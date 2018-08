Zámek v Jičíně se po padesáti letech opravuje, nejdražší bude střecha

Podle místostarosty města Petra Hamáčka už začala první etapa rekonstrukce, opravy dalších částí budou podle něj pokračovat ještě dlouhá léta.

„Rekonstrukce si bude i se střechou a fasádou vyžadovat kolem 160 milionů korun. Je nutné, aby probíhala postupně tak, aby instituce v zámku omezovala pouze v únosné míře. Není prostor, kam by se mohly přestěhovat,“ říká Hamáček.

V letech 2013 a 2014 v Jičíně vytvořili skupinu Zámek složenou ze zástupců města a institucí, které objekt využívají. Z toho vzešel nápad na budoucí využití jednotlivými institucemi.

„Vznikla projektová dokumentace na opravy celého zámku, přičemž bylo jasné, že se bude muset opravovat za provozu, a tak to nelze provádět všechno najednou,“ vysvětluje místostarosta.

Před dvěma roky byla vypracována projektová dokumentace na rekonstrukci prostor původního Městského informačního centra, svatebního salonu a prvního patra zámku v severozápadní části.

„Tato první etapa bude stát takřka 18 milionů korun. Prostorami informačního centra vedou všechny důležité rozvody sítí technické infrastruktury pro další patra, které byly ve velmi špatném stavu,“ pokračuje. Druhá etapa se bude týkat výměny oken a hotová by měla být do dvou let.

„Po komunálních volbách by nové vedení města mělo v této nutné nápravě havarijního stavu zámku pokračovat. Další etapou je vybudování výtahu, aby veřejné instituce měly bezbariérový přístup. Rekonstrukce se dotkne také sociálního zázemí pro Porotní sál, který je reprezentativním sálem města,“ upozorňuje Hamáček a zdůrazňuje, že současný stav zámku je ostudou města.

Z objektu se již vystěhoval finanční úřad, na jeho místě vzniknou dvě velké učebny pro univerzitu, která má v Jičíně pobočku pro dálkové studenty. „Učebny budou v případě nějakého slavnostního využití propojitelné s Porotním sálem,“ připomíná místostarosta.

Nejvíce peněz bude stát oprava střechy a krovů, u níž se náklady odhadují na 20 milionů korun. Investici ve výši 10 milionů potřebují omítky a podlahy. Rekonstrukce se dotkne i velkých místností pro úředníky, které bude potřeba rozdělit příčkami.