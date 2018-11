Nové vedení Hradce může opět otevřít otázku sporného podjezdu do Kuklen

9:35 , aktualizováno 9:35

Nová hradecká trojkoalice by mohla opět otevřít bod, který vyvolal válečný stav mezi městem a spolkem Kaštanka. Nechtěný podjezd pod dvoukolejkou do Pardubic by mohl být prvním kostlivcem ve skříni po bývalém vedení radnice.