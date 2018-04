Ignorují nás, tvrdí opozice. V Opočně odstoupilo už 17 zastupitelů

Především v prvních měsících po komunálních volbách panovala mezi politiky v Opočně na Rychnovsku doslova výbušná atmosféra. Ani v současnosti nezavládl klid.

Většina odstoupivších zastupitelů kandidovala v minulých komunálních volbách za uskupení Opočno společně bývalého starosty Štěpána Jelínka. Hnutí vyhrálo volby a získalo 4 mandáty, ale nakonec skončilo spolu se dvěma zastupiteli KDU-ČSL v opozici.

Radniční koalici utvořila uskupení Město občanům, Pro-Opočno, ANO, ČSSD a KSČM a do čela radnice se postavila bývalá místostarostka Šárka Škrabalová (Město občanům). Nová koalice pak údajně začala vše razit silou a odmítala jakoukoliv diskusi.

„Vadilo mi, že se ruší projekty, které se připravovaly předtím. Když jsem řekl nějaký názor, byly okamžitě hysterické reakce, že si člověk dovolil něco vyslovit. Tak jsem to raději zabalil,“ vzpomíná na svůj odchod Jelínek. Nechtěl prý být rozbuškou sporů.

Ještě před ním ze zastupitelstva odešel další člen předchozí koalice Milan Vondřejc (za KDU-ČSL). Tehdy to zdůvodnil zdravotními potížemi, ale nyní i on přiznává, že zastupitelstvo začal považovat za ztrátu času: „Bohužel jsem tam neviděl konstruktivní jednání. Pořád se tahaly nějaké špíny. Jedna strana se snažila druhou pomluvit a nevedlo to k žádnému výsledku.“

Neunesli odchod do opozice, tvrdí místostarosta

„Cokoliv jsme navrhli nebo řekli, vše bylo špatně. Bylo to zesměšňované a zpochybňované. Bylo to mrhání časem,“ potvrzuje další bývalý zastupitel za Opočno společně chirurg Milič Světlík.

Podle místostarosty Mariana Slodičáka (ČSSD) však bývalí členové vedení města neunesli odsun do opozice: „Chápu, že když člověk osm let řídí město, má potom problém skousnout, že je postaven do opoziční úlohy. Nedivím se, že odešli. Nevidím to jako problém.“

Z uskupení Opočno společně odstoupilo postupně 11 zastupitelů. Vyčerpali se tak i všichni náhradníci z kandidátní listiny. Ve funkci zůstali poslední čtyři, podle Jelínka hlavně proto, aby nesnižovali kvórum nutné pro přijímání usnesení.

Jedním z nich je Petr Smola. I ten potvrzuje, že jednání zastupitelstva ani po letech nejsou klidná: „Vedení města si stále vede svou. Někdy to trochu postrádá logiku a smysluplnost. Jsme v podstatě opozice, která je úplně ignorována.“

Opozice kritizuje také to, že jí vedení města nenabídlo křesla v kontrolním ani finančním výboru. Místo toho jsou ve výborech i lidé mimo zastupitelstvo. „To není pravda. Místa jim byla nabízena. Někteří z nich pracují velice dobře v dozorčích radách,“ tvrdí starostka Šárka Škrabalová.

Kromě jednoho lidovce a 11 zastupitelů za Opočno společně se mandátů vzdali také jeden zástupce hnutí ANO a čtyři lidé ze starostčiny kandidátky Město občanům. Podle Škrabalové hlavně proto, že nestíhali nebo že se stěhovali.

Patří mezi ně třeba ředitelka opočenské školy Jana Hrnčířová. Ta důvody svého odstoupení však sdělit nechce. Vyhýbavě hovoří i její kolegyně z kandidátky Danuše Marková: „Stěhovala jsem se z Opočna, proto jsem skončila. Myslím, že (nespokojeným zastupitelům) obecně vadilo, že ne vždy se postupovalo tak, jak bylo domluveno.“

Neshodnou se na opravě vrchnostenského soudu

Hlavní spor opozice s koalicí se točí kolem rekonstrukce bývalého vrchnostenského soudu na Trčkově náměstí.

Minulé vedení plánovalo rozsáhlou přestavbu za více než 100 milionů korun, nové však projekt za další miliony výrazně přepracovalo, z budovy vyškrtlo knihovnu a minipivovar a žádalo o dotaci. Zatím marně. Projekt skončil v konkurenci 78 uznaných žadatelů na čtvrtém místě od konce.

„Byly tam kopance a chyby. V podmínkách byl celoroční provoz. Proto jsem tam měl knihovnu, která je nyní v nájmu. Bylo jasné, že dotaci nezískají,“ kritizuje bývalý starosta.

Radnice mu však oponuje. Kvůli parametrům dotace prý město projekt upravit muselo. Teď Opočno doufá, že peněžní částka ve výzvě se navýší a na rekonstrukci soudu se nakonec dostane.

„Nebyl to od nás žádný truc. Dotace byla specificky naformulovaná. Teď to vypadá, že po přesunu dalších tří miliard bychom ji mohli získat,“ podotýká Slodičák.