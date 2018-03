Spoluvězeň se musí omluvit za větu o Wonkovi, výroky z filmu nevadily

Jde o nařčení, že Pavel Wonka ve věznici na Borech donášel bachařům. Rozsudek není pravomocný. Spoluvězeň a někdejší Wonkův přítel Černík by se měl omluvit Wonkovu bratru Jiřímu, který hájí disidentovu památku.



„Žalovaný je povinen do 15 dnů od právní moci tohoto rozsudku zaslat žalobci dopis znění: Omlouvám se za své výroky, že ‚Pavel Wonka byl gauner a veliký hajzl a ve věznici Plzeň Bory udával bachařům‘, které jsem pronesl 26. 4. 2012 v restauraci Sokolovna v Trutnově,“ uvedl v písemném vyhotovení rozsudku soudce Milan Plhal.

Ostatní nároky Jiřího Wonky soud zamítl. Žalobce se domáhal finanční náhrady a také omluvy za další Černíkovy výroky.

Jiřímu Wonkovi vadilo, že Černík měl prohlásit na adresu jeho bratra Pavla ve filmovém dokumentu Pavel Wonka se zavazuje, že disident a později prezident Václav Havel odmítl přijet na setkání k výročí úmrtí Pavla Wonky, že rakev s tělem jeho bratra na pohřbu nesli dva příslušníci Státní bezpečnosti (StB) a že se Pavel Wonka choval ve věznici nečestně.

„Zbytek žaloby byl zamítnut zejména s ohledem na to, že v těchto případech nedosáhlo jednání žalovaného takové intenzity, aby tím byla dotčena osobnost člověka tak, jak to má na mysli příslušné ustanovení občanského zákoníku,“ sdělil Martin Tomášek z okresního soudu.

Blíží se třicáté výročí Wonkovy smrti, nikdo za ni nepykal

Pavel Wonka je označován za posledního politického vězně komunistického režimu v Československu, který zemřel ve vězení.

Ve čtvrtek 26. dubna to bude 30 let, co Pavel Wonka v hradecké vazební věznici za nevyjasněných okolností skonal. Před listopadem 1989 byl za své názory a činnost perzekvován a třikrát skončil ve vězení. Odsouzen byl za smyšlené činy.

Podruhé Wonku do vězení dostala snaha kandidovat ve volbách jako nezávislý kandidát. Z vězení se dostal již v zuboženém stavu, protože zde byl stejně jako jeho bratr Jiří šikanován a týrán. Po dvou měsících na svobodě byl v dubnu 1988 opět zatčen.

Důvodem třetího uvěznění bylo Wonkovo odmítnutí ochranného dohledu. Dostal trest pět měsíců vězení. K soudu byl dopraven na kolečkovém křesle. O několik dní později ve vězení zemřel.

Zpráva o Wonkově úmrtí vyvolala pobouření i ve světě. Pohřeb se uskutečnil v rodném Vrchlabí za účasti asi dvou tisíc lidí, včetně signatářů Charty 77, členů Jazzové sekce a Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných (VONS), ale i zástupců osmi velvyslanectví západních zemí a štábu německé televize.

Za Wonkovu smrt nebyl nikdo potrestán. Letos v únoru byl bratrům Wonkovým uděleno osvědčení pro účastníky odboje a odporu proti komunismu, Pavlu Wonkovi in memoriam.