Vytížené stezky ke Sněžce se uzavřou, řemeslníci je budou opravovat

Opravy probíhaly i nyní, dokud ale trvala hlavní sezona, žádná z hlavních cest v Krkonoších zavřená nebyla. V září však nadešla doba, kdy budou muset dodavatelské firmy začít intenzivně pracovat i na těch nejfrekventovanějších úsecích. Znovu se na ně pak vrátí i v další stavební sezoně.

„Na několika lesních cestách se budou měnit potrubí propustků, vyzdívat jejich čela a usazovat svodnice. Z toho důvodu bude nezbytná jejich úplná uzavírka,“ uvedl mluvčí Správy Krkonošského národního parku (KRNAP) Radek Drahný.

Na Úpském rašeliništi v úseku od Luční boudy po bývalou Obří boudu už začaly práce na výměně dřevěného povalového chodníku, který byl starý víc než dvacet let. Stavitelé sice už tehdy zvolili dubové dřevo, i tak ale chodník kvůli náročnému klimatu dožívá. Uzávěru je snadné obejít, a to po Jantarové cestě do Polska a pak po Cestě česko-polského přátelství ke Slezskému domu, respektive bývalé Obří boudě.

Nejnáročnější bude oprava turistického chodníku mezi Růžohorkami a Sněžkou. Ve spodní části, přibližně mezi stanicí lanovky Růžová hora a sedlem mezi Růžovou horou a Sněžkou, řemeslníci vymění materiál v cestě. Dříve použité vápencové podloží vyvezou a nahradí ho jiným, nealkalickým materiálem vhodnějším pro zdejší přírodu.

V úseku od sedla směrem k vrcholu Sněžky se budou opravovat schody. Od poslední opravy uplynulo jednadvacet let a projevila se tu zátěž desetitisíců návštěvníků. Chodník bude potřeba doplnit kameny, aby pohyb po něm byl bezpečný a hlavně pohodlný.

Omezení na cestách v Krkonoších Aktuální stav omezení bude k dispozici na internetových stránkách Krkonošského národního parku zde, k dispozici je i interaktivní mapa. Turistický chodník Luční bouda – Obří bouda

10. 9. 2018 - 30. 9. 2018

Úplné uzavření

Turistický chodník Naučná stezka Černohorská rašelina

1. 7. 2018 - 30. 9. 2018

Omezení průchodu s možností dočasného uzavření

Turistický chodník Růžová hora – Sněžka

14. 9. 2018 - 30. 9. 2018

Úplné uzavření

Lesní cesty Konvalinka, Žlutá

10. 9. 2018 - 30. 9. 2018

Úplné uzavření

Lesní cesty Lví cesta, Baštírna, Mánkova, Rýchorská II, K Lysečinské boudě

3. 9. 2018 - 30. 9. 2018

Úplné uzavření



„Jenom tak se totiž množství turistů bude držet na vyznačené cestě a nebude si vyšlapávat chodníčky v jejím okolí. Takový jev je negativní a velmi ohrožující jedinečnou přírodu arkto-alpínské tundry Krkonoš a jeho základní prevencí je právě kvalitně udržovaný chodník,“ řekl Radek Drahný.

Pokud bude vhodné počasí, právě na tento úsek začne od pátku vrtulník přepravovat stavební materiál. Protože v letovém koridoru není možný pohyb turistů, bude uzavřena nejenom trasa Růžohorky – Sněžka, ale také trasy, které vrtulník bude křižovat.

Od 14. do 19. září bude uzavřena turistická cesta v úseku od kapličky v Obřím dole po Obří sedlo, protože vrtulník bude lítat na manipulační plochu BAM nad Modrým dolem. Od 19. září do odvolání pak bude létat do Lvího dolu na manipulační plochu Na Kose. Proto bude uzavřena cesta po cyklotrase Lvím dolem i zelená turistická cesta, takzvaný Traverz.

Jelikož se omezení přístupu týkají Sněžky jako největšího tutistického lákadla Krkonoš, správci parku doporučují využít lanovky z Pece pod Sněžkou na Sněžku nebo turistické cesty od Jelenky nebo od Luční boudy přes Polsko.