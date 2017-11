V Orlických horách vzniká nejdelší osvětlený okruh pro běžkaře v Česku

Projekt je náhradou za prozatím neúspěšnou dlouholetou snahu o vybudování vlastního skiareálu, který měl vesnici v Orlických horách s necelými dvěma stovkami obyvatel zajistit chybějící pracovní místa.

Okruh vede mezi místními částmi Jadrná a Bedřichovka a stopy z něj povedou na hřebeny i do sousedního Polska. O trať se bude starat obec, která už nyní upravuje běžecké stopy v okolí.

Záhoří připravuje projekt už několik let. Muselo vykoupit část pozemků a získat řadu souhlasů. Kvůli požadavkům ochranářů například pořídilo osvětlovací lampy, které bude možné na léto sejmout. Okruh totiž vede lokalitou, kde v létě hnízdí chráněný pták chřástal polní.

„Chřástala tu monitorujeme každou sezonu, a proto jsme chtěli, aby byl zásah do louky co nejmenší. Podle ornitologů by na sloupech mohly sedět jeho predátoři, tedy dravci. Navíc je tu požadavek, aby se louky daly i nadále sekat,“ vysvětluje vedoucí Správy CHKO Orlické hory David Rešl.

„Sloupy nejsou nijak velké. Mají asi čtyři metry a jsou poměrně lehké. Technické služby je sundají a přes léto je uložíme. V zemi je zabetonovaná patka se čtyřmi šrouby na připevnění sloupu. Je tam také vodotěsná zásuvka, do níž se osvětlení připojí. Přes léto tam bude kryt,“ popisuje zvolené řešení starosta Orlického Záhoří Vojtěch Špinler.

Provoz za hubičku

Obec začala se stavbou okruhu v září. Speciální fréza nejprve připravila žlab pro uložení kabelu. Poté se betonovaly patky a nyní dělníci zapojují vodotěsné zásuvky a instalují samotné sloupy. Těch je na trase celkem 160. Díky použité LED technologii netvoří světelný smog a spotřebují minimum energie.

Svícení na celém okruhu má stát za hodinu jen dvacet korun. Svítit se začne automaticky se setměním a časovač bude nastavený do devíti a o víkendu do desíti hodin večer. Po domluvě například se sportovci i déle. Obec počítá s provozem od prosince do března podle množství sněhu.

„Stavba má skončit 30. listopadu. Poté bude potřeba vše odzkoušet, takže lyžování se spustí asi na Vánoce,“ odhaduje starosta.

Vzhledem k délce okruhu se zatím s umělým zasněžováním nepočítá. Trať však leží v nadmořské výšce nad 700 metrů a navíc na severní straně Orlických hor, takže tu nemají obavy, že by byl přírodního sněhu nedostatek. Okruh by měl být obousměrný s úpravou pro klasiku i bruslení, které je oblíbené hlavně u polských turistů. Ti by měli tvořit významnou část návštěvníků. Vstup bude zdarma a díky minimálnímu převýšení má být trať vhodná pro rodiny s dětmi nebo začínající běžkaře.

„Na běžky sem jezdí lidé z Pardubicka, Hradecka a hlavně z Polska, dokonce až od Wroclawi. Máme zkušenosti, že tu jezdili na běžkách i v noci. Když tratě upravujeme ve dvě ráno, potkáváme i desítky lidí s čelovkami. Oni přijedou v pět hodin z práce a pak si jedou zaběhat,“ nebojí se Špinler o využití i přes poměrně odlehlou polohu obce.

Kromě osvětleného okruhu Orlické Záhoří buduje v Jadrné také zpevněné parkoviště pro pětašedesát automobilů a pět autobusů. Další menší parkovací plocha je na Bedřichovce.

Obec koupila také nový stroj na úpravu běžeckých tratí. Projekt přišel celkem na 19 milionů korun a obec na něj získala devadesátiprocentní dotaci z evropských fondů česko-polské spolupráce. Zbylé peníze platí z vlastního rozpočtu.

„Něco jsme získali prodejem staré rolby a obecních pozemků. Část peněz jsme již investovali v minulých letech, například na přípravu projektu. S předfinancováním nám pomohl Královéhradecký kraj,“ vysvětluje starosta.

Chystá se informační systém

Obec na projektu spolupracuje s nedalekou Bystrzycí Klodzkou, která buduje podobný osvětlený okruh, ale mnohem menší. Bude mít jen 650 metrů a parkoviště pro pětadvacet aut. Obě lokality spojí běžecká stopa. Kromě toho budou moci lidé z českého okruhu na třech místech vyrazit také na hřebeny Orlických hor a z Bedřichovky dojet také do polského Královského lesa.

Už letos má na parkovišti v Jadrné fungovat také informační obrazovka, která zobrazí provozní dobu, teplotu či počet běžkařů na trati. To budou zjišťovat diodová čidla.

„Do budoucna bychom chtěli mít dražší sčítač, který bude počítat i průjezdy. Každý si bude moci vyzvednout čip, který mu bude počítat okruhy a časy. S tím ale počítáme až v další fázi. Letos určitě ne. Okruh chceme postupně doplňovat,“ dodává Vojtěch Špinler.

Obec plánuje například vybudování sociálních zařízení či restaurace. Část služeb by mohli nabízet i soukromníci.