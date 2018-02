VIDEO: Ač silnici opravili, auta po ní skáčou. Pěkov čeká uzavírka

Celková oprava průtahu Pěkovem přitom loni do listopadu trvala sedm měsíců. Firma ji ani nestihla v původním termínu a musela si dohodnout prodloužení. Královéhradecký kraj dosud stavbu nepřevzal. Na několik týdnů zjara se proto silnice znovu uzavře, a tak řidiče objížďka čeká znovu.

„Je tu ještě spousta nedodělků. Nepovedly se spoje mezi pásy asfaltu na čtyřech místech, kde navazovaly jednotlivé etapy stavby. Někde jsou níž kanály a v jednom kopečku už se to uprostřed silnice začalo propadat, takže tam museli dát asfaltovou záplatu,“ řekla místní obyvatelka, která nechce zveřejnit jméno.

„Zvlněný povrch je na dolním i na horním konci obce. Asfaltéři si tady stěžovali, že jim vozí asfalt, který už vychládá, a proto nešel pořádně rozválcovat. Prý jim ho vozili až odněkud od Dvora Králové nad Labem a teprve později z Červeného Kostelce,“ poznamenala žena.

Jarní uzavírka ji netrápí, mnohem raději by byla, kdyby silnici zavřeli nadobro. Provoz je velmi silný a řidiči často překračují rychlost.

„Nedodělky se ještě dokončí, to mi tak nevadí, ale byla škoda, že tu stavbu nikdo pořádně nevedl. Stáli tu tři dělníci, čtvrtý pracoval. Měli třeba jen jednu lopatu, navíc prasklou, ale když jsem jim nabídla naše, bránili se. Také jsme si museli hodně hlídat odvodnění pod silnicí, protože je vůbec netrápilo, když špatně napojili vtok a výtok do šachty,“ všimla si žena. Po vsi se navíc silně prášilo.

Další z obyvatel Martin Bartoň míní, že silnice je zvlněná téměř po celé vesnici. S jarní opravou je smířený: „Další uzavírku, která tu asi bude, přežijeme. Samotná stavba mi tolik nevadila, auto jsem si nechával na křižovatce před vjezdem do obce.“

Generální oprava průtahu Pěkova zahrnovala 2,5 kilometru silnice od křižovatky pod Ostašem po restauraci U Laudona. Dodavatelská firma Colas vysoutěžila zakázku za 52,6 milionu korun se započtením daně, ale cena kvůli vícepracím nakonec vyšplhala na téměř 58 milionů korun. Stavaři postupovali od dolního konce vesnice v pěti etapách, napřed se ještě budoval vodovod. Místní se ke svým domům dostávali mnohdy složitě, stavbu objížděli po vedlejších cestách.

Silnice je od poloviny listopadu průjezdná, ale ještě v zimě se tam stavěly chodníky. Na jaře se sem však dělníci kvůli odstranění závad vrátí. Budou také osazovat svodidla či zábradlí, která dosud chybí.

Kraj stavbu nepřevzal

Radní Královéhradeckého kraje Martin Červíček (ODS) zmínil problematickou stavbu při lednovém setkání občanů Broumova se senátorem Lubomírem Francem (ČSSD).

Radní tvrdí, že už na podzim firmu varoval. „Jsem naštvaný, jak to v Pěkově dopadlo. Byl jsem tam dvakrát na podzim, když se pokládal asfalt, viděl jsem první třetinu a stavbyvedoucímu i zástupci firmy jsem říkal, že to nezaplatíme, že to musí firma opravit a ať si dají na zbývajících dvou třetinách záležet,“ zlobil se krajský radní pro dopravu Červíček.

„Dopadlo to špatně i s posledním úsekem. My jsme stavbu nepřevzali, není tam reklamace. Firma Colas ví moc dobře, že budeme chtít nový asfalt. Na jaře do čtrnácti dnů nebo tří týdnů tam položí nový asfalt a zaplatí si plus minus 5 milionů,“ řekl Červíček. Podle něj je problém ve špatně položeném asfaltu a možná i v materiálu.

Firma už uznala, že se na silnici bude muset vrátit

Ačkoli firma nastoupila s vervou, v době prázdnin tam měla jen málo pracovníků a postupovala volným tempem. Na kontrolních dnech to zdůvodňovala tím, že lidi musela přesunout na jiné stavby. Prodloužení vysvětlovala větším množstvím opěrných zdí, než bylo v projektu. Ohledně zvlněného asfaltu, jehož si povšimli zástupci města Police nad Metují, firma argumentovala, že asfaltéři měli nezkušenou posádku a také že dostávali směs o nižší teplotě.

Už při kontrolních dnech se opakovaně probíralo, že problémem může být vzdálenost obalovny v obci Bašnice u Hořic, odkud je to do Pěkova 75 kilometrů. Zástupci kraje chtěli už v první půli stavby, aby kvalitu živičné směsi dodavatel garantoval. V technických předpisech je totiž doba dopravy směsi na stavbu stanovena v rozmezí 1 až 1,5 hodiny podle venkovní teploty. Na emailové dotazy MF DNES k příčinám závad, jarní opravě i jejímu rozsahu firma Colas neodpověděla.

Podle ředitele Údržby silnic Královéhradeckého kraje Jiřího Brandejse firma vady díla již uznala. Krajská společnost má v rukou také výsledky zkoušky, kterou se měří rovinatost vozovky. „Rozsah opravy upřesníme až po zimních měsících. Dodavatel přislíbil, že vady opraví,“ sdělil šéf krajských silničářů Jiří Brandejs.

Řidiči nejspíš budou stavbu znovu objíždět přes Lachov a Bohdašín, kde cesta vede zúženými alejemi. „Předpokládám, že bude znovu úplná uzavírka. Jak dlouho potrvá, zda týden, nebo tři, to si netroufám odhadnout,“ řekl místostarosta Police Jiří Škop (ODS).