Orlické hory zažily rekordní léto, turisté přibývají hlavně u lanovek

Jen lanovka v Deštném v Orlických horách letos v létě vyvezla rekordních 12 tisíc lidí.



„Každý rok nám v létě přibude kolem deseti až 15 procent přepravených. Letní provoz se nám začal vyplácet zhruba před čtyřmi lety. Drahý je provoz lanovky, ale když už jede, další přidané služby už tak nákladné nejsou. Nemusíte také zasněžovat a rolbovat,“ vypočítává šéf areálu Petr Prouza.

Letní provoz v Deštném letos přesunuli ze staré dvousedačky na novou čtyřsedačku. V červnu a září jezdí o víkendech, o letních prázdninách každý den.

„Vozíme pěší, cyklisty, rodiny, kočárky. Dolů se lze svézt po modré sjezdovce na horské tříkolce, půjčujeme koloběžky, je tady adventure golf. Hodně lidí letos přilákala rozšířená Kačenčina pohádková stezka,“ míní Petr Prouza a odhaduje, že zatím firma utrží v létě do tří procent celoročního příjmu.

To by však rád v příštích letech změnil: „Vidíme v tom budoucnost českých hor, zimy jsou takové, jaké jsou. Máme sice špičkové zasněžování, a když přijdou mrazy, sníh vyrobíme, ale když je 6 nad nulou, tak lyžování za nic nestojí. Budeme dál investovat do zimy, ale chceme se zaměřit víc na léto. Jednou bychom chtěli v létě vydělávat tolik jako v zimě.“

V Deštném tak chystají sjezdové trasy pro horská kola, dětské hřiště nebo bobovou dráhu. Na tyto investice ale musí areál vydělat v zimě.

Z dobrého léta pro vlekaře těží i restaurace, penziony a hotely. Češi tráví stále více času z letní dovolené v českých horách. Sezonu chválí i Jiří Povolný, jednatel firmy, která u deštenských sjezdovek provozuje Srub Karolina:

„Jsme tady dvacet let, ale takové léto jsme ještě nezažili. Nejlepší to bylo u ubytování, to letos narostlo o 35 až 45 procent. O čtvrtinu stouply i tržby restaurace. Hodně lidí do hor uteklo před vedry. Jsme přímo u vleku a zima pro nás bude vždy priorita, ale červenec a srpen se nám přibližuje lednu a únoru. Měli jsme týdny, kdy bylo zcela obsazeno. Lidé jsou ale náročnější, je vidět, že mají peníze a chtějí za ně lepší služby.“

Podle Povolného je proto potřeba stále služby vylepšovat, konkurence nových moderních středisek je podle zkušeného podnikatele obrovská.

Horalé se zaměří na rodiny s dětmi

Sezonu si chválí také v druhém z tradičních středisek Orlických hor, v Říčkách.

„Lanovkou se v létě svezlo osm tisíc lidí, to je o čtvrtinu víc než loni. Sílí trend, že lidé chtějí poznávat nová místa. Líbí se jim tady v zimě, tak přijedou i v létě,“ libuje si Jan Duffek.

Lanovkou lze třeba vyjet s kolem blíž k hřebenu, lákavá je i místní atrakce: dolů vedou sjezdové trasy pro horská kola. I tady půjčují sjezdové tříkolky a koloběžky. V létě v areálu je otevřená restaurace, hned vedle lanový park.

„Zatím dělá léto necelých pět procent z celoročních tržeb, ale už se nám vyplácí. Výhoda je, že zaplatíme kmenové zaměstnance celoročně. Letní sezona má potenciál, ale zima bude stále hlavní. V létě chceme přilákat víc rodin s dětmi,“ odhaluje Duffek.

Se sezonou jsou v Říčkách spokojeni tak, že prodlouží víkendový provoz lanovky do konce září. Naopak letní sezonu letos o měsíc zkrátili ve Skiresortu Buková hora. Ale i tam věří, že smysl má.

„Letos jsme měli v provozu lanovku jen o srpnových víkendech. Dělali jsme tři víkendové akce, na každou přišly stovky lidí. Chceme ukázat, že Buková hora je krásná i v létě a že stojí za návštěvu. Určitě bychom chtěli dosáhnout toho, aby si na sebe letní provoz vydělal,“ vysvětluje marketingový manažer areálu Petr Toman.

Podle něj se chystá v blízkosti stavba apartmánových domů. A jejich obyvatelé budou hledat zábavu i v létě. „Léto chceme dál rozvíjet. V úvahu připadají třeba cyklotraily nebo lanový park,“ dodává Toman.

Klíčová podmínka pro letní provoz je logicky lanovka. Letní boom se tak příliš netýká malých středisek, kde se v létě na sjezdovkách pasou krávy a ovce. Lanovka chybí i v olešnickém areálu Radko Hartmana, ale také tady začínají přemýšlet, co se zahálejícím zázemím u paty sjezdovky v létě.

„Zatím chybí cíl. Bude se tu však stavět rozhledna. Pak je na zvážení, že bychom otevřeli v létě restauraci nebo bufet,“ míní Hartman.