Tankodrom v Žacléři nezmizí, oprava silnice se minimálně o rok odkládá

Hradecké hejtmanství nakonec z investice za téměř 60 milionů korun kvůli nevyhovujícímu projektu vycouvalo a stavební práce minimálně o rok odložilo.



„Trpí auta i lidé. Podívejte se na tamhleten dům, jak má popraskané zdi a kachle. Denně tudy projede spousta náklaďáků, to je nějakých otřesů. Už jsme z toho znechucení, dva roky se oprava silnice slibuje, a pořád nic,“ vykládá postarší muž startující svůj vůz kousek od Rýchorského náměstí v Žacléři, zatímco automobily obloukem objíždějí zdálky viditelné díry ve vozovce.

Oprava sedmikilometrového úseku silnice II/300 z Prkenného dolu do Královce je pro třítisícové město extrémně důležitá.

V některých místech je totiž v takovém stavu, že už se po ní téměř nedá jezdit. Její stav ještě zhoršilo nedávné budování kanalizace, kterou radnice pochopitelně chtěla stihnout před zahájením velké opravy silnice. Kromě centra města je v nejhorším stavu úsek před Královcem.

Právě rekonstrukce dešťové a splaškové kanalizace a přípojek podle kraje narušila štětovou vrstvu a podle projektové dokumentace, která vznikla ještě předtím, nejde opravu silnice udělat kvalitně.

„Změnil se charakter a stavební stav stávající vozovky, jde o jinou konstrukci, která neodpovídá původním předpokladům,“ vysvětluje mluvčí hejtmanství Sylvie Velčovská.

Firma odmítla poskytnout záruku

Kraj vysoutěžil dodavatelskou firmu a na jaře se mělo začít. Hejtmanství však po dohodě s dodavatelem od smlouvy odstoupilo. Pochybnosti o projektu existují delší dobu, ze stejného důvodu byla investice odložena vloni.

„Zástupci dodavatelské firmy už v loňském roce zpochybnili kvalitu projektové dokumentace, argumentovali tím, že při realizaci rekonstrukce podle této dokumentace nemohou převzít záruky za hotové dílo podle požadavků investora,“ poznamenává žacléřský starosta Miroslav Vlasák (ODS).

Hejtmanství nechá aktualizovat diagnostiku vozovky a upravit projektovou dokumentaci. Na podzim vypíše nové výběrové řízení.

„Takováto změna bude představovat podstatnou změnu původního předmětu zakázky,“ vysvětluje Velčovská, proč kraj vypíše nový tendr. Oprava „tankodromu“ se tak neuskuteční dříve než v příštím roce.

Malou útěchou pro obyvatele Žacléře a řidiče mířící do Polska může být, že krajští silničáři ty nejhorší úseky vyspraví, aby vozovka nápor motoristů alespoň ještě rok vydržela. Žacléřská radnice má připraveny související investice: opravu opěrných zdí na Rýchorském náměstí, výměnu veřejného osvětlení a některých chodníků. Většinu chodníků ale může opravit až po položení nového povrchu vozovky.

Žacléřští bojují za opravu hlavní silnice už několik let. „V průběhu let se nám podařilo prosadit, aby kraj tuto investici zařadil mezi své priority. Víc pro to ale udělat nemůžeme. Byl bych rád, kdyby se příští rok už opravdu začalo. Uvěřím tomu, až uvidím stroje na silnici,“ dodává Miroslav Vlasák.

Do Žacléře se dá jet také přes Trutnov, Zlatou Olešnici, Bernartice a Lampertice. Avšak silnice v Lamperticích před odbočkou na Žacléř je v podobně katastrofálním stavu.