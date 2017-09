Když kraj omezí špitál, musí ho vrátit městu, zní z Dvora Králové

O podobě nových operačních sálů v nemocnici ve Dvoře Králové nad Labem se má hlasovat až na říjnovém krajském zastupitelstvu, přesto se někteří poslanci a senátoři sjeli už na pondělní zasedání. U zastupitelů lobbovali za vybudování operačních sálů podle scénáře, který se zamlouvá představitelům Dvora Králové.

Kraj totiž zvažuje i rekonstrukce stávajících sálů, tuto variantu má zhodnotit studie, která by měla být hotová do konce měsíce.

Dvorští však o takové možnosti nechtějí ani slyšet, protože ji považují za předzvěst uzavření nemocnice či alespoň utlumení péče. Upozornili i na možnost navrácení zařízení do vlastnictví města.

Radnice ve Dvoře Králové totiž svoji městskou nemocnici před devíti lety darovala Královéhradeckému kraji, který ji zařadil do portfolia nemocnic provozovaných krajským zdravotnickým holdingem. Součástí darovací smlouvy byl také závazek poskytování zdravotnických a sociálních služeb.

„Ti, kteří šíří informace, že se bude dvorská nemocnice zavírat nebo utlumovat, určitě nejsou Dvoráci. Ti totiž vědí, že kraj nemůže nemocnici zavřít ani omezit její provoz. Pokud to poruší, je povinen nemocnici vrátit,“ upozornil na smlouvu senátor a podnikatel Jiří Hlavatý z hnutí ANO 2011.

„Nic tady nezavíráme,“ oponovalo vedení kraje

Hejtman Jiří Štěpán z ČSSD situaci označil za neopodstatněnou hysterii. Představitelé kraje se dvorské politiky snažili skoro hodinu přesvědčit, že jen prověřují, zda by nebyla možná levnější varianta.

„Nechci nic jiného než zastupitelům předložit alternativy. Nic tady nezavíráme, jen se s holdingem bavíme, jestli nejde jít úspornější cestou,“ vysvětloval dvorským rozzlobeným mužům krajský radní pro zdravotnictví Aleš Cabicar z TOP 09.

Za něj se postavila i předsedkyně zdravotního výboru a bývalá dlouholetá ředitelka nemocnice v Jičíně Dana Kracíková (STAN+VČ): „Návrh alternativy je rozumný. Nejdřív se totiž hovořilo o 60 milionech korun, pak jsme se dostali až na 100 milionů.“

Upozornila tedy na to, že původně zvažovaná cena nových operačních sálů po doplnění projektu vzrostla o 40 milionů.

„Některé položky jako třeba operační stoly, dospávací lůžka a další pro provoz nezbytné vybavení, byly v původním návrhu vyčísleny jako nulové s poznámkou, že zaplaceno bude z jiných zdrojů. Kraj však bude muset sály uhradit kompletně ze svého, dopočítáním jsme se dostali k částce 101 milionů,“ vysvětlil nedávno šéf krajského zdravotnického holdingu Miroslav Procházka.

Dvorští však o úspornější cestě nechtějí ani slyšet a trvají na tom, aby kraj za zhruba 100 milionů korun postavil nové operační sály, a to v přístavbě nad novými laboratořemi, jež za 30 milionů korun vyrostly letos na jaře.

Rekonstrukce stávajících sálů by podle nich postupně utlumila operace na odděleních chirurgie a urologie, které se ve Dvoře provádějí. „Výhledově by to mohlo vést k zániku těchto oddělení,“ míní poslanec a lékař trutnovské nemocnice Pavel Plzák z hnutí ANO 2011.

Podle něj dvorská nemocnice při srovnání počtu lůžek není žádný trpaslík, má jich stejně jako okresní nemocnice, které jsou ve správě kraje. Dvorský špitál podle něj disponuje jen na chirurgii 49 lůžky, pro porovnání Trutnov jich má 50, Rychnov 53, Jičín 51 a Náchod 55.

Zda zvolí variantu přístavby nových operačních sálů nad nový objekt laboratoří či variantu rekonstrukce stávajících dvou operačních sálů, krajští zastupitelé rozhodnou nejspíš na zasedání 30. října. Do té doby by se měli seznámit se studií, která je jádrem sporu.