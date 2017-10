Hradec hledá místa pro parkovací domy, jeden by mohl stát u univerzity

Všechny lokality má nyní prověřit studie. Pokud vše půjde hladce, o přípravě stavby město rozhodne příští rok na jaře. Parkovací domy by podle koncesní smlouvy měla postavit a provozovat firma ISP, která má až do roku 2036 koncesní smlouvu na parkovací systém v centru města.

„Kvůli nepříznivému mediálnímu obrazu firmy ISP jsem byl ke všemu nejprve velmi skeptický. Postupně jsem však na myšlence našel i pozitiva. Rádi bychom totiž změnili stávající způsob parkování, které nyní máme na ploše. Vypadáme jako supermarket,“ říká kvestor Univerzity Hradec Králové Stanislav Klik.

Na vlastní parkovací dům univerzita nemá

Poskytnutí univerzitních pozemků pro výstavbu parkovacího domu v režii ISP by podle něj situaci vyřešilo, neboť univerzita potřebné prostředky na vybudování vlastního parkhausu nemá.

„Dostali jsme se do diskuze, zda jsme schopni z naší pokladny vytáhnout 80 až 100 milionů korun. Nejsme. Od ministerstva takovou dotaci také nezískáme,“ popisuje Klik hlavní důvod, proč se akademici k předběžnému návrhu nepostavili zamítavě.

Jiní developeři, kteří by na univerzitních pozemcích parkovací dům postavili a provozovali, se nehrnou. Není to totiž příliš výdělečný byznys. A je to právě výdělek, o němž by se, v případě, že by se město s univerzitou dohodlo, musela vést další jednání. Škola totiž současná parkoviště nabízí zaměstnancům zdarma.

Plochu, na které má nyní univerzita své parkoviště, by do budoucna, až budou peníze, ráda využila pro stavbu tělocvičny pro studenty.

Univerzitní pozemky, které si město pro parkovací dům vytipovalo, jsou blízko tenisových kurtů u soutoku Labe a Orlice.

Univerzita se dohodla se sousední nemocnicí

„Dům by pomohl vyřešit deficit míst v okolí fakultní nemocnice. Podle studie rozvoje území, kterou si nechala univerzita zpracovat, by místo bylo s nemocnicí spojené lávkou přes II. silniční okruh a ta by ústila nedaleko budovy současné neurochirurgie,“ říká Jindřich Vedlich (TOP 09), náměstek hradeckého primátora, který se stará o rozvoj města.

Parkovací dům je zatím budoucností několika let, avšak hradecká univerzita, která si na svých pozemcích nedávno vybudovala velké parkoviště, které Klik označil za „supermarketové“, se do řešení problematiky parkování v nemocnici zapojí už nyní. Dohodla se na poskytnutí třicítky míst nemocničním zaměstnancům.

„Fakultní nemocnice je náš dobrý soused, se kterým úzce spolupracujeme, místa jí proto poskytneme v rámci dobré spolupráce a vztahů. Shodou okolností už mám na stole připraveno 30 parkovacích karet, které v nejbližší době dostanou,“ dodává Klik.

Právě kvůli tristní situaci v nemocnici, v jejímž areálu ani v okolí už v 8 hodin nelze sehnat volné místo, je druhý městem zamýšlený parkovací dům naplánován hned vedle. Třetí parkhaus by měl být na místě současného parkoviště v Jižní ulici na Slezském Předměstí, kde se, zejména kvůli nedaleké poliklinice a sídlu správy sociálního zabezpečení, rovněž každé ráno vedou velké boje o každé místo k odstavení auta (o parkování u nemocnice čtěte zde).

Firma ISP, se kterou radnice podepsala koncesionářskou smlouvu před deseti lety, se zavázala, že ve městě vybuduje do konce trvání smlouvy určitý počet parkovacích míst. Koncesní smlouva by měla skončit v roce 2036.

„Územní rozhodnutí už má nový parkovací dům v Gayerových kasárnách, pro podání žádosti o stavební povolení chybí jen několik vyjádření dotčených orgánů a správců sítí,“ říká mluvčí magistrátu Petr Vinklář.

Parkovací dům v Gayerových kasárnách má mít 320 míst, v koncesionářské smlouvě se ISP zavázalo postavit minimálně 500 parkovacích míst. „Neznamená to tedy, že musí vzniknout všechny tři navrhované parkovací domy,“ dodává mluvčí radnice.