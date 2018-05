Absolventky sepsaly petici proti řediteli gymnázia, viní ho z šikany

„Velice nás, jako absolventy, mrzí, že musíme přihlížet dlouhodobé šikaně učitelů a studentů, která se na gymnáziu odehrává. Nelíbí se nám, že studenti ani učitelé nemohou projevit svůj vlastní názor. Když tak učiní, jsou ze školy vyhozeni a nahrazeni mladšími, méně zkušenými nebo jinak potrestáni,“ píší v petici za ředitelovo odvolání bývalé studentky gymnázia.



Autorky petice dále uvádějí, že v čele prestižní střední školy chtějí „morálního člověka, který bude ctít svobodu a toleranci, chovat úctu k ostatním a podporovat rozvoj studentů, učitelů a celé školy.“

Robert Novák šikanu na škole odmítá. „Ta petice z mého pohledu je vystavěná tak, že já se prakticky nemůžu bránit, protože jsou tam samé obecné proklamace,“ říká.

Novák vyhlášenou školu vede třináct let. O funkci šéfa čtyřletého gymnázia se 600 studenty se v probíhajícímu konkurzu na nového ředitele opět uchází.

Žádného kantora ani žáka jsem ze školy nevyhodil, říká ředitel

Jedna z autorek textu Adéla Joštová, která na škole maturovala před dvěma lety, si myslí, že situace na gymnáziu není dobrá. „Sledujeme, co se děje, a naše petice byla reakcí na otevřené dopisy studentů. Byly asi tři. Byly označené za anonymy. Chtěli jsme je podpořit. Situaci na škole teď sledujeme přes své kamarády nebo přes mladší sourozence,“ říká.

V petici pak s dalšími autorkami uvádí, že zájmem petentů je vrátit gymnáziu prestiž. Robert Novák ale namítá, že škola je v dobrém stavu.

„Jestliže máme 333 přihlášek, což je o 10 procent víc než v loňském roce, jestliže jsme ve vědomostních soutěžích skončili mezi čtyřletými školami první v Královéhradeckém kraji a jestliže se tady odehrává spousta akcí, které posunují školu dopředu, nevím, co si o tom mám myslet. Letos v lednu tady byla kontrola z kraje, tři dny se zaměřila na pracovněprávní vztahy a nezjistila žádné pochybení. Žádného kantora ani žáka jsem ze školy nevyhodil, nevím, co na to mám ještě říct,“ poznamenal.

Krajskou kontrolu potvrdil i hejtman Jiří Štěpán (ČSSD). „Kontrola procházela jednotlivé dokumenty v rámci pracovních vztahů pedagogů a vedení školy a neodhalila pochybení. Pravda je, že jsme obdrželi petici, a tu řešíme,“ uvedl.

Naše petice s konkurzem nesouvisí, tvrdí autorky

Petici a podepsané archy podaly na krajský úřad autorky 3. května a rada kraje se k ní má vyjádřit do měsíce.

„Petice byla předána na odbor školství. Je tedy v řešení,“ sdělila textovou zprávou MF DNES náměstkyně hejtmana zodpovědná za školství Martina Berdychová (VČ STAN). Dál se vzhledem k plošným konkurzům na ředitele škol zřizované hejtmanstvím nechtěla vyjadřovat (více o optimalizaci školství čtěte v článku Kraj zruší 1500 míst na školách).

„Konkurz na obsazení místa ředitele Gymnázia J. K. Tyla vyhlásila rada kraje 5. března. Vlastní konkurz se bude konat příští týden v úterý. Počet uchazečů nelze sdělovat. Tato informace slouží pouze pro členy konkurzní komise. O novém řediteli rozhodne rada kraje pravděpodobně na svém jednání na konci května,“ upřesňuje mluvčí hejtmanství Sylvie Velčovská.

Spoluautorka petice Adéla Joštová říká, že petice vznikala v době, kdy se o konkurzu na nového ředitele nevědělo. „Až pak jsme zjistili, že konkurz bude. Přímo v souvislosti s ním petice nevznikla. Neznáme další kandidáty,“ tvrdí.

Ředitel Novák říká, že jej petice mrzí. „Očerňuje dobrou práci mých kolegů. Dlouhodobě upadající škola vypadá úplně jinak,“ dodává.