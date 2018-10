V zoo chytali pelikány, dva ptáky zpacifikovali až skokem z mostu

Odchyt totiž tentokrát nešel tak hladce jako v minulosti. V pěší části safari u velké nádrže, kde v létě pobývají hroši, se pracovníkům zahrady podařilo chytit téměř všechny pelikány na souši.

Až na jednoho, který k překvapení všech uletěl do jiného výběhu.

„Afričtí pelikáni jsou lehčí, váží okolo tří kilogramů a někdy se stane, že dokážou popoletět, když jim pod křídla foukne vítr,“ vysvětlil zoolog Michal Podhrázský. Pro uprchlíka se ošetřovatelé vrátili až úplně nakonec.

V klasické části safari zvolili ošetřovatelé osvědčenou taktiku. Pelikány obklíčili na obou březích vodní nádrže a zároveň k hejnu mířily po hladině dva čluny. Většina ptáků podle plánu pláchla do lesa a na okolní louky, kde byl jejich odchyt otázkou několika minut.

Ve vodě však zbyli dva „mazáci“ a nebylo vůbec jednoduché je dostat na břeh. Bez problémů prchali před člunem, kroužili po celém rybníku a několikrát se dokázali vysmeknout z vrhací sítě hozené z mostu dřív, než k nim dorazila posádka člunu.

„Jsou to zkušení ptáci, kteří už vědí, co přijde na podzim. Jakmile se tady ukáže více lidí, tak okamžitě poznají, co je čeká,“ poznamenal Podhrázský.

Úspěch slavila až taktika, kdy ošetřovatel skočil z mostu na pelikána ve chvíli, kdy na něj kolega hodil síť. Vodní pták už neměl čas se vyprostit a ošetřovatelé ho člunem přepravili na břeh.

„Jako každý rok jsme doufali, že se pelikány podaří vyhnat, aniž bychom museli do vody. Ačkoliv máme neoprény, tak je docela nepříjemné vlézt do desetistupňové vody. Z mostu jsme na pelikány skákali poprvé a řekl bych, že je to nejefektivnější způsob odchytu jednotlivých kusů. Člověk samozřejmě musí dávat pozor, aby ho nepřizabil nebo mu něco nezlomil,“ prozradil Martin Smrček.

Ptáci s nezaměnitelným zobákem hned po „honu“ zamířili na zimoviště, kde zůstanou až do jara a odchovají mláďata. Pak se zase společně se zebrami, pakoni a buvoly vrátí do výběhů afrického safari.

„Pelikány teď nevážíme ani neodčervujeme, zdravotní kontrolu děláme až na jaře, když je stěhujeme ven,“ doplnil Michal Podhrázský.

Dvorský safari park patří v chovu pelikánů k nejúspěšnějším zahradám na světě. Každoročně se zde narodí dvacet až třicet mláďat.

V minulosti zoo chovala také pelikány skvrnozobé, několik jedinců poslala na filipínský ostrov Luzon, aby pomohla s obnovením tamní populace. V současnosti safari park chová pouze pelikány, jejichž domovinou je Afrika.