Nejste schopni zhodnotit důkazy, zdůvodnil soud vrácení kauzy Nečesaný

Hradecký soud zveřejnil celé usnesení Vrchního soudu v Praze, který případ Lukáše Nečesaného vrátil zpět do Hradce Králové. Už jednou nařídil, aby kauzu projednal nový soudní senát a nyní to požaduje znovu.

„Senát není schopen rozhodnout nestranně, ani napsat jasné a přezkoumatelné rozhodnutí,“ uvedl soudce Jiří Lněnička v odůvodnění. „Nový senát tak, bohužel, musí provést celé dokazování znovu a teprve poté provedené důkazy hodnotit.“



Odvolací soud tak reagoval na fakt, že dosavadní senát část důkazů pouze převzal z dřívějších řízení. Podle mluvčího krajského soudu Jana Kulhánka bude případ nově řešit senát soudce Miroslava Veselského.

„Nově určený senát se nyní musí podrobně seznámit se spisem, další postup lze předpokládat v řádu několika málo měsíců,“ uvedl Kulhánek.

Podle obhájce Oldřicha Chudoby nebylo nové složení senátu nutné.

„Myslím, že minulý senát svůj verdikt odůvodnil dostatečně. Především právo na hodnocení důkazů je výsadním právem soudu prvního stupně. Nikoliv Vrchní soudu, který poukazuje na jejich nedostatky,“ poznamenal Chudoba.



Vrchnímu soudu se nelíbila celá řada kroků dosavadního senátu. Poukázal třeba na to, že se nechal omezovat právním názorem Nejvyššího soudu. Také prý správně nezdůvodnil své pochyby o věrohodnosti důkazů. Za nevěrohodné přitom označil téměř všechny důkazy, aniž by to podle názoru odvolacího senátu podložil jinými důkazy či logickými myšlenkovými pochody.

Obžaloba viní mladého muže z pokusu o vraždu kadeřnice v Hořicích na Jičínsku v únoru 2013. Mladík dostal u soudu trest 16 let vězení, později snížený o tři roky a nastoupil do věznice. Nejvyšší soud ho však pustil na svobodu. Při třetím líčení mu hradecký senát znovu uložil 13 let, ale Nejvyšší soud opět zasáhl a nařídil projednání v novém složení senátu.

Při něm soud v listopadu 2017 zprostil Nečesaného obžaloby, ale s verdiktem nesouhlasil Vrchní soud v Praze, rozsudek zrušil a věc vrátil k první instanci. Hradecký soud však i při pátém projednávání případu zprostil Nečesaného viny.

Lukáš Nečesaný napsal o svém případu knihu „Zneužití moci“ (29. 6. 2017):