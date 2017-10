Hradecký kraj chce opět redukovat střední školy, z poloviny jsou prázdné

„Ředitelé škol se mezi sebou přetahují o děti,“ konstatovala náměstkyně hejtmana Martina Berdychová (VČ+STAN), která má na starost krajské školství.



Dvojnásobná kapacita Jen na krajských středních školách a učilištích letos čekalo 8 tisíc volných míst na pouhých 4 200 žáků, kteří opouštěli 9. třídy základních škol. Když se k tomu připočtou ještě střední školy provozované soukromníky, městy nebo církvemi, vzroste počet míst v prvních ročnících na 9 tisíc.

Stojí před ní proto úkol, který její předchůdkyně v křesle šéfky krajského školství musela odpískat: optimalizace. Tedy slučování škol, jejich oklešťování nebo v nejhorším případě rušení.

Předchozí vláda sociálních demokratů a komunistů měla v roce 2015 připravený balík slučování, který se měl dotknout 18 škol a učilišť (více zde). Návrh však tehdy po tlaku sociálnědemokratických starostů komunistická radní Táňa Šormová se skřípěním zubů stáhla (psali jsme zde). Od té doby je optimalizace krajského středního školství u ledu a k nepopulárnímu kroku se musí odhodlat nové vedení.

„Návrhy už máme, jsou to však věci, které musíme prodebatovat. Nedá se to uspěchat,“ uvedla Berdychová.

Podle ní jsou v kraji dvě skupiny ředitelů: ti, kteří za zachování své školy v současném rozsahu budou bojovat do posledního dechu například rozšiřováním portfolia oborů, a ti, kteří pochopili, že se něco musí stát.

„Máme i takové, kteří nám sami posílají náměty, protože je jejich škola prázdná a oni vědí, že se s tím něco musí udělat,“ podotkla náměstkyně.

V minulém týdnu začali ředitelé krajem provozovaných škol jednat s úředníky školského odboru. Ke schůzkám se kvůli obavám z vývoje věcí nechtěli zatím veřejně vyjadřovat.

Alespoň se s námi baví, zní ze škol

„Zatím jsme měli takové první seznamovací kolečko, kde jsme jednotlivě představili svoji vizi. Nějaké závěry přijdou až v druhé fázi, která by měla být snad za měsíc,“ uvedl jeden z oslovených ředitelů, jenž si nepřál zveřejnit jméno. Šéfové krajských škol však kvitují přístup kraje, který vyslechl jejich názory.

„Je sympatický krok, že se optimalizace neřeší od stolu v Hradci Králové, jako tomu bylo předtím,“ uvedl ředitel školy z menšího města, které optimalizace v minulosti hrozila už několikrát. Jak by měla vypadat, ještě vedení kraje nenaznačilo.

„Chceme otevřít debatu, slyšet návrhy od ředitelů, budeme jednat i s městy. Chci, abychom to skutečně pořádně projednali. Školy často přijímají děti, které nemají studijní předpoklady, a my jsme kritizování i za to, jak vypadají maturity,“ připomíná Berdychová.

S větším slučováním středních škol začal kraj už v roce 2007, kdy se začal projevovat pokles demografické křivky. Tehdy se do jedné spojily střední školy a učiliště v Rychnově nad Kněžnou a v Novém Bydžově. Optimalizace se sice neobešla bez protestů, ale kraj tehdy záměr dotáhl do konce.

V Hořicích se pak spojily gymnázium, obchodní akademie a střední zemědělská škola, v Novém Městě nad Metují průmyslovka se střední odbornou školou a učilištěm. Slučování se mělo dotknout i gymnázia v Úpici, které mělo přejít pod větší v Trutnově. Vedení Úpice se ale proti tomu ostře postavilo, gymnázium od kraje převzalo a provozuje ho jako vlastní příspěvkovou organizaci.

Osmnáct dalších škol se v loňském roce optimalizaci vyhnulo. Tehdy jim hejtmanství jen vzkázalo, že si je ohlídá.

„Musí dokázat, že jsou i bez sloučení schopny udržet se soběstačné. Budeme po nich chtít, aby počet učitelů přizpůsobily počtu studentů tak, aby jim vycházely mzdové prostředky,“ uvedl tehdejší hejtman Lubomír Franc (ČSSD). Svá slova však již do praxe nepřevedl a celý návrh optimalizace skončil.