V Opočně kvůli suchu odvolali výlov Broumaru, kaprů na Vánoce bude míň

Největší rybník Rychnovska chtěli rybníkáři vylovit o víkendu. „Už dva měsíce nemáme dostatečný průtok sádkami. Minimálně padesát let tady taková situaci nenastala. Výlovy odkládáme, až začne pršet,“ přiznává vedoucí jednoho z největších východočeských rybářství Václav Kalenda.

Část ryb tak prodají už nyní za nižší ceny. Před koncem roku je totiž cena kapra nejvyšší, nyní se prodává o deset procent levněji.

„Pokud nebudou deště, museli bychom provzdušňovat a čerpat vodu. Nedovedu si to představit. Odhaduji, že na vánoční trh dodáme o 40 procent ryb méně. Část zřejmě zůstane v rybnících,“ uvažuje Kalenda.

V rybnících zatím ryby netrpí. Už od léta se však nekrmí a to znamená menší přírůstek a ekonomické ztráty. Obvykle kolowratští rybáři dodávají na trh tisíc metráků ryb ročně. Ztráty by mohly jít do statisíců. Podobné problémy mají i další hospodáři.

Odložený výlov má svá rizika. „Je možné, že výlov bude komplikovaný, bude déle trvat a tím bude dražší. Rybníky mohou zamrznout a pak bychom je nevylovili vůbec. To si ani nechci připouštět,“ říká Václav Kalenda.

Podle správce rybníkářství reálně hrozí, že ryb bude na Vánoce málo.