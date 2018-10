Kříženec pitbula ohrožoval ženu v jejím bytě. Uspali ho foukačkou

Žena ze staršího činžáku na třídě Československé armády přivolala strážníky ve čtvrtek před 20. hodinou. Někdo z obyvatel domácnosti otevřel dveře bytu a dovnitř nečekaně vběhl cizí pes.

„Protože pes byl agresivní, majitelé nechali otevřené dveře a zvíře po chvíli vyběhlo ven. Zůstalo ale stát před domem. Když na místo přijeli strážníci, nemohli psa odchytit pomocí odchytové tyče, protože by se vystavili nebezpečí, že by je pokousal, až by mu nasazovali náhubek. Proto přivolali odchytáře, který má zkoušku na odchyt pomocí narkotizační střely,“ uvedla mluvčí hradecké městské policie Eva Kněžourová.

Pes se držel v parčíku na ulici. Mezitím se jednomu ze strážníků povedlo chytit ho na dvoumetrovou odchytovou tyč s očkem. Když dorazil i odchytář s „foukačkou“, křížence uspal.

Pes dál putoval k veterináři, aby ho tam prohlédli, zda je schopen převozu do útulku. Neměl totiž u sebe žádnou známku a scházelo tetování, takže strážníci nemohli kontaktovat majitele.

„Další den se ozvali pracovníci útulku a požádali odchytáře, aby znovu přijeli k stejnému psovi. Potřebovali ho přemístit z venkovního kotce do vnitřních prostor. Pes znovu pouštěl hrůzu i na tyto pracovníky, kteří přitom mají mnoho zkušeností. Strážníci opět s pomocí odchytové tyče psa přemístili. Zatím se o něj nikdo nepřihlásil,“ popsala Eva Kněžourová.

Pes zatím zůstane v útulku. Majitel se o něj může přihlásit, ale patrně ho čeká řízení podle veterinárního zákona, že si psa nezabezpečil. Kdyby se o něj nikdo nepřihlásil, další možností je i adopce, ale jen v případě, pokud se povede zbavit psa jeho agresivního chování.