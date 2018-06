Kraj dal sundat billboardy u silnic, majitel na policii oznámil krádež

Královéhradecký kraj začal s odstraňováním nelegálních billboardů od silnic první třídy. Zatím jich nechal sundat šest a už čelí trestnímu oznámení, které podal majitel jednoho z nich. Do několika let by mělo od komunikací v kraji zmizet osm stovek reklamních ploch.