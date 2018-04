Konkurzy na ředitele jsou zmanipulované, tvrdí šéfové škol i člen komise

Schválené sloučení 21 středních škol do deseti větších celků, pro které zastupitelé Královéhradeckého kraje zvedli ruku, způsobilo bouři nevole už v prosinci. Emoce se ještě nepodařilo zcela uklidnit a už je tu další těžká rána.



Dnes radě kraje přijdou první doporučující návrhy komisí, které měly za úkol vybrat ředitele škol. Redakci MF DNES nezávisle na sobě oslovili tři lidé, kteří mají silné podezření, že některé konkurzy jsou zmanipulované a vítězové jsou předem známí.

Tyto domněnky podpořili i někteří ředitelé škol, a dokonce i člen komise Rady Královéhradeckého kraje pro rozvoj školství. Všichni z nich si z pochopitelných důvodů a obav ze msty přejí zůstat v anonymitě. Přestože redakce MF DNES zná i některá jména údajně jistých ředitelů, které vybrala konkurzní komise, nezveřejní ani je.

Manipulace náměstkyně vylučuje

„U nás na škole už byl člověk, který byl kádrovou rezervou, byl na konkurz pečlivě připravován a dlouho dopředu se vědělo, že konkurz s jistotou vyhraje,“ řekl ředitel školy, která má dostat nového šéfa již v první vlně.

Ze zhruba padesáti škol, ve kterých se budou konkurzy konat až do poloviny června, prvních osm až deset - shodou okolností jsou to právě sloučené vzdělávací instituce - přijde na řadu již dnes.

„Manipulace mohu stoprocentně vyloučit a nechápu, kde někdo může čerpat takové podněty. Ostatně vám nepotvrdím ani žádné jméno, protože jednání konkurzů jsou již uzavřena, jsou neveřejná a všichni, kdo se jich účastnili, jsou vázáni mlčenlivostí až do ukončení, tedy do jmenování rady,“ ohradila se náměstkyně hejtmana pro školství Martina Berdychová (Východočeši) a zdůraznila, že si údajné zvýhodňování některého z uchazečů o místo ředitele nedovede představit:

„Při konkurzech oslovujeme i zástupce vedení jednotlivých měst, zda se chtějí poradním hlasem zúčastnit, aby viděli, kdo a s čím se hlásí. V průběhu jednání odmítám jakékoli schůzky nejen s uchazeči, ale i se zástupci škol,“ prohlásila Berdychová.

MF DNES se však podařilo získat svědectví jednoho z přísedících členů komise, který bez obalu popsal, jak jeden „cinknutý“ konkurz vypadal.

„Z pěti členů komise dva hlasovali, že ten člověk vůbec není vhodný pro místo ředitele a konkurzu by se ani neměl účastnit. Jenže zbývající tři jej rovnou doporučili jako nejlepšího, tedy za ředitele. Je to docela jednoduché, paní Berdychová a vedoucí školského odboru si s sebou vezmou jakéhokoli spřízněného člověka - většinou ředitele jiné školy, který se buď hlásí do konkurzu, nebo žádá kraj o dotaci - a další dva nemají šanci nic změnit. Už jsem měl dopředu informace, že ten uchazeč je domluvený ‚kůň‘, což se jen potvrdilo,“ uvedl zdroj redakce.

Znal otázky dopředu?

Zároveň zdůraznil, že vítězný účastník nesplňuje ani zákonem daný požadavek pěti let v řídicí funkci, a dokonce ani pedagogickou praxi: „Ví o tom i hejtman, tak rozzlobeného jsem jej ještě neviděl. Myslím, že i on je z tohoto postupu rozčarován. Alespoň z něj mám dobrý pocit, protože se stará.“

Hejtman Jiří Štěpán (ČSSD) potvrdil, že se jednoho z konkurzů zúčastnil, avšak o manipulacích se bavit nechtěl. „Stanoviska jednotlivých komisí jsou pouze doporučující a konečné a finální slovo má rada kraje. Nyní jsou ty materiály pouze obecného charakteru, proto se ještě není k čemu vyjadřovat. V pondělí (dnes) budeme moudřejší,“ uvedl Štěpán.

Jeden z údajných favoritů konkurzu prý předložil šestistránkovou koncepci rozvoje školy, přestože v podmínkách byla jasně vyžadována maximálně čtyřstránková, čímž mohl znevýhodnit další účastníky. Konkurzní komisi to však nevadilo. Při ústním pohovoru pak z paměti sypal velmi složité školské paragrafy.

„Nechci jej obviňovat, ale podle mě je pravděpodobné, že otázky znal dopředu. S některými řediteli jsme se shodli, že poměr zmanipulovaných a čistých konkurzů je osm ku dvěma. Je to síla, ale bohužel realita,“ konstatoval zdroj redakce.

Koho chcete jako vítěze?

Důležité je rovněž svědectví jednoho ze členů komise pro rozvoj školství, jenž byl jedním z architektů kritizovaného slučování a má povědomí rovněž o konkurzech.

„Za těch několik let dobře znám mechanismy, jak to funguje. Všichni jsme například věděli, které školy si nevedou úplně dobře manažersky nebo při náboru nových žáků a vždy se mluvilo o tom, že viníkem je ředitel. Vždy se to řešilo s konkrétními lidmi ze škol, vědělo se, za kým a s čím jít. Zatímco s některými řediteli se do budoucna počítá určitě, s dalšími jen za určitých okolností a s některými vůbec. Zástupci kraje, školského odboru a paní radní se scházeli s řediteli a řešili s nimi nejen budoucnost škol, ale předpokládám, že i jejich vlastní budoucnost. Sice nevím o tom, že by při konkurzech bylo dohodnuté něco dopředu, ale je to docela dobře možné a pravděpodobné,“ říká člen komise přísně trvající na anonymitě.

Berdychová podle jeho slov jezdila po městech a s jejich představiteli jednala o tom, jak jsou spokojeni s vedením škol. Tomu přikládala velkou váhu. „To sice ještě nezavání manipulacemi, ale zásadním způsobem to ovlivňuje sympatie nebo antipatie ke stávajícím ředitelům i uchazečům o jejich pozici,“ říká člen komise.

Zdroj redakce se domnívá, že schůzky s vedením měst, kde se schyluje ke konkurzu na místo ředitele školy, mají zásadní charakter: „Jeden starosta mi popisoval, že přijela delegace kraje a rovnou se jej zeptala, koho chce, aby v konkurzu vyhrál.“

Těsně před konkurzy přišli lidé z krajského úřadu

Návštěvu krajské školské výpravy těsně před konkurzy zmínil rovněž ředitel další školy. „Je pravda, že tu byli a mohli obhlížet terén,“ uvedl.

Dodal, že on je školskými kroky státu i kraje znechucen do maximální míry. „Naše školství jde naprosto plánovaně do kytek, naším vzorem a autoritou se pomalu ale jistě stává školství Pobřeží slonoviny a děláme vše pro to, abychom se mu vyrovnali. Bohužel kraj si vůbec neuvědomuje, že když zlikviduje učiliště, pošle do kopru něco, co se buduje třeba padesát let,“ myslí si ředitel.

Radní Martina Berdychová byť i jen náznaky zmanipulování výběrových řízení kategoricky odmítla a zdůvodnila jejich pořadí.

„Školy, které jsme slučovali, jsme do konkurzů zařadili jako první, protože potřebujeme mít co nejdříve kontaktní osobu, která pomůže při přechodu na nově vznikající subjekt. První vlna tedy byla na deseti školách a většinu z nich bude schvalovat rada v pondělí 16. dubna. Popravdě jsem se obávala, jestli se nám do některých konkurzů někdo přihlásí, a jsem ráda, že uchazeče máme do všech. Všechna doporučení, která komise učinila, jsou na osoby, které jsou schopné tu funkci vykonávat, a já se těším na spolupráci s nimi,“ sdělila Berdychová.