici a má asi třicet domů. Hasiči tam působí jako jediný spolek. Teď tamní sbor získal od pojišťovny dar 15 tisíc korun.



Jak a proč se místní žena ocitla v potoce, se přesně neví. Seniorka zřejmě sama překonala zábradlí. Podle záchranářů ale ležela ve vodě několik hodin. Měla teplotu kolem 26 stupňů Celsia, což je třetí stupeň hypotermie, tedy podchlazení, které již ohrožuje život.

Zdravotníci ženu uvedli do umělého spánku, zajistili jí dýchací cesty a zabalili ji do termodek. Postupně ji začali zahřívat také pomocí chemických vyvíječů tepla. Vrtulník ji přepravil na ARO hradecké nemocnice.