Kostel v Neratově dostane báně a zvony. Věž se otevře i v Záhoří

Sdružení Neratov i obec Orlické Záhoří se však potýkají s byrokracií. Společně s polským městem Bystřice Kladská více než dva roky připravují obnovu kostelních věží, ale zatímco v Polsku šla žádost o dotaci hladce, Neratov dostal svolení podepsat smlouvy s dodavateli teprve v polovině dubna.

Průtahy ve schvalovacím řízení potvrzují i v Záhoří, které kvůli obnově kostela dlouhodobě bojuje s požadavky památkářů.



„Jednu podmínku památkářů nechtěli akceptovat hasiči, kompromis pak nechtěl stavební úřad. Památkáři třeba požadovali zachovat původní schodiště, ale ono tam už žádné není. Místo toho je tam hliníkový žebřík. Kompromisy nakonec stavbu zdraží o milion,“ uvádí starosta Orlického Záhoří Vojtěch Špinler jeden z příkladů zdržení projektu.

Podobně komplikované byly i projektové práce na zpřístupnění kostelních věží v Neratově. Rekonstrukce jedné z nejznámějších dominant Orlických hor musí být hotová do konce roku, stavební část dokonce už v závěru října, jenže zdejší farnost se na podepsání smluv s dodavateli teprve chystá.

„Bohužel se dva roky pracovalo na papírech. Někdy mám pocit, že některým lidem nedochází, že se to taky musí udělat,“ komentuje úřední mašinerii neratovský farář Jozef Suchár.

Do věží se vrátí zvony

Smlouvy s dodavateli by chtěli v Neratově podepsat co nejdříve. Obratem by měly začít práce, které musejí být za půl roku hotové. A není jich málo. Kostel čeká celková obnova průčelí, které má znovu získat dvou dominantnost. Na věže se vrátí barokní báně, které v závěru 2. světové války zničil zásah střelou Rudé armády, po němž kostel vyhořel a zpustl. Do kostela se mají po desetiletích vrátit i zvony.

„Zvony se budou vyrábět současně se stavebními pracemi. Kvůli schválení změn v dotaci jsme nemohli začít dříve,“ vysvětluje marketingový manažer Sdružení Neratov Antonín Nekvinda.

Hlavním cílem projektu je zpřístupnění věží v Neratově, Orlickém Záhoří a Bystřici Kladské. V Neratově tak lidé jednou věží po novém schodišti vystoupají nahoru, kde bude vyhlídka a galerie, po lávce nad kůrem projdou do druhé věže a současně budou moci z výšky nahlédnout do interiéru obnovené památky, již proslavila zejména prosklená střecha. Ve druhé věži budou kromě vyhlídky také dva zvony. Jeden o váze 350 a druhý 170 kilogramů. Točitým schodištěm se pak turisté dostanou zpět dolů.

O zábradlí rozhodoval soud

Farnost se chystá také opravit zábradlí a schodiště před kostelem, které je dnes jen provizorní.

„Říkáme, že by mělo dostat provizorně konečnou fázi, protože se tam nebude vracet původní zábradlí. To je zatím na zámečku Skalka a soud, který měl rozhodovat o jeho vydání, se přiklonil k tomu, že když je (zábradlí) zabetonované, tak se vracet nemusí,“ upozorňuje Jozef Suchár na soudní spor, při němž se farnost snažila získat původní schodiště z Neratova.

Církev ho kdysi v době rozhodnutí o demolici kostela darovala státu. Přišlo na zámeček Skalka, který stát později prodal. Nynější majitelé však schodiště vrátit odmítají.

„V dokladech bylo, že mají povinnost strpět zábradlí z neratovského schodiště. Oni ho zabetonovali, takže podle soudu už je jejich,“ dodává. Nové zábradlí proto farnost nechá udělat z betonu, aby bylo jasné, že původní u kostela chybí. Zároveň doufá, že se jej někdy podaří navrátit.

Neratovská část projektu přijde na zhruba 15 milionů korun. Jen stavební práce si vyžádají přes 10 milionů, další finance bude stát vybavení a především zvony.

Finančně nejméně náročné je zpřístupnění Kladské věže v Bystřici Kladské. Mělo by přijít jen zhruba na tři miliony korun. Oprava kostelní věže v Orlickém Záhoří bude stát osm milionů. Partnerům se na obnovu věží podařilo získat finance z evropských fondů mezinárodní spolupráce. Unie zaplatí 85 procent, na české straně dalších 5 procent přidá stát.

V Záhoří se už pracuje

Práce v Záhoří jsou dál než v Neratově. Lešení kolem věže tam vyrostlo už před několika týdny. Stavbaři otloukli omítku a začali i s vnitřními pracemi. Také zdejší kostel svatého Jana Křtitele nabídne turistům výhledy do okolí. Při celkové rekonstrukci věže obec vybuduje nové schodiště a v půdním prostoru nad kostelní klenbou vzniknou výstavní prostory.

„Půda je obrovská, takže v její části bude galerie, počítáme i s interaktivními prvky. Dnes je prostor nevyužitý. Hlavní je, aby se věž zpřístupnila,“ říká starosta Vojtěch Špinler, který si od projektu slibuje další lákadlo pro turisty.

Z věže je podle něj úžasný výhled do kotliny na odvrácené straně Orlických hor, návštěvníci budou moci obdivovat také historický hodinový stroj. Ten je sice stále funkční, ale ve věži ho nahradí moderní elektrický.

„Starý stroj zakonzervujeme a dáme pod sklo. Je to nádherný mosazný stroj. Dnes však nejde použít, protože by k němu musel denně někdo chodit. Navíc by byl nepřesný a muselo by se udělat celé nové natahování,“ vysvětluje starosta.

Obnova kostela už stála miliony

Orlické Záhoří svůj kostel obnovuje dlouhodobě. Za dvacet let už do něj investovalo z vlastních prostředků i dotací na 15 milionů korun. Stavba patří od roku 1997 obci, která už nechala například obnovit měděnou střechu za 5 milionů korun, protože do kostela zatékalo a voda poškozovala vnitřní omítky. Při opravě trámů našli dělníci v podlaze stropu původní vitrážová okna, která obec postupně zrenovovala a nechala do kostela osadit. Nyní Záhoří plánuje opravu fasády.

„Máme projekt i stavební povolení. Stála by pět milionů, ale nemáme na to peníze a nejsou ani fondy, takže čekáme, až se něco objeví,“ dodává starosta, který si obnovu kostela stanovil jako osobní cíl v úřadu.