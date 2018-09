Lezci umyli protestní vzkaz na Milencích, nestojí o spor s ochranáři

Vzkaz na Milencích „21. srpen FŮJ“ se poprvé objevil nad platem na Milencích asi v šedesátimetrové výšce k výročí srpnové okupace vojsky Varšavské smlouvy v roce 1969. Před několika lety byl latexový nápis zamalován, aby nebyl vidět. Ale letos o 21. srpnu ho znovu kdosi obnovil jako připomínku. Autoři zároveň zanechali na nedaleké vyhlídce vysvětlující zprávu, že nápis křídou je jen dočasný a samovolně oprší.

Začátkem září se tím však začali zabývat ochranáři ze Správy Chráněné krajinné oblasti Broumovsko i policie, která případ dosud vyšetřuje kvůli poškození cizí věci.



Ochranáři původně požadovali, ať se odstranění vzkazu ujmou místní technické služby, které si turistický okruh pronajímají od státu, ale obec Adršpach odmítla. Adršpašští horolezci se tak v minulých dnech nabídli, že by k nápisu vylezli a skálu omyli.

„Jak jsme to umývali vapkou, starý bílý nápis z latexu už začal prosvítat. Původně jsme to chtěli provést velkou vapkou a s pomocí centrály, ale to by se omylo až na původní nápis. Celkem nám to šlo tak, jak jsme čekali. Jak v pátek pršelo přes noc, déšť to předmyl. Pak už se to dalo umýt jednoduše, kartáč jsme použili jen na jedno písmeno,“ komentoval výstup Ondřej Krecbach.

Tři horolezci se pustili nahoru na Milence po poledni, čtvrtý je zásoboval odspoda přístrojem i kanystry s vodou. Nahoru vytáhli třicet litrů vody, ale přímo k mytí stačilo asi dvacet. Poněkud opršelá písmena mizela rychle. Polští průvodci to na vyhlídce vysvětlovali turistům i s odkazem na vstup vojsk varšavské smlouvy do tehdejšího Československa.

Asi za půl hodiny lezci mohli slanit dolů. „Zlo bylo dokonáno,“ glosoval to jeden z nich.

Kdo přesně za nápisem stojí, není jasné. „Dohodli jsme se jako adršpašský lezecký oddíl, že to v rámci dobrých vztahů umyjeme. Zase tolik práce na tom nebylo,“ řekl Ondřej Krecbach, podle nějž lezci nestojí o spor s ochranáři.

Policie zatím nezjistila, kdo nápis na skálu vyvedl.

„Kvalifikovali jsme to jako přečin poškození cizí věci a zahájili úkony trestního řízení. Nyní čekáme na vyjádření vlastníka pozemku, což jsou Lesy České republiky, k výši způsobené škody,“ uvedla v pátek mluvčí náchodské policie Eva Prachařová.

Vyšetřovatelé se začali zabývat nápisem začátkem září. Dodatečně k nim dorazilo také trestní oznámení od Správy Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Broumovsko, jež podala podnět k prověření možného přestupku, případně trestného činu.

Ochranáři to zdůvodnili tím, že skála požívá dvojí ochranu, jednak je v 1. zóně CHKO, jednak se nachází v národní přírodní rezervaci Adršpašsko-teplické skály.



Ochranáři kvitovali, že nápis zmizí, byť byl jen křídou. „Voda smývá nápis jen zčásti v místech, kde jí stéká víc, na jiných místech by to přirozenou cestou trvalo dlouho, proto vítáme, že se horolezci nabídli s umytím skály a bude to hned,“ řekl ještě před výstupem lezců Petr Kuna ze Správy CHKO Broumovsko.

Poznamenal, že ani nebude zkoumat, jestli někdo z těch, kdo skálu půjde omývat, se na vyhotovení nápisu podílel. Hlavně když bude nápis pryč.

„Autoři nápisu si myslí, že to udělali dobře, ale přál bych si, aby pochopili, že to tak úplně dobře není. Osobně nemám nic proti tomu, že někdo připomene historický fakt k roku 1968, nevadí mi to politicky. Skály by se ale neměly stát nástěnkou politických sdělení. V současné době takový nápis ani není žádným hrdinstvím, což ve své době bylo. Skály by měly zůstat čisté, jen příroda,“ tvrdí Kuna.