Roky tepali hradeckou radnici z opozice, teď chtějí podíl na vedení

Když před osmi lety získala Změna pro Hradec v komunálních volbách 7,66 procenta hlasů a tři mandáty, hned druhý den dostala nabídku být součástí koalice. Odmítla a vzápětí se stala takovým kritikem, že před čtyřmi lety se i přes dva mandáty už o její účast v koalici automaticky nikdo nezajímal.

Teď Změna se Zelenými kandiduje potřetí a do koalice může být přizvána asi jen při změně zavedených pořádků.



„Opozice není to, po čem bychom úplně toužili. Bohužel utekla řada věcí, která by šla napravit, pokud bychom nebyli v opozici,“ říká Záruba, který je lídrem komunálních voleb.

Přestože opozice toho příliš prosadit nesvede, za Změnou nezůstaly jen hlasité výměny názorů a připomínky na jednání zastupitelstva, ale i konkrétní výsledky. I když Na Plachtě chtěla developerská společnost Orco postavit nové sídliště a firma Kelcom tu mínila vybudovat administrativní budovu a sklady, území se stalo přírodní památkou.

Vyšla i snaha o opravu plastiky z 60. let u fotbalového stadionu nebo zachování poloviny stoletého mostu ve Svinarech.

„Největší radost mám z toho, že se nám po vytrvalých připomínkách podařil uzpůsobit nový územní plán města, aby odpovídal ochraně přírody. Podle mě jsme přispěli i k větší transparentnosti, protože po naší snaze mohou v periodiku Radnice vycházet příspěvky opozičních zastupitelů,“ upozorňuje Hanousek (více v článku Opozice kritizuje stránky Radnice. Tvoří fiktivní ideální město, tvrdí).

Co se Změně dosud nepodařilo změnit, je nešvar, na který upozorňuje zcela pravidelně a který přiznává i primátor: pozdní dodávání podkladů zastupitelům. Záruba i Hanousek se domnívají, že roli potížistů po nich přebrali jiní zastupitelé.



Na volitelných pozicích navíc letos kandidují lidé, kteří rovněž provází pověst nemilosrdných kritiků radnice. Čtyřkou Pirátů je aktivista Aleš Dohnal, jemuž vedení města dává za vinu zaraženou modernizaci křižovatky Mileta, jedničkou STAN a Svobodných Lenka Jaklová, která byla před čtyřmi lety odvolána z rady města, protože nectila takzvané koaliční závazky a jež nyní vede kampaň s heslem Hradec nevzkvétá.

Po osmi letech kritiky v opozici si lze jen velmi obtížně představit, že Změnu osloví s nabídkou spolupráce vládnoucí Hradecký demokratický klub (HDK), uskupení odmítá jakékoli spojenectví s SPD i komunisty.

„Mě ale za poslední čtyři roky nejvíc zklamala ČSSD, která byla pouhým hlasovacím strojem v rukou HDK. Prostě jen odmávali to, co přednesla koalice. Přitom jsme měli určitou představu spolupráce, protože v minulém období byli také v opozici,“ pokračuje Záruba, podle kterého je největším problémem vedení města neschopnost komunikace.

„A nejen s námi v opozici, ale i s občany a firmami. Kdyby přitom jednalo korektně, určitě se najde dohoda a kompromis. Město ale hledá nepřátele a dělá naschvály. Kdyby se například v případě Velkého náměstí nepostupovalo v naschválech a osobní rovině, už se mohlo rekonstruovat. U Milety dokonce od vedení města existovaly pohrůžky,“ říká.

I když Změnu možná v letošních volbách o nějaké hlasy oberou Piráti, opoziční uskupení by rádo alespoň zopakovalo výsledek z roku 2010. „Netajím se tím, že v opozici se mi nelíbí a rádi bychom se podíleli na vedení města. Rádi bychom to zkusili, ale musela by to být nějaká obrodová koalice,“ dodává Hanousek.

„Záleželo by na našem postavení v takové koalici, abychom nebyli přicmrdovači, protože to by byl spíš polibek smrti. V takovém případě je lepší rozumná opozice,“ doplňuje jej Záruba.