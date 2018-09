Manželé hlásili střelbu do pergoly, tu ale zřejmě poškodil meteorit

Stalo se to už 21. srpna po osmé hodině večer, nyní o události informovala policie.

Manželé uslyšeli ránu a všimli si rozvířeného prachu u zdi. Nejprve si mysleli, že jde o poruchu elektřiny. Když si všimli díry ve střeše pergoly a ve fasádě, zavolali policii s tím, že po nich zřejmě někdo střílel.

„Hlídka místo ohledala a vyloučila, že by se jednalo o střelu, protože výstřel by musel být ve směru od nebe kolmo do střechy a žádný náboj se nenašel. Neznámý předmět prolétl lepenkovým šindelem a dva centimetry silným prknem a následně udělal díru do omítky,“ popsala policejní mluvčí Iva Kormošová.



Až po několika dnech manželé v pergole našli černý kamínek o velikosti jeden krát půl centimetru. Nejprve ho odhodili. Když se jim však dostal do ruky podruhé, všimli si, že je cítit sírou a je magnetický.

„S velkou pravděpodobností se jedná o meteorit, který majitelé domu dají odborníkům na prozkoumání,“ doplnila mluvčí.