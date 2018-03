Parkovišti u nemocnice v Hradci hrozí skluz, snad vznikne ještě letos

Povolování výstavby bude komplikovanější, než vedení města myslelo. „Bude záležet na schvalovacím procesu, zda se nám podaří získat potřebná povolení. Státní správa vyžaduje stavební povolení, nestačí územní souhlas, jak jsme původně předpokládali,“ říká náměstek hradeckého primátora pro investice Jindřich Vedlich (TOP 09).

Dodává, že může dojít k drobnému zpoždění. „To, že potřebujeme stavební povolení, věc komplikuje, ale věřím tomu, že parkoviště bude hotové do konce tohoto roku,“ říká Vedlich.

Na projektu začal na konci ledna pracovat architekt a autor návrhu na provizorní řešení situace František Křelina. Ten by rád potřebnou dokumentaci předal městu v květnu.

„Nový stavební zákon umožňuje společné územní a stavební řízení. To by mohlo věc urychlit. Samotná realizace by měla trvat maximálně dva měsíce,“ věří Křelina, který z bezpečnostních důvodů nově navrhuje vybavit plochu také veřejným osvětlením.

Podle opozičního zastupitele Lubomíra Štěpána (KSČM) dokončit projekt, získat povolení, vysoutěžit podle zákona firmu a postavit parkoviště do konce roku, je velmi optimistický plán.

Parkování u nemocnice Parkoviště kolem areálu jsou plná od rána do pozdního odpoledne, a tak návštěvníci nemocnice parkují často na zeleni. Stovky aut stojí na nezpevněné ploše na labském břehu. Situaci má zlepšit chystaný parkovací dům, jenže přípravu stavby zastavila odvolání proti sousední křižovatce Mileta. Město se proto rozhodlo panely zpevnit novou parkovací plochu u vjezdu. Koncepčním řešením je stavba parkovacího domu.

„Pokud bude trocha štěstí, dá se to stihnout. Vzhledem ke stavu stavebního úřadu se domnívám, že jde spíš o optimistickou verzi. Otázka je, jestli se nám zase neozve nějaký ekologický aktivista, další věc je výběr zhotovitele. To můžeme udělat teprve až budeme mít platné stavební povolení,“ uvedl Štěpán.

Není kde parkovat

Právě zmínka zkušeného stavebního projektanta o kondici hradeckého stavebního úřadu může být pro termín dokončení parkoviště klíčová. Speciální stavební úřad, který na Hradecku povoluje dopravní stavby, byl v tak špatném stavu, že ho magistrát od března spojil s obecným stavební úřadem.

Dopravnímu úřadu chyběli úředníci, a tak tam některé projekty na silnice, mosty a další stavby ležely i déle než rok. Otázka je, jak rychle bude sloučený úřad pracovat.

„Úřad může rozhodnout za šedesát dnů, ale to předpokládá, že se tomu úředníci budou věnovat a že nebude žádný problém,“ připomíná Lubomír Štěpán.

Situace s parkováním u největší nemocnice ve východních Čechách je kritická už léta. „Problémy řešíme každodenně. Lidé nemají kde parkovat, řešíme zablokovaný průjezd pro sanitky, stání na zeleni nebo auta, která nemohou vyjet. Parkoviště je ze dvou třetin obsazené zaměstnanci už od šesti hodin ráno,“ popisuje velitel dopravní skupiny hradecké městské policie Pavel Süke.

Náměstek primátora Jindřich Vedlich by proto chtěl, aby se na budování parkoviště podílela i nemocnice.

„Už jsem o tom jednal s ředitelem nemocnice Vladimírem Paličkou. Myslím, že by spoluúčast byla správná, protože parkoviště slouží především pro zaměstnance, pacienty a návštěvníky. Řekli jsme si, že budeme hledat způsob, jak by nám nemocnice mohla přispět. Já bych si představoval, že by zaplatili třetinu až polovinu nákladů. Ty se zatím odhadují na 11 milionů korun,“ sdělil Vedlich.

Město kromě parkoviště hledá i další způsoby. „S dopravním podnikem řešíme, aby linka 19, která jezdí do nemocnice, přijížděla prvně už o půl sedmé. Aby zdravotní sestry, které dnes většinou pracují dvanáctihodinové směny, mohly přijet na sedmou do práce a odjížděly večer o půl osmé. Uvidíme, jestli se to podaří, zda to ulehčí parkování, je to takový pokus,“ řekl primátor Zdeněk Fink (HDK).

Skutečným řešením je však stavba parkovacího domu u nemocnice. Ten má stát na stejném místě jako provizorní parkoviště. Původně se uvažovalo o kapacitě 800 aut. Jeho dopravní napojení však záleží na přestavbě sousední křižovatky Mileta, ale její povolení blokuje stížnost občanských aktivistů.