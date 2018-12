Zdobnice přivábí turisty na visutou lávku a Dům přírody Orlických hor

Dům přírody vybuduje už za několik let obec spolu s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK), která spravuje Chráněnou krajinnou oblast (CHKO) Orlické hory.

Výběr lokality pro budoucí návštěvnické centrum není náhodný. Zdobnice najde využití pro prázdný objekt v centru obce, CHKO nasměruje turisty do nové lokality a ti mohou pozvednout život v samotné Zdobnici. Nyní totiž většina ze zdejších asi 200 obyvatel dojíždí za prací jinam.

„U nás je několik rekreačních zařízení, která mají restauraci, ale ty teď nefungují. Chalupy se pronajímají jako celky. Očekáváme, že návštěvníci Domu přírody se budou potřebovat někde najíst a napít, takže se to opět pro veřejnost otevře,“ odhaduje starosta Zdobnice Petr Novotný.

Obcí prochází několik turistických tras, avšak leží mimo frekventovanou hřebenovku. V jejím katastru je několik přírodních rezervací a památek a také Kačerov, místní část Zdobnice, který před dvěma lety získal status vesnické památkové zóny. Zatím turisty vesnička láká spíše na malebné údolí horské říčky a v zimě na několik menších sjezdovek.

„Nejsme úplně na hlavní trase, ale o to je to u nás klidnější a dnes mají lidé klid rádi,“ upozorňuje na jednu z místních výhod Vladimír Stýblo, provozovatel penzionu Jílovanka.

K tomu patří i jedna ze dvou restaurací v obci. V zimě slouží u sjezdovek ještě kiosek. Jenže ani jedno ze zařízení nenabízí plnohodnotné stravování.

Dům přírody Návštěvnická centra v chráněných územích vznikají po vzoru západních zemí. Mají vzdělávat návštěvníky, ale také jim ukazovat zajímavosti z okolí a směrovat je na méně známé turistické cíle. V CHKO nesou jednotný název Dům přírody a mají i stejný design. V Česku jich je nyní osm. Lákají na interaktivní expozice, audiovizuální prezentace i přednášky. Součástí bývají také odpočinkové plochy či informační kiosky s prodejem regionálních produktů či map.

„Ve Zdobnici je relativně malý provoz, takže restaurace nejsou ziskové. V létě moc neotvíráme, protože se to nevyplatí. Necháváme to jen pro ubytované hosty. Ale až se tady postaví Dům přírody, mohlo by to jít mnohem lépe,“ usuzuje Stýblo.

Byty ve škole nakonec nebudou

Podobně uvažuje i vedení obce. Proto ustoupilo od záměru přestavět bývalou školu na byty. Zdobnice už měla na projekt stavební povolení a získala i dotaci 3,5 milionu korun ze Zelené úsporám. Tu nyní bude vracet.

„Podmínky dotace by nás omezovaly. Stavební povolení by však mělo platit i na současný projekt,“ domnívá se starosta.

Umístění ve Zdobnici je výhodné i pro ochranáře. Hlavní zájem turistů nyní směřuje do Deštného nebo Rokytnice, menší pak do Olešnice v Orlických horách. Zdobnice by se tak měla stát čtvrtým centrem hor.

„Zdobnice leží skutečně uprostřed CHKO. Já si od toho slibuji, že to odlehčí těm masově navštěvovaným místům. Abychom Dům přírody umístili třeba na Šerlich, ten je už teď přetížen. Jsem také rád, že se nemusí stavět nová budova, ale podaří se využít historickou budovu a dát jí novou náplň,“ vysvětluje David Rešl ze Správy CHKO Orlické hory, která za AOPK obci s projektem pomáhá po obsahové stránce.

S administrativou vypomůže Královéhradecký kraj a dalším z partnerů je i Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou.

Přes údolí povede visutá lávka jako nová atrakce

„O horách bádáme, píšeme, ale přímo v nich nyní nepůsobíme. Proto se rádi do toho projektu zapojíme,“ říká ředitel muzea Tomáš Zelenka.

Kromě zmiňovaného centra chce obec zřídit také visutou lávku přes údolí Zdobnice. Má být dlouhá 350 metrů a řeku překlene ve výšce 35 metrů. Má jít o jakousi obdobu stezek v korunách stromů, které jsou v Krkonoších nebo na Šumavě. Podobné projekty se staly velkým magnetem a na to sází i Zdobnice. Na lávku má připravený projekt a usiluje o stavební povolení.

„Visutá lávka bude součástí vyhlídkové a naučné stezky Domu přírody, která bude navazovat na Dětský vodní svět a Louku pěti smyslů,“ popisuje Petr Novotný.

Celý projekt by měl stát okolo 50 milionů korun. Obec bude investorem i provozovatelem. Až 90procentní příspěvek by mohla získat z operačního programu životní prostředí. Podmínkou však je, že před realizací návštěvnického centra bude vypracován interpretační plán, který určí, co a jak se bude turistům prezentovat. Teprve s tímto dokumentem Zdobnice bude moci o peníze žádat.

„Obec oslovila čtyři potenciální zhotovitele a nyní dělá výběrové řízení. Na realizaci plánu bude mít půl roku. Někteří už říkali, že by chtěli rok, aby si udělali průzkum mezi návštěvníky. Ale myslím, že se to za půl roku stihne,“ domnívá se Rešl.

Obec chce Dům přírody vybudovat do roku 2022. Na přípravy spěchá, aby stihla požádat o peníze z Bruselu. Výhodou je, že tečou přes AOPK, která je zároveň u příprav projektu a může tak obci pomoci s plněním podmínek.

„Důležité bude, jaká bude kvalita toho projektu a kolik bude v operačním programu zbývat peněz. Kdyby byl kvalitní projekt dnes, je šance velká. Jak to bude, když ho budete dělat dva nebo tři roky, nedokážu říct,“ popohání přípravy ředitel AOPK František Pelc.