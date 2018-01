Lyžaři v Orlických horách blokují cesty, za špatné parkování hrozí botičky

Parkoviště v Šerlišském sedlu na hřebeni Orlických hor bývá zaplněno už brzy dopoledne a řada lidí odstavuje auta podél silnice. Tím nejenže ignorují značky, které zastavení zakazují, ale silnici zúží na jeden jízdní pruh. Pak už stačí jen drobná kolize a místo je beznadějně ucpané.



Nejhorší situace je během volných dní. „Pokud je o víkendu pěkné počasí a dobré lyžařské podmínky, jsou tam dlouhé fronty aut a průjezd je obtížný. Často se tam autem vůbec nemůžeme dostat. Například loni v zimě jsme jeli k zásahu z Deštného do Orlického Záhoří a průjezd sedlem nás zdržel o nějakých 15 až 20 minut,“ popisuje situaci, která nastává hlavně o víkendech, náčelník horské služby v Orlických horách Josef Hepnar.

Na podobnou situaci si vzpomene i starosta Orlického Záhoří Vojtěch Špinler. „Loni jsme měli těžký úraz na sjezdovce na Černé Vodě, dítě mělo zraněnou páteř. Sanitka měla problém už v Deštném a pak nemohla projet ani přes Šerlich. Na hřebeni bylo krásně, ale byla inverze, a tak nemohl přiletět ani vrtulník. Čekali jsme na záchranku hodinu a půl. Normálně je tady sanitka za 40 minut. Štěstí bylo, že se na místo dostala rychle na čtyřkolce horská služba z Říček,“ říká.

Prevence moc nepomohla. Vychovají řidiče tvrdé pokuty?

Problémy mívají na kritickém místě i silničáři. „Setkali jsme se s případy, kdy pro náš posypový vůz nebylo možné tímto úsekem projet. Mnohdy jsme museli čekat na asistenci policie, abychom vůbec mohli provést údržbu,“ popisuje exponované dny provozní náměstek Údržby silnic Královéhradeckého kraje Přemysl Noháček.

Dalším, komu parkující auta komplikují život, je nájemce Masarykovy chaty Karel Horák. „Pravidelně nám auta zablokují příjezdovou cestu na chatu. Nahoru se nedostanou naši hosté, zásobování ani personál chaty. Přitom v nájmu mám už prostor odbočky, kde parkují desítky aut. O víkendech je to pravidelný problém a když je dobrá zima, tak i ve všední dny,“ říká.

Na problém se od minulé zimy zaměřila policie. V krizových dnech vyčlenila hlídku, která parkování na hřebeni Orlických hor hlídala.

„Problémy na Šerlichu řešíme každý rok. Loni to byla ještě prevence, parkování jsme hodně lidem zakazovali, byli jsme tam v exponovaných dnech takřka neustále. Teď tam budeme zajíždět a rozdávat pokuty. Jen letošní zimu jsme v místě zdokumetovali již desítky přestupků. Je možné, že lidé přijdou z lyžování a najdou na autě botičku a budou si muset počkat na policisty. Pokud místem neprojede kvůli nesprávně zaparkovaným autům autobus, nebo dokonce horská služba, pak pokuty budou přísné,“ varuje neukázněné řidiče velitel dopravních policistů na Rychnovsku Rudolf Petřík.

Podle něj mohou policisté na místě dávat pokuty za špatné parkování až do výše 2 500 korun.

Parkoviště se možná zvětší

Situaci má zlepšit rozšíření stávajícího parkoviště. To patří obci Deštné a zvětšení jeho plochy plánuje i nezávislá starostka Alena Křížová.

„Předpokládáme, že se situace na hřebeni bude dál zhoršovat s tím, jak se bude rozvíjet skiareál v Zielenieci na polské straně hřebene. Už dnes patří část zaparkovaných aut sjezdařům, kteří tam míří. Chystáme rozšíření parkoviště, ale začít musíme změnou územního plánu. Zřejmě bude potřeba i posudek vlivu na životní prostředí EIA. V optimálním případě by mohly práce začít v roce 2020,“ zmínila.

Se stavbou parkoviště je připravené pomoci i hejtmanství. „Kraj by měl naplnit svoji odpovědnost a pomoci v prosazení této myšlenky a to i finančně,“ slibuje náměstek hejtmana pro dopravu Martin Červíček (ODS).

Všichni se však shodují, že se situace díky policejnímu dohledu zlepšila.

„Policie to tam srovnala, teď už to jde. Poslední víkendy to bylo průjezdné dobře, policisté to letošní zimu zatím zvládají bravurně. Já chápu běžkaře, že chtějí někde zaparkovat. Nejsem zastánce represí, ale lidé si musí uvědomit, že Šerlich je pro horské obce u polské hranice jedna z mála přístupových cest,“ apeluje na řidiče starosta Záhoří Vojtěch Špinler.

Rovněž on vidí řešení hlavně v rozšíření parkoviště. Pomoci by ale podle něj měla i další opatření.

„Běžkaři se musí naučit parkovat níž. Máme v Záhoří nové parkoviště pro 65 aut a příští rok budeme stavět další pro 200 aut. Mohl by jezdit kyvadlově skibus z Deštného nebo ze Záhoří. Myslím, že by si na sebe vydělal,“ poznamenal.