Opilý řidič chtěl ujet policistům, jednomu z nich málem přerazil nohu

Operační důstojník přijal informaci o kličkujícím autě v Třebechovicích pod Orebem ve čtvrtek po 22. hodině. Na místo vyslal hlídku, která auto našla v Kubelíkově ulici a zatarasila mu cestu.

Jenže dvaatřicetiletý řidič nechtěl zastavit a snažil se hlídku objet. Přitom narazil do auta právě ve chvíli, kdy policisté vystupovali.

„Muž zprvu přibrzdil, ale náhle přidal a pokusil se objet služební vozidlo přes chodník. Narazil do otevřených levých dveří a až poté zastavil. Kolega, který měl v úmyslu právě vystoupit, měl štěstí, že stihl dát nohu zpět do auta, jinak by mu pravděpodobně nohu dveřmi přiskřípl,“ popsala hradecká policejní mluvčí Iva Kormošová.

Řidič tak mohl policistu vážně zranit. Když motoristu chtěla hlídka zkontrolovat, neměl u sebe doklady od vozidla a při zkoušce nadýchal 2,4 promile alkoholu.

Policisté ho odvezli na záchytku, kde podstoupil kontrolní odběr krve a počkal tam do vystřízlivění. Za ohrožení pod vlivem návykové látky mu hrozí až rok vězení.