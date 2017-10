Pád stromu na muže při vichřici vyšetřuje jičínská policie jako nedbalost

„Policie případ vyšetřuje jako nedbalostní skutek. Nikoho dosud neobvinila,“ řekl mluvčí jičínské policie Aleš Brendl. Podle něj bude následovat expertiza stromu.

Vzrostlý jehličnan stál na pozemku města v ulici U Stadionu poblíž aquacentra. V neděli krátce po půl desáté dopoledne se vlivem silného poryvu větru několik metrů nad zemí zlomil a spadl na muže, který šel po nedalekém chodníku.



„Stav dřevin na území města se pravidelně kontroluje. Odmítám, že bychom měli v ulicích a v parcích stromy v havarijním stavu, které by ohrožovaly životy lidí. Nicméně provedeme znovu kontrolu,“ uvedl starosta Jan Malý (ANO).

Masivní kácení či prořez stromů ale podle vedení radnice město neplánuje. „Byl to zdravý strom. Jsem přesvědčen, že kdyby ho někdo bezprostředně před tím vyšetřoval, pokácet by ho nenechal,“ uvedl místostarosta Petr Hamáček (Sdružení pro Jičín).

Starosta Malý považuje událost za nešťastnou náhodu. „Nemohu říci, že by měl za toto úmrtí nést někdo zodpovědnost. Došlo k tomu vlivem živelné události. Podle mého názoru je to mimořádná náhoda, která se stala. Velmi mě to mrzí a těžce to nesu. Strom, který spadl, byl zdravý. Nicméně v tuto chvíli je to věcí šetření policie,“ uvedl.

Po zřícení stožáru vysokého napětí shořel sklad slámy

Silný vítr má v Česku na svědomí tři lidské životy. Kromě muže z Jičína zemřela u obce Stařeč na Třebíčsku žena, na niž také spadl strom. Třetí obětí je muž z Bělé pod Bezdězem na Mladoboleslavsku. Zemřel v nemocnici na následky zranění, která mu v neděli způsobil rovněž pád stromu.

Na Jičínsku hasiči během neděle vyjeli k více než 60 případům. Vítr poškodil střechy domů, oplocení, lámal stromy. Podle radnice mohl i za požár skladu slámy v městské části Robousy, který likvidovaly desítky hasičů.

„Požár vznikl po zřícení stožárů vysokého napětí. Zasahovalo osm hasičských jednotek a zásah trval 12 hodin,“ uvedl Malý. Podle něho škody na majetku města nebudou tak vysoké jako na majetku soukromém.

Požár zděného skladu se senem zcela zničil střechu, poškodil štíty a obvodové zdi. Škoda je 1,2 milionu. Ve skladu, který přiléhal ke kravínu s přibližně 200 jalovicemi, shořelo asi 100 tun sena. Další část byla také naplněná senem.